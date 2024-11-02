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Промокоды Lakestone (Лейкстон) на Август 2024

Сегодня в магазине Lakestone доступно 19 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Lakestone

Как упаковывают сумки Lakestone?

Как ухаживать за кожаными вещами?

Что делать, если цвет товара немного не соответствует ожиданиям?

Есть ли на сайте программа для постоянных клиентов?

Где найти акционные предложения компании Лейкстон?

Лучшие промокоды Lakestone

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 5% на весь ассортимент рюкзаков интернет-магазина Lakestone BAG***
Скидка До 5.0% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Скидка 5% на весь ассортимент женских сумок интернет-магазина Lakestone BAG***
Промокод Скидка до 5% на весь ассортимент мужских сумок от Lakestone LAK***
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Скидка Первый заказ со скидкой 5% не требуется
Скидка Карта постоянного покупателя со скидкой 20% не требуется
Скидка Скидка 25% на любую сумку LAKESTONE не требуется
Скидка Скидка 30% на аксессуары LAKESTONE не требуется
Скидка Скидки до 30% на ассортимент не требуется

Lakestone –– магазин кожаных сумок и аксессуаров

Сайт Lakestone предлагает премиальные сумки и аксессуары из натуральной кожи, изготовленные по технологиям известной английской торговой марки. Продукцию шьют в России из местных материалов, после чего она проходит строгий предпродажный контроль в соответствии со стандартами бренда. Каждый экземпляр представляет собой уникальную вещь ручной работы, 

Кроме классических моделей, на сайте Лейкстон можно купить рюкзаки, дорожные и спортивные сумки, ремни, портмоне и другие аксессуары. В интернет-магазине действует гибкая система скидок, от постоянной распродажи до разовых акций и промокодов. Последние можно бесплатно получить на этой странице. Все представленные здесь скидочные купоны доступны без регистрации.

Основные категории товаров

На сайте Lakestone есть раздел распродажи. Здесь можно найти товары практически из любого раздела, а скидки достигают 30%. Если дисконт отсутствует, можно воспользоваться промокодом. 

Основные категории сайта:

  • Мужские сумки. Деловые, через плечо, портфели, барсетки и клатчи.

  • Женские сумки. Поясные, на плечо, с короткой ручкой, клатчи, большие и т. д.

  • Рюкзаки. Классические, трансформеры, с одной лямкой, для ноутбука. 

  • Дорожно-спортивные сумки. Саквояжи, портпледы, спортивные, для фитнеса.

  • Аксессуары. Ремни, косметички, ключницы, обложки для документов, средства ухода.

Продукция соответствует регламенту Таможенного союза, а сертификаты доступны на одноименной странице. Товары изготавливаются из 100% натуральной кожи крупного рогатого скота.

Гарантия на кожаные изделия

Гарантия на каждое изделие составляет 1 год с момента покупки. Она распространяется на ситуации, когда порча связана с производственным браком: например, появились трещины на слишком тонкой поверхности, сломалась молния или другая фурнитура, отслоилась краска, произошел разрыв в месте крепления. Гарантия не действует, если дефект возник вследствие неаккуратного обращения: соприкосновения с твердыми предметами, перегруженности, долгого пребывания во влажной или холодной среде, контакта с химикатами.

Если проверка выявит правоту покупателя, он может потребовать возврат или ремонт сумки. По закону восстановление занимает до 45 дней, но компания Lakestone обещает клиентам решить любую проблему вдвое быстрее, уложившись в 3 недели. Чтобы воспользоваться гарантией, нужно отправить продавцу письмо на электронную почту. В сообщении должно содержаться подробное описание проблемы и четкие фото повреждений.

Оплата товаров

Интернет-магазин Лейкстон не берет предоплаты с частных лиц. Расчет происходит только после осмотра товара в пункте выдачи или при курьере. Тем самым клиент подтверждает, что не имеет претензий к внешнему виду и техническому состоянию изделия. За перевод денег наложенным платежом некоторые транспортные компании взимают комиссию. 

Оплатить заказ всегда можно наличными рублями. Возможность рассчитаться картой лучше уточнять дополнительно. При доставке курьером стоит сообщить об этом в комментариях к покупке или по телефону. Юридическим лицам доступна безналичная оплата. Для этого нужно прислать финансовые реквизиты на рабочий email магазина и внести деньги за товар по выставленному счету.

Доставка

Для жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга доставка бесплатная. При выборе услуг курьера посылку привезут на следующий рабочий день после оформления заказа. Если заявка подана до обеда, есть возможность получить ее в тот же день, но этот вопрос нужно заранее согласовывать с менеджером Lakestone. Можно ускорить процесс, самостоятельно забрав товар в фирменном шоуруме компании. Посылки также доставляют в пункты выдачи (список указан на сайте). 

Жителям остальных городах России тоже не придется тратить лишние деньги при условии, что заказчик сам приедет в отделение транспортной компании. Услуги курьера оплачиваются. Товар привозят в течение 2–7 дней, в зависимости от удаленности населенного пункта от столицы. Компания отправляет посылки и за рубеж: в Украину, Беларусь, Казахстан и страны Евросоюза. В таких случаях сроки доставки и способ оплаты уточняются дополнительно. 

Возврат и обмен  

Любой товар, к качеству которого нет претензий, можно вернуть в течение 30 дней. Главное, чтобы была сохранена комплектация и отсутствовали следы носки. Если возникло желание отказаться от сумки, нужно подать заявку на электронную почту сайта Лейкстон или позвонить и обсудить условия возврата/обмена заказа.

Москвичи могут избежать расходов на доставку, принеся товар в шоурум. Жителям других городов придется отправить посылку Почтой России или другим перевозчиком, заранее согласовав его с менеджером. Деньги в безналичной форме будут перечислены не позднее 10 дней с момента получения товара продавцом. Доставку оплачивает клиент за исключением случаев, когда возвращается некачественная вещь.

Как использовать промокод на сайте компании Lakestone

На этой странице собраны актуальные купоны продавца, дающие право на скидку или подарок. Иногда для получения бонуса достаточно перейти по ссылке, но обычно нужно указывать промокод –– уникальный набор символов или слово, содержащийся в акционном предложении. Краткая инструкция по применению кода:

  1. Выбрать акцию, скопировать промокод и перейти на сайт.

  2. Найти товар и поместить его в корзину.

  1. Перейти к оформлению покупки.

  2. Указать информацию о себе, выбрать способы оплаты и доставки.

  1. Вставить промокод в одноименное поле (в нижней части страницы).

  1. Нажать «Применить», убедиться в получении скидки и завершить оформление заказа.

Если нет желания тратить время на заполнение анкеты в корзине, можно выбрать способ «В 1 клик» и обсудить условия с менеджером. В этом случае нужно сообщить промокод ему.