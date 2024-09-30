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Промокоды Gulliver Market на Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Гулливер доступно 11 купонов.

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Лучшие промокоды Gulliver

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 1000 рублей на первый заказ от 8000 рублей GM1***
Скидка До 5.5% кешбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод Скидка 15% на первый заказ от 5000 рублей GM1***
Промокод Первый заказ от 5000 рублей со скидкой 15% FIR***
Скидка -20% скидка при покупке от 5 вещей не требуется
Скидка Летняя распродажа со скидками до 50% в Gulliver не требуется
Скидка Скидка 10% участникам программы лояльности не требуется
Скидка -2% при онлайн оплате по купону не требуется
Скидка Скидка 15% при покупке от 3 вещей не требуется
Скидка Обувь со скидками до 40% не требуется

Больше информации о магазине Gulliver Market

Компания Гулливер начала свою работу в 1997 году и изначально специализировалась на продаже мягких и интерактивных детских игрушек. Рождение компании было вдохновлено желаем сделать качественное развлечение для детей доступным, и это сработало. Уже через год в магазинах Gulliver стала доступна одежда собственного производства.

Ассортимент моделей в магазине Gulliver Market

Выбор позиций на сайте постоянно расширяется. Здесь можно выбрать те же товары, что и в офлайн-магазинах. Среди основных предложений — продукция двух собственных брендов — непосредственно Гулливер и Button Blue.

Клиенты могут применять в Gulliver купоны для покупки детской одежды и обуви, включая все для школьников, а также игрушки, аксессуары, товары для дома и уюта. В каталоге есть отдельный подраздел Outlet. Здесь собраны все самые выгодные предложения — товары, продающиеся сегодня со скидками до 90%. К позициям в категориях можно применить фильтры — по размеру, цвету, полу, цене и другим критериям. Это помогает быстро найти в каталоге именно то, что нужно ребенку.

Промокоды и скидки сайта Gulliver Market

Не только промокод Гулливер, но и другие инструменты помогают снижать стоимость товаров в магазине. Для любителей качественной одежды и обуви для детей всегда найдется возможность заплатить за покупки меньше изначальной цены. Для покупки со скидками можно применять такие способы:

  • Регулярные распродажи. В магазине постоянно происходит обновление ассортимента, а предметы из старых коллекций продаются со скидками. Сезонные распродажи проходят раз в несколько месяцев и дарят возможность купить вещи до 90% дешевле обычной стоимости.

  • Промокод для новых клиентов. Клиенты, оформляющие заказ впервые, могут применять специальные купоны. Промокод Gulliver для новых покупателей дарит скидку около 10% и может быть применен только к первому заказу.

  • Дополнительная скидка 2% при оплате онлайн. Не только купон Гулливер дает скидку на товары. Магазин предлагает несколько способов оплаты товаров, но если клиент хочет внести деньги онлайн картой, то может рассчитывать на бонусную скидку в 2% от суммы. Эта постоянная акция суммируется с другими скидочными предложениями и промокодами.

Посмотреть список всех дисконтных предложений можно на этой странице. Здесь перечислены как действующие промокоды, так и акции, в которых можно поучаствовать сегодня. Отдельно описаны категории товаров, доступных со скидками, и размер экономии.

Как применить на сайте Gulliver купон

Среди всего многообразия акционных предложений встречаются скидочные купоны. В таком случае для получения скидки пользователю понадобится использовать специальный код. Сделать это можно так:

  1. Найти на этой странице подходящий промокод.

  2. Кликнуть по нему, после этого произойдет переадресация в магазин Гулливер.

  1. Открыть карточку подходящего товара и выбрать его размер.

  1. Перейти к списку покупок для оформления заказа, кликнув на значок корзины.

  1. Найти поле, в которое можно ввести промокод Gulliver, оно находится в боковой части страницы, вставить в него скопированную ранее цифро-буквенную комбинацию и применить ее к заказу.

Для завершения оформления понадобится ввести имя, фамилию, номер телефона, данные о доставке и выбрать способ оплаты.