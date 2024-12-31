Сайт Boxberry — это служба доставки товаров для магазинов, торгующих онлайн и офлайн. Она работает с 2010 года и занимается перевозками не только по России, но и по всему миру. Поэтому сотрудники компании предоставляют услугу по таможенному оформлению.

С компанией сотрудничают более 4000 онлайн-магазинов. В их число входят топ-200 лучших на отечественном и западном рынке.

По миру у службы доставки расположено больше 2000 отделений, которые находятся в 430 городах России и зарубежья. Каждый день в ее отделениях выдается более 20 000 посылок.

Боксберри занимает третье место в рейтинге лидеров рынка по доставке товаров из интернет-магазинов. Также в 2019 году по мнению E-COMSPACE'2019 она заняла первое место в номинации «Лучший сервис для интернет-торговли».

Категории услуг на сайте компании Boxberry

На официальном сайте транспортной компании клиентам предлагается воспользоваться доставкой по России (транспортировка товаров с Avito, Юлы, ВКонтакте, Ярмарки мастеров и др) и международной доставкой (перевозка товаров в США, Европу, страны СНГ, возврата заказов).

Пользователям предлагается выбрать, кто именно будет совершать отправления: частный клиент, интернет-магазин или другие бизнес-партнеры.

Реферальная программа на сайте Боксберри

Участником партнерской программы может стать действующий клиент компании, лояльный покупатель интернет-магазина или специалист в сфере электронной торговли или прилежащих к ней областях.

Чтобы получить преимущества программы, нужно рекомендовать сервис клиентам и партнерам по бизнесу. Если они заинтересовались, то нужно передать контакты администрации Boxberry.

Если приведенная компания начнет активно пользоваться сервисом, пользователю будет начислено до 5000 рублей в течение полугода. Например, в первый месяц — 200 рублей, на пятый – 1300 рублей, шестой – 1500 рублей.



Чтобы начать зарабатывать, нужно зарегистрироваться на сайте доставки или в ее мобильном приложении. Клиенту должно быть не меньше 18 лет. В ином случае он не сможет воспользоваться привилегиями компании.

Оплата доставки на сайте компании

Оплата доставки принимается картами Visa, MasterCard и МИР. Клиентам нужно ввести номер карты, срок ее действия, имя владельца и защитный код CVC2 или CVV2 с обратной стороны пластика.

Все транзакции на сайте проводятся в соответствии с правилами международных платежных систем Visa и MasterCard и НСПК МИР. Соблюдается конфиденциальность пользователей, а операции проводятся по защищенным каналам. Это значит, что злоумышленники не смогут получить доступ к личной информации клиентов и воспользоваться ею.

Виды доставки продукции транспортной компанией

Заказ могут доставить в один из пунктов выдачи компании или до двери по указанному адресу. Сразу по прибытии посылки в город на номер телефона получателя поступит сообщение или сотрудник компании позвонит ему.

При доставке посылки курьером с пользователем свяжется менеджер компании, чтобы уточнить дату и время отправки. После прибытия заказа в город назначения сотрудник позвонит повторно, чтобы согласовать время доставки до дома: можно выбрать один из трех вариантов в промежутке с 10:00 до 18:00. Также курьер позвонит получателю за 30–90 минут до своего прибытия в место назначения.

Возврат товара надлежащего и ненадлежащего качества

Чтобы вернуть товар, должна быть подключена услуга «Возврат после выдачи». Уточнить, действует ли она, можно на сайте ритейлера или компании, которая занимается отправкой товаров.

Если услуга подключена, нужно заполнить бланк на пересылку заказа продавцу. Заявление заполняется в пункте выдачи товара. В нем указываются данные получателя и организации, в которой был куплен товар. Все, что потребуется от клиента из документов, — паспорт.

Возврат оформляется за счет покупателя, если сайт-продавец не берет оплату услуги на себя.