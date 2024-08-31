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Промокоды Глобус (Globus) на Август

Сегодня в магазине Глобус доступно 14 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Глобус

Можно ли заказать в онлайн-супермаркете доставку алкоголя?

Есть ли в магазине бесплатная доставка?

Что, если заказанного товара не окажется в наличии?

Как сотрудники Глобуса отбирают продукты для замены?

Как хранятся товары для онлайн-заказов?

Лучшие промокоды Глобус

Тип купона Описание Код
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Промокод Купон на скидку 700 рублей на один первый или повторный заказ от 6900 рублей P27***
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Промокод Скидка 500 рублей на два первых заказа при покупке от 4500 рублей P27***
Промокод Купон на скидку 3000 рублей от 30000 рублей на один заказ на товары из подборки ADM***
Промокод Первый заказ со скидкой 600 рублей от 4500 рублей ADP***
Промокод -500 рублей от 5000 рублей для новых клиентов ADP***
Промокод Купон на скидку 8% на первый заказ от 6500 рублей ADM***
Скидка Большой выбор импортных товаров по доступным ценам не требуется
Скидка До -60% на подборку товаров для дачи и сада не требуется

Официальный сайт сети гипермаркетов Глобус: продукты и товары для дома

Интернет-магазин международной сети гипермаркетов Globus предлагает более 65 тыс. наименований товаров и продуктов питания. Поставщиками компании являются около 1900 зарубежных и российских торговых марок. Кроме того, организация активно развивает собственные бренды: «Глобус Вита», «Ваш выбор», «Ромашкин луг» и др. В каждом розничном гипермаркете работает цех по производству продуктов и готовой еды. 

Первый магазин Глобус открылся в Германии в далеком 1828 году. Со временем это небольшое предприятие разрослось до крупной корпорации, но по-прежнему сохраняет лучшие традиции семейного бизнеса. Сегодня розничные филиалы сети, кроме Германии, открыты в Чехии, Люксембурге и России. В РФ компания представлена с 2006 года, а интернет-магазин был запущен в 2017 году. Заказы на доставку также можно делать в приложении (ссылки на скачивание в App Store, Google Play и AppGallery есть на странице сайта «Мобильное приложение»).

Ассортимент предложений сервиса Globus

Доставка заказов, сделанных на официальном сайте или в приложении, осуществляется курьерской службой компании. При покупке от 6000 рублей (с учетом скидок по акциям и купонам магазина Глобус) услуга предоставляется бесплатно. Также можно сэкономить на доставке, лично забрав приготовленные товары в ближайшем гипермаркете Globus. Есть возможность получить посылку, даже не выходя из машины. На сайте продаются:

  • продукты питания и напитки, включая еду собственного производства;

  • товары для дома;

  • электроника и бытовая техника;

  • гардероб и текстиль;

  • зоотовары;

  • косметика, парфюмерия, средства ухода;

  • канцтовары и печатные изделия.

Доставку Глобус осуществляет в тот же день, если заказ сделан до 16:00. При самовывозе забрать товар из магазина можно в любое время с 9:00 до 00:00. На многие позиции в ассортименте официального сайта распространяются скидки по акциям или бонусной карте. Еще компания Globus распространяет бесплатные промокоды через рассылку и партнерские площадки.

Магазин Глобус: скидки на товары и доставку

Постоянным покупателям интернет-магазин предлагает присоединиться к бонусной программе «Мой Глобус». Чтобы получить карту участника, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении и заполнить заявку. При каждой покупке клиент My Globus получает 1% кэшбэка в баллах. Это базовая ставка, а в день рождения и по акциям иногда дарят 10%. Если используется промокод или другая скидка, бонусы начисляются только на уплаченную сумму. На отдельные товары из ассортимента сайта Глобус программа не распространяется.

Баллами лояльности можно оплатить до 100% заказа. Чтобы воспользоваться бонусами, нужно рассчитываться за покупку в розничном гипермаркете Глобус. То есть при оформлении заказа на сайте или в приложении следует выбрать способ оплаты «при получении». Рассчитаться в магазине можно наличными или картой. Бонусы не принимают при оплате доставки Глобус. 

Для получения разовых скидок можно применять бесплатные промокоды. Так называется комбинация символов, содержащаяся в купоне от сайта Глобус. Актуальные специальные предложения компания присылает в личный кабинет официального сайта и на электронную почту. Новым клиентам обычно дарят промокод уже на первую покупку. 

Кроме персональных бонусов, магазин Глобус предлагает и общедоступные. Найти их можно на странице «Акции» или на сайтах партнеров, например у нас. Здесь собраны все актуальные промокоды компании, готовые к активации прямо сейчас. Такой купон позволяет получить скидку на определенную сумму или процент от чека, бесплатную доставку Глобус и другие услуги.

Как активировать купон Глобус на сайте компании

В бесплатном купоне от сайта Глобус не всегда содержится промокод. В таком случае достаточно перейти по ссылке на страницу специального предложения и выполнить условия акции. Если актуальный купон Глобус предлагается с кодом, последний нужно активировать. Порядок действий:

  1. Выбрать любой купон на этой странице и скопировать промокод Глобус.

  2. Перейти на сайт или в приложение компании Globus, зарегистрироваться или авторизоваться.

  3. Выбрать товары и приступить к покупке в корзине.

  4. Указать персональные данные, способы получения (доставка, самовывоз) и оплаты (картой онлайн, наличными или картой при приеме посылки).

  5. Ввести код в поле «Есть промокод» и нажать «Применить».

  6. Убедиться, что купон Глобус сработал, и завершить оформление. 

Один промокод можно использовать для получения скидки на сайте Globus несколько раз, если это разрешают условия акции. Дисконтный купон распространяется только на товары, а доставка и другие услуги оплачиваются отдельно. Каждый промокод Глобус имеет ограниченный срок действия, интернет-магазин вправе закрыть акцию раньше указанной даты.