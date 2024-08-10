Промокоды ASOS (Асос) на Август
Сегодня в магазине ASOS доступно 9 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про ASOS
На какие товары не распространяется действие промокода?
Могу ли я отменить заказ, сделанный в онлайн-магазине ASOS?
Какие товары нельзя оплатить подарочным сертификатом Асос?
Почему не работает промокод на скидку в Асос?
Лучшие промокоды ASOS
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|До 55% скидки на обувь
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О магазине Asos
Asos — это интернет-магазин из Великобритании, который торгует модной одеждой. Он был основан в 2000 году и за годы работы обрел аудиторию по всему миру, поэтому сделать заказ можно с любого материка планеты.
Asos начал свою деятельность под девизом «as seen on screen», который можно перевести как «покупай то, что видишь на экране». Изначально Асос позиционировался как магазин с одеждой героев фильмов и знаменитостей.
Впоследствии Asos стал мультибрендовой площадкой с модной одеждой любого типа и размера для мужчин и женщин, а также аксессуарами и косметикой.
В Asos можно заказать доставку почти в любую точку мира. Магазин принимает оплату с помощью карт международных платежных систем. Магазином гарантируется отличное качество товара, а также предусмотрена возможность возврата.
Ассортимент магазина
В интернет-магазине Asos можно приобрести модную одежду для всех. На страницах доступна продукция сотен брендов всего мира: от самых популярных, таких как Adidas, Nike и Love Moschino, до недорогих локальных производителей одежды.
Ассортимент магазина разделен на категории, в которых можно найти:
верхнюю одежду;
платья и юбки;
рубашки, футболки;
обувь;
одежду для занятий спортом;
аксессуары для имиджа и удобства;
косметические средства для лица и тела.
Кроме того, есть категории по модным трендам и брендам. Интернет-магазин Asos отличается и тем, что здесь есть модная одежда любого размера, в том числе плюс сайз.
Как покупать одежду в Asos со скидкой
В интернет-магазине Asos можно приобрести одежду со скидкой. В первую очередь для этого следует обратить внимание на специальный раздел «Распродажа». Здесь продается одежда модных брендов по значительно сниженной цене.
Кроме того, Asos проводит сезонные распродажи, где скидки порой доходят до 70%, в том числе и на знаменитые бренды. Поэтому следите за ассортиментом и выбирайте момент, когда можно купить со скидкой.
Также не забывайте о мероприятии, которое проводят многие торговые площадки –- «черная пятница». В эти дни действуют грандиозные скидки, и товар расходится буквально в считаные часы. Нужно успеть сделать выгодную покупку, пока это не сделал кто-то другой.
Еще один способ покупать со скидкой в Asos — промокод. Купоны с промокодами дают возможность снизить цену на тот или иной товар. Обратите внимание, что промокод обычно действуют только на ассортимент определенной категории, а также имеют срок действия. Поэтому, чтобы гарантированно получить скидку по купону, убедитесь, что покупаете именно тот товар, на который он распространяется, и что его срок не истек.
В Asos есть промокоды для студентов, которые тоже дают возможность покупать брендовые товары со скидкой. Получить и активировать такие купоны с промокодами могут только учащиеся средних и высших учебных заведений
Как активировать промокод Asos
Использовать промокод Асос и получить скидку в интернет-магазине очень легко. Для этого нужно выполнить следующие действия:
Откройте страницу товара, который хотите купить, и нажмите на кнопку «Добавить в корзину». Перед этим не забудьте выбрать правильный размер одежды.
Теперь перейдите в корзину, чтобы начать оформление заказа. Для этого нажмите на кнопку с иконкой в виде корзины вверху справа, а потом на «Открыть корзину».
На этом этапе убедитесь, что добавили все вещи, которые хотите купить, и выберите метод доставки в правой колонке. Затем там же нажмите на кнопку «Подтвердить».
На следующей странице разверните блок «Промокоды и ваучеры» и в специальном поле введите промокод. Нажмите кнопку «Применить код», чтобы активировать купон с промокодом.
После этого к вашему заказу будет применена скидка и сумма уменьшится. Далее вы можете продолжить оформление: заполнить личные данные, выбрать адрес доставки и оплатить свою покупку.