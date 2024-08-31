Проще всего получить скидку в Метро, покупая акционные товары из каталога сети гипермаркетов. Найти их на сайте легко: около них стоит отметка «Рекомендуем» или сообщение о размере дисконта.

Второй вариант получения скидок — самовывоз заказа из ближайшего офлайн-магазина компании. Цена заказа уменьшится, если покупатель выберет этот способ доставки. Однако предложение актуально только для отдельных категорий товаров, которые постоянно меняются. Почти постоянно оно действует для алкоголя и позволяет сэкономить на нем до 30%.

В сети гипермаркетов есть собственная программа лояльности. Участие в ней дает право на персональную скидку на отдельные позиции каталога и ряд других привилегий. Также клиент получает дисконт на первый заказ на 3000 ₽. 1500 ₽ можно использовать для оформления онлайн-заказа на сайте сети гипермаркетов, а оставшиеся 1500 ₽ — для покупки в наземном магазине компании.

Однако наиболее выгодный вариант экономии — дисконтные коды и купоны Метро. Они могут давать скидку на товары или уменьшать стоимость доставки. Главный плюс этого способа получения дисконта в том, что он не требует соблюдения дополнительных условий. Чтобы сэкономить, достаточно выполнить активацию скидочного кода или купона Метро Кэш Энд Керри.