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Промокоды Boardriders (Brd.ru) на Август

Сегодня в магазине Boardriders доступно 6 купонов.

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О магазине Boardriders

Сеть Boardriders (сокращенно Brd) предлагает товары для экстремальных хобби и спортивную одежду. Наземные магазины Бордрайдерс работают в 12 городах России и СНГ. Также можно оформить заказ на официальном сайте. Есть доставка по всей РФ, которую осуществляют крупные транспортные компании.

Купить товары из каталога магазина по выгодным ценам помогут промокоды компании. Найти актуальные коды на скидку и действующие на сегодня бесплатные купоны Бордрайдерс можно здесь.

Что можно купить в Boardriders

Магазины Бордрайдерс предлагают все, что нужно для катания на сноуборде, скейтборде, серфе. Это сами доски, а также спортивная одежда и аксессуары. Также есть товары для других видов спорта: фитнеса, бега, аксессуары для туристов. На все предложения из каталога магазина предоставляются скидки по промокодам.

Специальные предложения магазина Бордрайдерс

Магазин регулярно проводит распродажи, на которых можно купить товары по специальным ценам. Они позволяют уменьшить стоимость вещей из каталога Бордрайдерс на 30–50%. Подобные предложения действуют только для отдельных категорий. В большинстве случаев это спортивная одежда, но иногда попадается спортинвентарь.

Магазин поощряет оформление заказа с оплатой онлайн. Если рассчитаться за покупку на официальном сайте Бордрайдерс, можно получить дисконт 10%. Специальное предложение действует постоянно.

В магазине есть программа лояльности Boardriders Club. К ней подключают автоматически после совершения первой покупки. На все заказы дают кэшбэк баллами, их можно обменять на скидки (5000 бонусов = ₽500). В программе лояльности 3 статуса: бронза, серебро и золото. Чем выше уровень покупателя, тем больше баллов для дисконта он получает за оформление заказа.

Магазин Бордрайдерс регулярно устраивает распродажи, где предлагает спортивную одежду и инвентарь по специальным ценам. Стоимость товара снижается на 20–30%. На ноябрьской Black Friday скидка может доходить до 70%.

В Бордрайдерс регулярно проводятся розыгрыши с ценными призами. Как правило, это сертификаты, которые помогают получить дисконт и купить спортивную одежду и инвентарь более выгодно. Но есть и другие награды. Например, иногда разыгрывают поездки на крупные соревнования по сноубордингу и серфингу.

Также скидки можно получить с помощью промокодов Бордрайдерс, которые необходимо активировать в ходе оформления заказа. Они позволяют получить выгодный дисконт до 50–60%. Покупатель может уменьшить стоимость любого товара — от спортивной одежды до скейтборда.

Как активировать промокод на официальном сайте Бордрайдерс

Для активации промокода сети Brd необходимо сделать следующее:

  1. Изучить актуальные предложения компании с данной страницы.

  2. Найти нужный код Бордрайдерс и копировать его.

  3. Открыть сайт магазина.

  4. Выбрать вещь и поместить ее в корзину.

  5. На странице покупки ввести код в поле «Промокод».

  6. Завершить заказ в Бордрайдерс.

 После этого будет применена специальная цена. Сумма дисконта зависит от ценности активированного промокода Бордрайдерс. Она, в свою очередь, определяется условиями специального предложения, в рамках которого магазин выпустил код на скидку.