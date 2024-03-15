Промокоды Movavi (Мовави) на Август 2024
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Часто задаваемые вопросы про Movavi
Как восстановить ключ активации?
Можно ли установить программу на два и более ПК?
Как бесплатно обновить программу?
Куда можно обратиться за помощью?
Как убрать водяной знак с видео?
О видеоредакторе Мовави
Созданный российскими разработчиками, видеоредактор Мовави предлагает множество инструментов для редактирования видео в понятном и простом интерфейсе. В настоящее время в Movavi работают более 400 сотрудников, а продукт представлен в 200 странах мира. Около 3 миллионов пользователей сегодня создают видео и редактируют фотографии с помощью инструментов программы.
Movavi четко помечает каждый элемент интерфейса и удобен в использовании. Кнопки на левой панели позволяют переключаться между режимами импорта, фильтрами, переходами, заголовками, стикерами и т. д. Последняя версия включает в себя такие функции, как регулировка цвета, кадрирование и поворот, панорамирование и масштабирование, стабилизация, замедленное движение и хроматическая кодировка.
Программа устанавливается быстро, не отнимает много оперативной памяти и занимает всего 280 МБ на жестком диске, в то время как для других видеоредакторов подобного уровня требуется более гигабайта. За дополнительную плату можно расширить программу и внедрить опции конвертера форматов, записи экрана и редактора фотографий.
А еще создатели Мовави ведут блог на YouTube, где делятся с начинающими видеографами и блогерами секретами постановки света, композиции, создания сюжета и другими тонкостями успешной съемки и монтажа видео. Приобрести продукт можно на сайте разработчика, в том числе с использованием промокода на скидку.
Популярные продукты Movavi
Сегодня в продуктовой линейке разработчика представлены три программы, каждая из которых востребована среди пользователей. Так, в Видеоредакторе Плюс 2021
реализованы улучшенные настройки экспорта и больше инструментов для сохранения любого видео. К каждой опции здесь предусмотрены подсказки, а также есть шаблоны под социальные сети.
В Screen Recorder, который разработан для создания подкастов и записи выступлений пользователя, добавлена индикация звука до и во время захвата. Также здесь реализован доступ к настройкам веб-камеры и добавлены некоторые улучшения прошлых версий.
Программа Video Suite 2021 улучшена в части настроек экспорта и сохранения видео.
Здесь добавили подсказки к опциям, новые размеры шаблонов для социальных сетей. и запись экрана. Еще в этой версии реализовали индикацию звука до и во время захвата и сделали настройки веб-камеры доступнее. А еще приобретенные комплекты эффектов стали активироваться автоматически.
Для тех, кому нужны все возможности продуктов разработчика, предусмотрена программа Unlimited. В ней реализованы лучшие опции десяти продуктов Movavi.
Образовательный портал Movavi
На платформе разработчика пользователь найдет много ценной информации о создании и редактировании видеороликов, в числе которых:
создание продающего видео;
техники съемки роликов на смартфон;
создание интро для YouTube;
съемка захватывающих тревел-роликов;
съемка, редактирование и загрузка видео для социальных сетей;
творческие идеи для роликов YouTube и многое другое.
Бесплатные материалы портала вполне могут заменить коммерческие курсы по редактированию видео.
Способы оплаты
Компания Movavi принимает платежные карты российских и зарубежных банков, а также электронные деньги WebMoney, Qiwi, ЮMoney, WalletOne, Perfect Money, OKPay и Payeer. Также доступна оплата подписки электронными деньгами МТС, Билайн, Мегафон и Теле2.
Активация программы
Скачать программу на компьютер можно с официального сайта Мовави. При первом запуске она будет работать в режиме пробной версии. Чтобы снять ограничения и сохранять видео без водяного знака, нужно купить ключ на сайте разработчика и следовать инструкции для активации программы
Условия возврата
Средства, уплаченные за подписку, могут быть возвращены в том случае, если программное обеспечение работает некорректно. Для этого необходимо связаться с технической поддержкой компании, специалисты которой отвечают в течение 3 рабочих дней. Если неполадка подпадает под условия политики возврата денег, компания вернет их в течение 10 рабочих дней с момента согласования заявки на возврат сотрудником технической поддержки.
Как применить промокод при покупке программ Movavi
Купоны разработчика содержат описание акций и промокодов, дающих право на индивидуальную скидку. Чтобы воспользоваться промокодом, следует:
Ознакомиться с условиями представленных на сайте скидочных купонов и выбрать подходящий.
Кликнуть на промокод и перейти на сайт Movavi.
Выбрать подходящую потребностям программу, скачать ее и установить на ПК.
Запустить ПО и нажать на кнопку «Купить ключ активации».
Перейти на сайт разработчика, выбрать пакет и нажать «Купить»
Кликнуть на ссылку «У меня есть купон», вставить промокод в открывшееся поле и нажать «Применить».
Если промокод распространяется на покупку данного пакета, сумма покупки снизится на номинал кода.