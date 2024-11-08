Созданный в 1994 году американский бренд — одна из самых известных в мире торговых марок обуви, одежды и аксессуаров для катания на скейтборде и сноуборде. Компания поддерживает профессиональных спортсменов, а также организовала собственную команду скейтбордистов, сноубордистов и мотокроссистов мирового класса, участвующих в разработке и испытании новых коллекций.

Все вещи DC Shoes создаются с учетом потребностей как профессионалов, так и обычных пользователей. Сегодня линейки бренда включают обувь и одежду не только для активных видов спорта, но и для повседневной жизни. Здесь стиль встречается с эффективностью, а долговечность — с доступностью.

В официальном российском интернет-магазине марки можно купить стильный городской лук или фирменные вещи и обувь для тренировок со скидкой по промокодам.

Популярные категории товаров на сайте ДС Шуз

В каталоге брендового магазина можно собрать спортивный гардероб для мужчин, женщин и детей. В наличии:

одежда, рюкзаки, а также специальные кеды и кроссовки для скейтбординга;

ботинки, куртки, штаны, флисовая и другая одежда для сноубординга;

сами сноуборды и чехлы на них;

футболки, майки, рубашки, поло;

актуальные шорты, джинсы, брюки;

толстовки, ветровки и куртки;

обувь: от сланцев до ботинок;

носки, бейсболки, ремни и сумки.

Самый популярный товар бренда — фирменные кроссовки и кеды. Среди представленных на сайте коллекций есть модели спортивной обуви, которые уже стали классикой и своеобразной базой, сочетающейся с любым верхом. Также здесь можно найти яркие серии, созданные в коллаборации с известными граффити-художниками или вдохновленные популярными мультфильмами, и авторские дизайнерские линейки DC Shoes. Отдельно выпускается коллекция для школьников.

Программа лояльности Boardriders Club

Чтобы стать участником программы лояльности, распространяющейся на покупки вещей брендов Quiksilver, Roxy и DC Shoes, нужно зарегистрироваться на сайте одного из фирменных магазинов. На каждый потраченный на одежду и обувь американских марок рубль покупателю начисляется бонусный балл. Потом их можно обменивать на скидочные ваучеры.

С ростом общей суммы покупок растет уровень участника в программе лояльности и количество различных бонусов. Помимо скидок за баллы, это приветственный ваучер и ваучер именинника, бесплатный возврат и участие в эксклюзивных распродажах. А для серебряного и золотого уровня — бесплатная доставка и приглашения на мероприятия.

Как оплатить покупки в DC Shoes

Оплатить покупку новых вещей для скейтбординга, сноубординга или комфортных, но стильных городских прогулок можно наличными при получении товара от сотрудника курьерской службы. В Москве, Санкт-Петербурге и некоторых крупных городах поддерживается оплата картой.

Кроме того, при помощи карт Visa и MasterCard можно расплатиться онлайн — при оформлении заказа в интернет-магазине. Для того чтобы транзакция состоялась, важно проверить доступность банковской карты для платежных операций в интернете.

Какие способы доставки предлагает магазин

Покупатели официального магазина DC Shoes в России могут выбрать доставку одной из следующих транспортных компаний: PonyExpress, RedExpress, CDEK или PickPoint. В зависимости от почтовой службы и региона пересылка занимает от 1 до 8 дней. Товар может быть привезен к двери клиента, в пункт выдачи заказов, постамат или розничный магазин. Возможна бесплатная доставка, действующая на крупные заказы. Также ею могут воспользоваться участники программы лояльности золотого и серебряного уровня.

Когда товар выдается курьеру или поступает в постамат, покупателю приходит сообщение. При доставке большинством компаний возможна примерка и частичный выкуп заказа.

Правила возврата товара в DC Shoes

Приобретенную в брендовом магазине одежду и обувь можно вернуть на протяжении 14 дней после получения. Сделать это можно через курьера, постамат PickPoint, отделение Почты России или магазин BOARDRIDERS (в Москве и Санкт-Петербурге). Через розничные магазины услуга будет бесплатной.

Для возврата нужно заполнить заявление, указав в нем свой банковский счет или карту, упаковать его вместе с товаром и подтверждающим покупку чеком, а затем отправить посылку любым удобным способом. После проверки состояния товара магазин в течение 10 дней вернет деньги клиенту на указанные им реквизиты.