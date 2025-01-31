Интернет-магазин lady & gentleman CITY предлагает стильную одежду от известных брендов, таких как HUGO, BOSS, EA7 Emporio Armani, а также множество выгодных предложений и бонусов для своих клиентов. В ассортименте представлены женская и мужская одежда, а также широкий выбор аксессуаров. Удобный интерфейс сайта, интуитивно понятный каталог и оперативная клиентская поддержка делают процесс покупок максимально комфортным.

Покупатели могут воспользоваться обширной размерной сеткой по доступным ценам. Магазин регулярно радует скидками: в рамках акций экономия достигает 30%, в период распродаж — до 70%, а при онлайн-оплате добавляется дополнительная скидка в размере 2%. Более того, активация промокодов Lady and Gentleman (или LG city промокодов) позволяет получить дополнительную выгоду на отдельные товары или весь заказ, что особенно ценят как новые, так и постоянные клиенты.

Участие в программе лояльности дает возможность накапливать до 20% бонусных баллов с каждой покупки, которые затем можно использовать для частичной оплаты заказов (до 20% от их стоимости). Бонусы начисляются даже на акционные товары, но в размере 3% от их суммы. Для увеличения бонусов достаточно совершать больше заказов. Кроме того, именинников ожидают приятные скидки и подарки, что делает шопинг еще более приятным.