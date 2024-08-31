Всегда иметь в холодильнике готовую еду не составит труда с сервисом Милти. Блюда, представленные в меню, готовят из свежих продуктов известные шеф-повара, а запатентованная технология Total Fresh позволяет сохранять их вкус в течение пяти дней. Чтобы приготовить завтрак, обед или ужин от Mealty, понадобится всего пару минут (просто разогрейте их в микроволновке или духовке). Размер порций составляет 350–400 грамм, что гарантирует приятное чувство насыщения после приема пищи.

Продукты на производство доставляют проверенные поставщики: Barilla, Mapp Русия, Интегрита, Клинский мясокомбинат, Ясные зори МЕТРО и другие фермерские хозяйства и поставщики, гарантирующие качество товаров сертификатами соответствия. Преимущества блюд от Милти заключаются в том, что они не замораживаются, а охлаждаются до оптимальных температур +2–4 °С, что позволяет сохранять все полезные свойства, витамины и вкусовые качества. Упаковка и доставка продуктов осуществляются в том же температурном режиме, что обеспечивает сохранность свежести блюд в течение недели.

Сотрудничество с Mealty — это:

Экономия бюджета. Продукты закупаются по оптовым ценам, а производство автоматизировано, что уменьшает себестоимость блюд.

Вкусная и здоровая пища. Процесс приготовления контролируется известными шеф-поварами с четким соблюдением технологии Total Fresh.

Разнообразие блюд. Каждую неделю появляются новинки от шефа, диетические и вегетарианские блюда.

Экономия времени. Полностью исключает процесс похода за продуктами, готовки и уборки. Разогрев готовых блюд не займет более 5 минут.

Точная доставка. Готовые блюда доставляются в указанное место в заданное время.

Чтобы воспользоваться услугами сервиса, достаточно просмотреть меню, выбрать блюдо по вкусу и оформить доставку. Еда будет доставлена в индивидуальных контейнерах в строго указанное время. Без похода в магазин, готовки и мытья посуды.

Что заказывают в Милти

Меню сервиса включает разнообразие блюд на любой вкус. Сегодня здесь можно найти завтраки, салаты, супы, вторые блюда, десерты, выпечку, напитки, полуфабрикаты и просто набор продуктов. В отдельную категорию вынесены новинки от шефа. Как правило, здесь появляются блюда с сезонными продуктами.

Особой популярностью у клиентов пользуются блюда из категории «Завтраки» и «Вторые блюда». В бестселлерах то и дело мелькают сырники, блинчики с разнообразными начинками, молочные каши, жаркое, бифштексы и гарниры. Не забывает сервис и о приверженцах здорового питания: в разделе «Перекус» можно найти орехи, тыквенные семечки, сухофрукты и другие полезные продукты.

Партнерская программа Милти

Каждый зарегистрированный пользователь сервиса имеет возможность получить бонусы от компании. Все что для этого необходимо — пригласить друзей на сайт готовых блюд, используя ссылку с уникальным номером. Как только друг использует ссылку на первую покупку, получит и оплатит заказ не менее чем на 990 рублей, участник, пригласивший его, сможет оформить заказ на сайте бесплатно. Чем больше привлеченных друзей, тем большее количество бесплатных блюд становятся доступными для участника.

Оплата заказа

Оплата заказа осуществляется на сайте в момент оформления, банковской картой или электронными деньгами либо курьеру — наличными или картой. О возможности безналичного расчета с курьером необходимо уточнять заранее, при согласовании условий доставки с менеджером компании.

Доставка блюд

Доставка блюд от сервиса Mealty пока осуществляется только по Москве, Московской области и Санкт-Петербургу. По городам стоимость доставки — 90 рублей, за пределами МКАД/КАД + 30 рублей за 1 км.

Часы доставки: ежедневно с 9:00 до 22:00 на время, указанное в заказе. Чтобы узнать время минимальной доставки, введите свой адрес в поле доставки. Заказы, оформленные после 22:00, привезут через день.

Возврат блюд

При получении заказа у курьера следует осмотреть заказ на предмет нарушения целостности упаковки, комплектности и других визуальных замечаний. Если товар не удовлетворяет требованиям клиента, он имеет право отказаться от получения заказа и его оплаты.