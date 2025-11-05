Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ от 990 рублей
Действует доДо 05.11.2025
Применили 3 раза
Показать код
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ при заказе от 1090 рублей
Действует доДо 05.11.2025
Применили 2 раза
Показать код
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ от 2390 рублей в ресторане Каспийка
Действует доДо 05.11.2025
Применили 1 раз
Показать код
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ от 1390 рублей
Действует доДо 05.11.2025
Применили 2 раза
Показать код
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на повторный заказ от 1990 рублей
Действует доДо 05.11.2025
Применили 4 раза
Показать код
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на повторный заказ от 1990 рублей в ресторане Каспийка
Действует доДо 05.11.2025
Применили 1 раз
Показать код
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на повторный заказ при заказе от 1490 рублей
Действует доДо 05.11.2025
Применили 3 раза
Показать код
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на повторный заказ от 1190 рублей
Действует доДо 05.11.2025
Показать код
Промокод
Эксклюзив
Ролл Калифорния Хот в подарок при любом заказе от 1490 рублей
Действует доДо 14.09.2025
Применили 1 раз
Показать код
20%
Промокод
Скидка 20% на первый заказ на сайте или в приложении от 1090 рублей
Действует доДо 28.09.2025
Применили 3 раза
Показать код
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ на сайте или в приложении от 4500 тенге
Действует доДо 30.09.2025
Применили 8 раз
Показать код
20%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 20% на первый заказ на сайте или в приложении от 120 000 сумов
Действует доДо 30.09.2025
Применили 5 раз
Показать код
15%
Промокод
Скидка 15% на повторные заказы на сайте или в приложении от 1490 рублей
Действует доДо 28.09.2025
Применили 5 раз
Показать код
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на повторные заказы на сайте или в приложении от 4500 тенге
Действует доДо 30.09.2025
Применили 10 раз
Показать код
15%
Промокод
Эксклюзив
Скидка 15% на повторные заказы на сайте или в приложении от 120 000 сумов
Действует доДо 30.09.2025
Применили 4 раза
Показать код
Промокод
Ролл Калифорния Хот в подарок при каждом заказе от 1490 рублей
Действует доДо 14.09.2025
Показать код
8500Т
Промокод
Ролл «Филадельфия лайт» от 8500 тенге по купону
Действует доДо 30.09.2025
Применили 6 раз
Показать код
250000С
Промокод
Ролл «Филадельфия лайт» от 250 000 сум по купону
Действует доДо 30.09.2025
Применили 4 раза
Показать код
Промокод
Римская пицца Пепперони в подарок от 2000 рублей для всех
Действует доДо 14.09.2025
Применили 3 раза
Показать код
20%
Промокод
Скидка 20% на первый заказ при заказе от 1090 рублей
Действует доДо 02.10.2025
Применили 3 раза
Показать код
15%
Промокод
Скидка 15% на повторный заказ при заказе от 1490 рублей
Действует доДо 02.10.2025
Применили 2 раза
Показать код
30%
Скидка
Скидки до 30% - все спецпредложения
Действует доДо 30.09.2025
Применили 7 раз
Использовать Скидку
30%
Скидка
Скидка 30% на пиццу дня
Действует доДо 30.09.2025
Применили 1 раз
Использовать Скидку
20%
Скидка
-20% на горячие напитки
Действует доДо 30.09.2025
Использовать Скидку
15%
Скидка
Скидка 15% на самовывоз
Действует доДо 30.09.2025
Использовать Скидку
Скидка
Доставка заказа бесплатно
Действует доДо 30.09.2025
Применили 4 раза
Использовать Скидку
%
Скидка
Двойные бонусы за заказ блюд
Действует доДо 30.09.2025
Использовать Скидку
%
Скидка
Лимитированное меню постных блюд
Действует доДо 30.09.2025
Использовать Скидку
%
Скидка
Двойной кэшбэк с подпиской
Действует доДо 30.09.2025
Применили 1 раз
Использовать Скидку
Скидка
500 бонусов в подарок при установке приложения
Действует доДо 30.09.2025
Применили 1 раз
Использовать Скидку
Промокод
Римская пицца Пепперони в подарок от 2000 рублей для всех в "TVOЯ Пицца"!
Действует доДо 14.09.2025
Показать код

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

15%
Промокод
Скидка 15% на повторный заказ от 1490 рублей
Действует доДо 03.09.2025
Применили 35 раз
Показать код
20%
Промокод
Скидка 20% на первый заказ от 1090 рублей
Действует доДо 03.09.2025
Применили 22 раза
Показать код
Промокод
Ролл Чеддер в подарок при заказе от 1490 рублей
Действует доДо 31.08.2025
Применили 1 раз
Показать код
Промокод
Ролл Мексиканский в подарок при заказе от 1490 рублей
Действует доДо 17.08.2025
Применили 2 раза
Показать код
Промокод
Ролл Мексиканский в подарок при любом заказе от 1490 рублей
Действует доДо 17.08.2025
Применили 7 раз
Показать код

Подробнее о Тануки

Тануки — сеть ресторанов японской кухни, где всегда можно найти роллы, суши, супы и горячие блюда на любой вкус. Меню регулярно обновляется, появляются сезонные новинки и специальные предложения. Заказывать можно онлайн через сайт или приложение TanukiFamily: достаточно выбрать позиции, добавить их в корзину и оформить заказ всего за несколько минут.

Сервис доставки работает в разных городах и позволяет гибко настроить заказ — выбрать удобное время, оплатить онлайн или при получении, воспользоваться самовывозом. Для новых клиентов предусмотрен промокод Тануки на первый заказ, который делает пробное знакомство с меню ещё выгоднее.

Постоянные гости получают дополнительные возможности экономии. В день рождения действует персональная программа лояльности — можно получить скидку в ресторане Тануки и бонусы при онлайн-заказе. Кроме того, доступны купоны на доставку и промокоды для повторных заказов, что позволяет оформлять любимые блюда по сниженной цене.

промокод тануки

Ассортимент ресторанов Тануки

В меню Тануки представлены популярные блюда японской кухни: роллы, суши, сашими, супы, горячие блюда, закуски и десерты. Каждая позиция готовится из свежих продуктов, благодаря чему блюда сохраняют насыщенный вкус и качество, за которые гости ценят сеть ресторанов.

Заказы можно оформить онлайн через сайт или приложение, выбрав удобное время доставки. При оформлении покупки легко активировать промокод Тануки на скидку или воспользоваться купоном на акцию — это позволяет пробовать любимые блюда с дополнительной выгодой.

промокод тануки на первый заказ

Как сэкономить в Тануки

Сервис доставки Тануки предлагает несколько способов сделать заказ выгоднее.

  • Подписка на рассылку. Она позволяет первыми узнавать о новинках меню, сезонных предложениях и акциях.

  • Бонусная программа. Зарегистрированные пользователи получают баллы за каждую покупку и могут использовать их для частичной оплаты будущих заказов.

  • Раздел с акциями. На сайте и в приложении регулярно публикуются актуальные скидки и временные предложения, доступные всем клиентам.

  • Промокоды и купоны. Можно активировать код на скидку при первом заказе или воспользоваться промо-акцией для постоянных гостей. Иногда купон открывает доступ к подарку — например, к роллу при определённой сумме заказа.

Перед использованием всегда стоит проверять условия действия: срок актуальности, минимальную сумму заказа и категорию клиентов, для которых промокод предназначен. Это позволит выбрать наиболее подходящий вариант и оформить заказ с максимальной выгодой.

промокод тануки на скидку

Как активировать промокод Тануки

Использовать промокод в сервисе доставки Тануки очень просто.

  1. Зайдите на официальный сайт или откройте приложение TanukiFamily.

тануки скидка

  1. Добавьте в корзину блюда, которые хотите заказать.

  2. Перейдите к оформлению и найдите поле для промокода.

промокод на заказ тануки

  1. Вставьте код и подтвердите заказ — система автоматически пересчитает стоимость с учётом скидки.

Такой промокод может снизить цену на первый или повторный заказ, дать дополнительную скидку на доставку или открыть доступ к специальным акциям. Перед активацией всегда проверяйте условия действия — минимальную сумму покупки и срок актуальности.