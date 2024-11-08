Фоззи — хостинговый сервис с выгодной тарификацией. Он предлагает виртуальные хостинги VPS на операционных системах Windows и Linux, а также ряд дополнительных услуг: доменные имена, конструктор сайта, сертификаты, защиту от DDoS и некоторые другие. Платформа отличается удобством и отзывчивой поддержкой. Сделать и без того низкие расценки площадки еще выгоднее помогут промокоды — с их помощью можно снизить цену на тарифы Fozzy на 30–50%. Подробная информация об акциях, скидках, бонус-кодах и купонах компании собрана на данной странице.