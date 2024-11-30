Магазин регулярно проводит распродажи, на которых можно купить товары по специальным ценам. Они позволяют уменьшить стоимость вещей из каталога Бордрайдерс на 30–50%. Подобные предложения действуют только для отдельных категорий. В большинстве случаев это спортивная одежда, но иногда попадается спортинвентарь.

Магазин поощряет оформление заказа с оплатой онлайн. Если рассчитаться за покупку на официальном сайте Бордрайдерс, можно получить дисконт 10%. Специальное предложение действует постоянно.

В магазине есть программа лояльности Boardriders Club. К ней подключают автоматически после совершения первой покупки. На все заказы дают кэшбэк баллами, их можно обменять на скидки (5000 бонусов = ₽500). В программе лояльности 3 статуса: бронза, серебро и золото. Чем выше уровень покупателя, тем больше баллов для дисконта он получает за оформление заказа.

Магазин Бордрайдерс регулярно устраивает распродажи, где предлагает спортивную одежду и инвентарь по специальным ценам. Стоимость товара снижается на 20–30%. На ноябрьской Black Friday скидка может доходить до 70%.

В Бордрайдерс регулярно проводятся розыгрыши с ценными призами. Как правило, это сертификаты, которые помогают получить дисконт и купить спортивную одежду и инвентарь более выгодно. Но есть и другие награды. Например, иногда разыгрывают поездки на крупные соревнования по сноубордингу и серфингу.

Также скидки можно получить с помощью промокодов Бордрайдерс, которые необходимо активировать в ходе оформления заказа. Они позволяют получить выгодный дисконт до 50–60%. Покупатель может уменьшить стоимость любого товара — от спортивной одежды до скейтборда.