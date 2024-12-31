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Промокоды Kaspersky (Касперский) на Август

Сегодня в магазине Kaspersky доступно 2 купонов.

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Подробная информация о сайте Kaspersky

Интернет-магазин Касперский предлагает своим клиентам приобрести или скачать бесплатно 15 своих продуктов. Его главная задача — разработка концепции кибериммунитета, которая подразумевает разработку изначально защищенных систем. Атака принесет злоумышленникам больше убытков, чем прибыли. Компания работает в сфере информационной безопасности с 1997 года, и за это время ее клиентами стали свыше 400 млн человек в 200 странах мира. 

Помимо этого, чтобы привлечь больше новых пользователей и удержать постоянных, проводятся акции со скидками до 50%. Их можно получить, нажав на один из промокодов в купонах Касперского с этой страницы.

Ассортимент магазина Касперский

Сайт Касперского предлагает продукты для дома и бизнеса (малого, среднего, крупного), на большинство из которых действуют акции. Они помогают получить скидку на подписку. Самые популярные антивирусы — «Для вас и ваших устройств». Программы можно установить на устройства Windows, macOS, Android, iPhone & iPad. Минимальная стоимость подписки — 1200 рублей в год, а скидка может достигать ⅔ от стоимости. 


Еще один популярный раздел — антивирусы для малого бизнеса. В них есть программы, которые можно установить один раз и в дальнейшем не переживать об их контроле и проверках. Также есть варианты с простым управлением и контролем при наличии IT-администратора. На предложенные продукты также действуют акции, где можно получить несколько месяцев бесплатного использования программы или льготную цену, использовав купон Kaspersky.

Акции и промокоды на сайте Kaspersky

При покупке программы на одно из устройств — ПК, планшет или смартфон — действует выгода до 15% плюс специальное предложение от сайта партнера, позволяющее один раз использовать скидочный промокод Касперский новым или постоянным клиентам интернет-магазина.
Скидки на программное обеспечение и антивирусы достигают 25%. Чтобы воспользоваться ими, нужно активировать действующий Касперский промокод в корзине.

Как активировать промокод Kaspersky

Перед тем как активировать промокод Kaspersky, его надо скопировать, нажав на одно из предложений с этой страницы. Код скопируется автоматически, и произойдет перенаправление на страницу интернет-магазина.

Чтобы применить Касперский промокод, нужно выполнить следующие действия: 

  1. В любом из разделов выбрать понравившийся продукт, нажав на кнопку «Подробнее».

  2. Изучить детали и кликнуть «Выбрать план». 

  1. Под одним из видов защиты нажать «Купить».

  2. На следующей странице нажать «У меня есть промокод». 

  1. Вставить купон Kaspersky с кодом в строку и кликнуть кнопку «Активировать промокод». 

Страница обновится, и отобразится новая стоимость со скидкой Касперского. После останется указать электронную почту, на которую будет отправлена информация о заказе, а также свое имя и фамилию, после чего оплатить заказ.
В случае, если промокод на скидку не нужен, потребуется только нажать на скидочный купон. Произойдет перенаправление на страницу с продуктом по выгодной цене. Следует добавить его в корзину и действовать по приведенной выше инструкции.