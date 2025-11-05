Тануки — сеть ресторанов японской кухни, где всегда можно найти роллы, суши, супы и горячие блюда на любой вкус. Меню регулярно обновляется, появляются сезонные новинки и специальные предложения. Заказывать можно онлайн через сайт или приложение TanukiFamily: достаточно выбрать позиции, добавить их в корзину и оформить заказ всего за несколько минут.

Сервис доставки работает в разных городах и позволяет гибко настроить заказ — выбрать удобное время, оплатить онлайн или при получении, воспользоваться самовывозом. Для новых клиентов предусмотрен промокод Тануки на первый заказ, который делает пробное знакомство с меню ещё выгоднее.

Постоянные гости получают дополнительные возможности экономии. В день рождения действует персональная программа лояльности — можно получить скидку в ресторане Тануки и бонусы при онлайн-заказе. Кроме того, доступны купоны на доставку и промокоды для повторных заказов, что позволяет оформлять любимые блюда по сниженной цене.