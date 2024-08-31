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Промокоды Nappyclub (Нэппиклаб) на Август

Сегодня в магазине Nappyclub доступно 17 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Nappyclub

Где найти полный список действующих промокодов и акций NappyClub?

Как стать участником программы лояльности НаппиКлаб?

Как использовать баллы программы лояльности NappyClub?

Можно ли оформить заказ в НаппиКлаб без регистрации?

Как работает подписка NappyClub?

Лучшие промокоды Nappyclub

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 48% от 2500 рублей на первый заказ ADM***
Промокод Пачка послеродовых трусов в подарок при первой покупке от 2500 рублей ADM***
Скидка До 10.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Пачка подгузников NB26 в подарок при первой покупке от 2500 рублей ADM***
Промокод Сумка в роддом с бесплатной доставкой (действует на первый заказ) ADM***
Промокод Скидка 600 рублей на первый заказ при покупке от 2000 рублей ADM***
Скидка Детский стульчик к началу прикорма со скидкой 70% не требуется
Скидка Индивидуальные условия для оптовых покупателей не требуется
Скидка Клуб уверенных мам не требуется
Скидка Школа уверенных мам не требуется

Подробнее о бренде детских товаров NappyClub

Российская компания по производству подгузников и товаров для детей была основана в 2015 году. Идея создания бренда, производящего подгузники высокого качества по доступной для российских покупателей цене, пришла к Ольге Жуковой и Марине Головковой. Они были молодыми мамами и столкнулись с проблемой — на рынке просто невозможно было найти подходящие подгузники.

Несмотря на то, что подгузники чаще покупают офлайн, в компании решили отказаться от дистрибьюции в обычных магазинах. Такой подход хоть и замедлил рост нового бренда, но все же принес свои плоды: отказавшись от цепочки посредников, удалось снизить цену товаров на 20%. С 2019 года оборот компании вырос на 350%, а выручка за 2020 год составила 350 млн рублей.

С момента основания в НаппиКлаб существенно расширили выбор товаров, добавили возможность получать заранее составленный список покупок  по подписке. Это упростило жизнь молодых родителей, страдающих от острого дефицита времени. Приобретать товары, косметику и другие позиции бренда можно только онлайн — в официальном магазине и социальных сетях. В несколько кликов корзина будет наполнена всем необходимым для мамы и малыша, а сэкономленное время можно потратить на заботу о ребенке.

В компании хорошо понимают, насколько важна в молодой семье экономия. Поэтому на сайте постоянно проходят акции, новые и постоянные клиенты могут применять промокоды и участвовать в программе лояльности бренда. Все это помогает покупать товары дешевле их начальной цены без компромиссов в виде сниженного качества.

Выбор товаров и самые популярные категории NappyClub

В магазине большой выбор товаров для мам и малышей. Цель компании — удовлетворить как можно больше требований клиентов и помочь родителям наслаждаться общением с ребенком. Для удобства поиска товаров они разделены на категории:

  • подгузники и трусики: дневные и ночные памперсы разного размера;

  • детская косметика: средства для купания, подмывания, увлажнения, крем под подгузник;

  • бытовая химия: средства для стирки белья, обработки поверхностей, мытья детской посуды, овощей и фруктов;

  • наборы: готовые комплекты в роддом и для новорожденных;

  • гигиена: впитывающие пеленки, детские зубные щетки, послеродовые трусики, вкладыши для грузи, антисептиеские средства;

  • для кормления: бутылочки для кормления, соски, наборы детской посуды, слюнявчики;

  • товары для мамы: натуральная косметика, включая кремы, скрабы, гели для душа, маски;

  • одежда: комплекты для детей.

Наибольшей популярностью в магазине пользуются подгузники и трусики. Покупатели высоко ценят их за анатомическую форму и высокую скорость впитывания. Они изготавливаются из гипоаллергенных материалов, отлично дышат и не вызывают раздражений на нежной коже малыша. Следующими по популярности являются средства гигиены, детская косметика и бытовая химия.

В зависимости от условий актуальных акций, промокоды могут действовать на весь выбор товаров, отдельные категории или модели. Все условия участия есть в описании дисконтных предложений на этой странице.

Программа лояльности и розыгрыши NappyClub

Участники программы лояльности могут экономить на товарах бренда. Чтобы присоединиться к бонусной системе, достаточно зарегистрироваться на сайте и сделать свой первый заказ. После получения посылки на бонусный счет начисляются первые баллы, которыми можно оплатить часть будущих покупок.

С каждого следующего заказа участник программы лояльности получает кэшбэк. Процент возврата средств при этом зависит от общей сумму заказов, сделанных покупателем. При первой покупке на бонусный счет вернутся 5%, а в будущем кэшбэк вырастет до 15% при условии, что общая сумма покупок будет более 25 тыс. рублей.

Накопленные бонусы можно обменять на скидку. Каждый балл приравнивается к 1 рублю. Ими можно оплатить до 30% от суммы покупок. Удобно, что баллы программы лояльности можно тратить на  товары после применения скидок по промокодам. Это позволяет экономить на покупках еще больше. Баллы действуют в течение 120 дней, а затем аннулируются.

В дополнение к программе лояльности на сайте есть и реферальная система. Пригласив друга, клиент дарит ем скидку в 35% на весь выбор товаров, а сам получает 200 бонусных баллов на будущие заказы.

Способы оплаты

Оплатить покупку можно при оформлении заказа или в момент получения товаров. В первом случае перевод осуществляется с помощью карт VISA, MasterCard, Maestro и Мир. Оплатить покупку при получении можно наличными или картой. Перечень доступных способов перевода средств при выбранном способе доставки уточнит оператор.

Процесс доставки

Заказчикам из Москвы, Санкт-Петербурга, Казани и Нижнего Новгорода доступна адресная курьерская доставки. Во все остальные регионы РФ посылки отправляются транспортными компаниями. Стоимость доставки зависит от удаленности населенного пункта и суммы заказа.

Особенности возврата товара

Все товары ненадлежащего качества можно вернуть в течение 14 дней с момента покупки. Для этого понадобится представить чек о покупке, сохранить полную комплектацию и целостность упаковки. Товары надлежащего качества, не подошедшие покупателю, также можно заменить или вернуть. Исключение — подгузники, средства личной гигиены, соски и пустышки. Для возврата товара нужно написать обращение на почту или позвонить по телефону компании.

Как в NappyClub можно применить код

Среди всех дисконтных предложений бренда встречаются скидочные купоны. Для снижения цены понадобится дополнительно применить промокод. Сделать это можно, выполнив эти шаги:

  1. Выбор и копирование кода купона. Нужно кликнуть по актуальному предложению и подождать, пока цифро-буквенный номер скопируется, а пользователь будет переадресован в магазин.

  2. Составление списка покупок. На этом этапе нужно выбрать подходящие товары, указать их количество и поместить продукты в корзину.

  3. Оформление покупки. Чтобы открыть корзину, нужно кликнуть на иконку этого раздела в верхней части сайта.

  4. Ввод промокода. Под списком покупок в корзине есть поле для ввода цифро-буквенного кода. В него нужно вставить скопированную ранее комбинацию.

Останется активировать купон, нажав кнопку «Применить». Страница обновится, и цена товаров пересчитается с учетом скидки. Далее можно заполнять поля с персональной информацией и завершать оформление.