В онлайн-магазине, названном именем самой известной в стране шоколадки, представлены конфеты и другие сладости популярных российских производителей. Здесь можно купить свежую продукцию 19 кондитерских фабрик, хранящих традиции и многие годы изготавливающих сладкие лакомства по оригинальным рецептам. Среди них такие бренды, как «Красный октябрь», «Бабаевский», «Русский шоколад» и «Рот Фронт».

В ассортименте магазина Alenka более 1000 позиций: от легендарных конфет, знакомых с детства, до новинок, редких сладостей и кондитерских изделий ручной работы. Чтобы перепробовать все виды продукции, представленные сегодня на сайте, по одному в день, понадобится примерно три года.

Эксперты отрасли регулярно присуждают награды сладостям из онлайн-маркета и отбирают их в сотню лучших российских товаров. При этом кондитерские изделия отечественных фабрик остаются доступными: продавец каждый день выпускает промокоды и акции, позволяющие значительно экономить на вкусных десертах.

Какие популярные сладости можно купить в онлайн-маркете

В Алёнке можно найти все, что любят сладкоежки:

множество шоколада, конфет, зефира, мармелада, халвы;

широкий выбор вафель, пряников, печенья, тортов и бисквитов;

постные, халяльные и кошерные сладости;

чай, кофе и какао;

полезные снеки, завтраки и диетические продукты;

бакалею — от овсянки и орешков до меда и варенья;

актуальные наборы сладостей, включая новогодние подарки.

Самые продаваемые позиции каталога — конфеты «Мишка косолапый», «Птичье молоко», «Трюфели», «Белочка», «Москва». Также в наличии шоколад «Алёнка» с разными начинками, конфеты «Коровка» и другие традиционные сладости. Знаменитые продукты с тем самым вкусом детства собраны в разделе товаров, выпускаемых по ГОСТу.

Если хочется чего-то эксклюзивного, в отдельные категории на сайте выделены новинки и продающиеся только в этом магазине в Москве наборы крафтовых конфет небольших региональных фабрик. Также в соответствующих разделах каталога можно заказать самые свежие сладости, изготовленные не более 10 дней назад, и продукты, отмеченные наградами. Кроме того, здесь есть специальные вкладки со вкусными покупками к праздникам, а также сувенирами: от фирменных свитшотов до канцтоваров.

Программа лояльности Алёнки

Чтобы участвовать в программе лояльности магазина, достаточно зарегистрироваться на официальном сайте и получить виртуальную карту. После этого уже на первый заказ начисляются бонусы, которые нельзя обналичить, но можно потратить на оплату половины стоимости сладостей.

Чем больше общая сумма трат в магазине, тем больше процент начисления бонусных баллов. Кроме того, компания дарит приветственные бонусы, дополнительные баллы ко дню рождения, а порой преподносит небольшие подарки просто так. При списании баллов в корзине один бонус будет равен одному рублю.

Какими способами можно рассчитаться за покупку

Оплатить заказ кондитерских изделий лучших российских производителей можно наличными при получении сладкой посылки. В столице с курьером также возможно расплатиться банковской картой. Кроме этого, поддерживается оплата картами онлайн на сайте магазина Алёнка.

Оформляя заявку, важно учесть минимальную сумму покупки, а также минимальный вес развесных продуктов. Если в корзине есть сладости на развес, при выборе предоплаты онлайн на карте будет зарезервирована на 5% большая сумма, чтобы учесть возможную погрешность в весе. Но после сборки заказа со счета списывается точная стоимость покупок и остаток средств разблокируется.

Опции доставки в Алёнке

Для комфортного получения посылки со сладостями можно выбрать доставку курьером, отправку товаров в один из пунктов выдачи заказов СДЭК или постаматов PickPoint либо самовывоз из розничных магазинов. Курьеры доставляют заказы до 10 кг на этаж, а более тяжелые посылки — до подъезда. Цена и срок доставки автоматически рассчитываются и отображаются в корзине.

В Москве и Санкт-Петербурге Alenka предлагает экспресс-доставку за 3 часа с момента отправки заказа. В других случаях указываемые в заявке сроки доставки являются ориентировочными. Но на сайте можно ввести номер своего заказа и узнать его местонахождение, а также при поступлении посылки курьеру или в постамат покупателю приходит сообщение о прибытии сладостей.

Условия возврата, действующие в магазине

При получении можно осмотреть посылку и, если что-то не понравилось, отказаться от покупки. При этом не нужно будет платить за доставку. После оплаты к возврату принимаются только товары плохого качества: непригодные в пищу, имеющие брак, недостатки, поврежденную упаковку, просроченные или не соответствующие описанию на сайте Alenka. Качественные сладости, которые уже оплачены, вернуть нельзя.

Чтобы получить обратно средства за заказ, оплаченный онлайн, нужно позвонить по номеру телефона колл-центра или написать на email магазина, а затем отправить товар вместе с письменным заявлением на склад компании. На протяжении 10 дней с момента получения возврата продавец перечислит деньги на счет.