Маркет Деливери - сервис для заказа готовой еды из ресторанов или продуктов из популярных супермаркетов. Особенность сервиса - агрегация всех заведений в одной витрине, что позволяет быстро и удобно совершить заказ и не переплачивать. На сайте ежедневно проходят акции кафе и ресторанов: бесплатная доставка, блюдо в подарок и т.д. Вы можете заказать: суши, пиццу, блюда грузинской, итальянской кухни, шашлык и т.д. Дополнительная возможность сэкономить - использование промокодов Маркет Деливери.