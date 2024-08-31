Первое заведение было открыто в США в 1984 году. Идея создания пиццы с большим количеством теста и начинки понравилась посетителям. Это позволило уже за первый год увеличить объем производства до 4000 пицц еженедельно. Такой большой оборот диктовал необходимость расширения. В результате компания открыла собственные производства, где изготавливалось тесто и полуфабрикаты, а со временем добавила большой выбор блюд в меню.

За 37 лет своей работы сеть пиццерий вошла в тройку крупнейших в мире. В 2018 году под брендом Папа Джонс работало уже 5303 заведения, большинство из них — в пределах США, а остальные — по всему миру. В это время оборот компании составлял уже более $1,5 млрд.

Сегодня компания продолжает расти и увеличивать географию своего присутствия. Для этого она постоянно открывает новые собственные и франчайзинговые заведения. Привлекать покупателей помогает эксклюзивная рецептура блюд и неизменно высокое качество продуктов. Популярности способствуют и постоянные акции, промокоды на получение скидок и другие виды поощрений, доступные новым и постоянным клиентам.