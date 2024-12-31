Касперский — это популярная отечественная лаборатория, которая занимается разработкой антивирусных систем для физических и юридических лиц, от небольших до крупных компаний. Его главные преимущества — адаптированность под разные системы, надежность, невысокая стоимость продуктов и наличие пробного бесплатного периода.

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