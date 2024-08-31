Промокоды Папа Джонс на Август 2024
Сегодня в пиццерии Papa Johns доступно 22 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про Papa Johns
Можно ли забрать заказ из ближайшего ресторана сети?
Можно ли совмещать баллы по системе Папа Бонус с другими акциями?
Можно ли сделать заказ на определенную дату?
Как потратить баллы программы лояльности?
Где можно посмотреть срок действия дисконтного предложения?
Лучшие промокоды Papa Johns
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Подробнее о сети пиццерий Papa Johns
Первое заведение было открыто в США в 1984 году. Идея создания пиццы с большим количеством теста и начинки понравилась посетителям. Это позволило уже за первый год увеличить объем производства до 4000 пицц еженедельно. Такой большой оборот диктовал необходимость расширения. В результате компания открыла собственные производства, где изготавливалось тесто и полуфабрикаты, а со временем добавила большой выбор блюд в меню.
За 37 лет своей работы сеть пиццерий вошла в тройку крупнейших в мире. В 2018 году под брендом Папа Джонс работало уже 5303 заведения, большинство из них — в пределах США, а остальные — по всему миру. В это время оборот компании составлял уже более $1,5 млрд.
Сегодня компания продолжает расти и увеличивать географию своего присутствия. Для этого она постоянно открывает новые собственные и франчайзинговые заведения. Привлекать покупателей помогает эксклюзивная рецептура блюд и неизменно высокое качество продуктов. Популярности способствуют и постоянные акции, промокоды на получение скидок и другие виды поощрений, доступные новым и постоянным клиентам.
Как в Папа Джонс применить промокод
Все актуальные дисконтные предложения сети заведений общественного питания есть на этой странице. В рамках некоторых акций сети для получения скидки понадобится применить скидочный купон. Это цифро-буквенный код, дающий покупателю право на снижение стоимости заказа. Использовать его можно по инструкции:
Копирование кода купона. Среди предложений, перечисленных на этой странице, нужно выбрать подходящее. При клике на промокод произойдет его копирование в буфер обмена и переадресация на сайт заведения.
Выбор блюд. В меню Papa Johns — десятки позиций. Выбрав подходящие, следует переместить их в корзину, указав количество, начинку, размер и кликнув по кнопке «Купить».
Ввод промокода. На этом этапе нужно перейти в список покупок, нажав «Оформить заказ». В корзине есть поле для ввода цифро-буквенной комбинации, куда нужно вставить комбинацию и применить скидку.
Ввести номер промокода можно и на главной странице. Здесь есть сокращенная панель «Корзина», в которой отображается перечень покупок и находится поле для вставки номера.
Самые популярные блюда в Папа Джонс
В заведении можно заказать пиццу на традиционном и тонком тесте, десерты, роллы, закуски, напитки, соусы и горячие блюда. В дополнение к отдельным блюдам есть целые сеты и веганское меню. Благодаря удобной навигации на сайте можно без труда найти подходящие блюда, отсортировав меню по любимым продуктам и другим критериям. Особенность блюд Папа Джонс — в фирменных рецептах, свежести продуктов и большом выборе ингредиентов.
Несмотря на такое разнообразие, наибольшей популярностью в заведении пользуется пицца. Она готовится в диаметрах от 23 до 40 см. Выбор начинок огромен — от морепродуктов до веганских сыров. Дополнительно можно выбрать стандартный или сырный борт, а также другие особенности приготовления. Именно на заказ пиццы чаще всего действуют промокоды и акции, так что покупать это блюдо можно с экономией.
На сайте Папа Джонс представлен конструктор пиццы. С его помощью можно собрать блюдо со своими любимыми ингредиентами. В конструкторе есть 3 основных пункта — мясо, овощи и сыры. Одновременно можно выбрать до 10 ингредиентов.
Бонусная программа Папа Джонс
Новые клиенты могут присоединиться к дисконтной системе заведения уже с первого заказа. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте, указать персональную и контактную информацию. Сразу после создания личного кабинета клиент начинает накапливать бонусные баллы. Каждое такое очко приравнивается к 1 рублю.
С помощью баллов можно рассчитываться за следующие покупки, компенсировать процент от стоимости заказа. Система Папа Бонус действует на сайте и в мобильном приложении, а баллы начисляются уже с первой покупки. В зависимости от суммы заказа и уровня клиента в программе лояльности, на персональный счет в виде бонусов будет откладываться определенный процент. Посмотреть баланс можно в личном кабинете, здесь же отображается срок действия бонусов и перечислены правила их использования. Если оформлять заказ без авторизации в личном кабинете на сайте или в приложении либо делать покупку по телефону, баллы не начисляются. Скидки в рамках программы лояльности не суммируются с другими акциями и промокодами.
Как оплатить заказ в Папа Джонс
Заказы оплачиваются наличными при получении или на сайте. Во втором случае принимаются карты Visa, Visa Electron, MasterCard и Maestro, поддерживающие 3D-Secure. Для проведения платежа покупатель будет перенаправлен на платежный шлюз. Здесь понадобится ввести номер карты и прочие данные, а затем подтвердить операцию, введя проверочный код.
Способы доставки Папа Джонс
Доставка осуществляется в пределах обозначенных зон, в определенном радиусе от ресторанов. У компании есть собственная курьерская служба, обеспечивающая быстрое получение заказов клиентами. В зависимости от суммы заказа, доставка может быть бесплатной или оплачиваться отдельно. Также забрать свои покупки можно в одном из ресторанов сети.