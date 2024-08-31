Промокоды METRO на Август
Сегодня в магазине METRO доступно 36 купонов.
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Информация о Metro
Группа компаний Metro Cash and Carry — это немецкая корпорация со штаб-квартирой в Дюссельдорфе. В России сеть гипермаркетов работает с 2000 года. В каталоге магазина можно заказать продукты питания и другие товары. Ритейлер предлагает курьерскую доставку и самовывоз. А сэкономить на покупках в сети гипермаркетов можно, активировав в Метро промокод. Все актуальные скидочные коды и купоны компании собраны на данной странице.
Каталог товаров Метро
Metro Cash and Carry предлагает продукты питания:
мясо;
хлебобулочные изделия;
мясо;
овощи и др.
Также есть товары для кухни: посуда, ножи и др. Абсолютно все продается с доставкой. Сэкономить на заказе можно, активировав при покупке в Метро промокод.
Как делать выгодные покупки в Метро: промокод, акции, программа лояльности
Проще всего получить скидку в Метро, покупая акционные товары из каталога сети гипермаркетов. Найти их на сайте легко: около них стоит отметка «Рекомендуем» или сообщение о размере дисконта.
Второй вариант получения скидок — самовывоз заказа из ближайшего офлайн-магазина компании. Цена заказа уменьшится, если покупатель выберет этот способ доставки. Однако предложение актуально только для отдельных категорий товаров, которые постоянно меняются. Почти постоянно оно действует для алкоголя и позволяет сэкономить на нем до 30%.
В сети гипермаркетов есть собственная программа лояльности. Участие в ней дает право на персональную скидку на отдельные позиции каталога и ряд других привилегий. Также клиент получает дисконт на первый заказ на 3000 ₽. 1500 ₽ можно использовать для оформления онлайн-заказа на сайте сети гипермаркетов, а оставшиеся 1500 ₽ — для покупки в наземном магазине компании.
Однако наиболее выгодный вариант экономии — дисконтные коды и купоны Метро. Они могут давать скидку на товары или уменьшать стоимость доставки. Главный плюс этого способа получения дисконта в том, что он не требует соблюдения дополнительных условий. Чтобы сэкономить, достаточно выполнить активацию скидочного кода или купона Метро Кэш Энд Керри.
Активация промокода Metro
Чтобы использовать промокод Метро и получить дисконт на товары или услуги доставки, необходимо:
Скопировать подходящий по условиям промокод Метро отсюда.
Зайти на сайт магазина, кликнуть по нужному товару.
Поместить его в корзину и перейти к оформлению покупки.
Внизу страницы заказа ввести промокод в специальное поле.
Подтвердить покупку и перейти к оплате.
После этого цена товара будет уменьшена в соответствии со скидкой. Ее размер зависит от того, в рамках какой акции сети гипермаркетов был выпущен активированный в Метро промокод.
Использование кода ритейлера в мобильном приложении компании немного отличается. На странице подтверждения заказа сначала надо нажать «Введите ваш промокод».
Затем вставить код в появившееся поле, нажать «Применить промокод» и завершить покупку.
Купоны Метро используются немного по-другому. Чтобы получить скидку сети гипермаркетов, необходимо нажать на подходящее предложение магазина с этой страницы, а после перехода на ресурс компании заказать любые товары. Дисконт будет активирован автоматически, вводить на сайте или в мобильном приложении Метро промокод не надо.