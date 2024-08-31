Компания Билайн предоставляет услуги мобильной связи, высокоскоростного интернета и IP-телевидения. Кроме того, на ее официальном сайте есть интернет-магазин, где продается разнообразная техника, аксессуары и цифровые товары. Оператор ведет активную бонусную политику, предоставляя клиентам многочисленные скидки по акциям и бесплатным в Билайн купонам. Есть программа лояльности для постоянных клиентов, пользующихся мобильной связью и интернетом.

История торговой марки ведет отсчет с 1992 года, с момента регистрации компании «Вымпел-Коммуникации», которой принадлежит бренд. Сегодня эта организация является частью международной ГК VEON — одного из ведущих холдингов в области телекоммуникаций на рынке Восточной Европы, Азии и Африки. До 2011 года Билайн считался самым дорогим брендом России, после чего немного утратил позиции, но компания по-прежнему входит в число ведущих мобильных операторов страны.