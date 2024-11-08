Промокоды Утконос на Август 2024

Есть несколько вариантов экономии в онлайн-гипермаркете Utkonos. Ниже представлены наиболее выгодные способы получения скидок.

Дисконт на отдельные товары

Магазин нередко снижает стоимость некоторых позиций своего каталога на 20–30%. Найти подобные товары в онлайн-гипермаркете очень просто. Под ними старая цена зачеркнута, а рядом с ней установлена новая стоимость. Чтобы сэкономить, не нужно выполнять дополнительные условия — достаточно добавить в корзину уцененный товар и оформить на него заказ.

Промо Utkonos

Онлайн-гипермаркет регулярно проводит выгодные акции. Они позволяют сделать покупку по более выгодной цене при выполнении ряда требований. Как правило, это оформление заказа в определенный срок и только на товар из указанной Utkonos категории.

Программа лояльности Ю:КЛАБ

В онлайн-гипермаркете все покупатели после регистрации подключаются к U:CLUB. В рамках нее магазин выдает клиентам кэшбэк, который потом можно обменять на скидки (но не более 25% стоимости). Размер возврата зависит от месячных затрат покупателя. Если он оформит заказов на общую сумму от ₽1500, то получит только 5%. Если купит на ₽15 000 — уже 30%.

Программа лояльности онлайн-гипермаркета также дает дополнительные привилегии. Одна из них — специальные электронные фишки для покупки эксклюзивных товаров.

Промокоды и купоны

Один из наиболее привлекательных способов сэкономить — активация дисконтного кода. Он поможет снизить цену покупки до 50%. Есть специальный промокод на первый заказ в онлайн-гипермаркете. Он дает право на скидку 20% на первые 2 покупки, а также бесплатную доставку для 3-й. Не менее выгодный вариант получить дисконт в Утконос — купон. Он работает схожим образом, отличается только порядок активации. Если скидка по промокоду гипермаркета на первый заказ уже израсходована, то клиент может воспользоваться специальным предложением онлайн-гипермаркета для последующих покупок.