Asos — это интернет-магазин из Великобритании, который торгует модной одеждой. Он был основан в 2000 году и за годы работы обрел аудиторию по всему миру, поэтому сделать заказ можно с любого материка планеты.

Asos начал свою деятельность под девизом «as seen on screen», который можно перевести как «покупай то, что видишь на экране». Изначально Асос позиционировался как магазин с одеждой героев фильмов и знаменитостей.

Впоследствии Asos стал мультибрендовой площадкой с модной одеждой любого типа и размера для мужчин и женщин, а также аксессуарами и косметикой.

В Asos можно заказать доставку почти в любую точку мира. Магазин принимает оплату с помощью карт международных платежных систем. Магазином гарантируется отличное качество товара, а также предусмотрена возможность возврата.