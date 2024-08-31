Постоянным покупателям интернет-магазин предлагает присоединиться к бонусной программе «Мой Глобус». Чтобы получить карту участника, нужно зарегистрироваться на сайте или в приложении и заполнить заявку. При каждой покупке клиент My Globus получает 1% кэшбэка в баллах. Это базовая ставка, а в день рождения и по акциям иногда дарят 10%. Если используется промокод или другая скидка, бонусы начисляются только на уплаченную сумму. На отдельные товары из ассортимента сайта Глобус программа не распространяется.

Баллами лояльности можно оплатить до 100% заказа. Чтобы воспользоваться бонусами, нужно рассчитываться за покупку в розничном гипермаркете Глобус. То есть при оформлении заказа на сайте или в приложении следует выбрать способ оплаты «при получении». Рассчитаться в магазине можно наличными или картой. Бонусы не принимают при оплате доставки Глобус.

Для получения разовых скидок можно применять бесплатные промокоды. Так называется комбинация символов, содержащаяся в купоне от сайта Глобус. Актуальные специальные предложения компания присылает в личный кабинет официального сайта и на электронную почту. Новым клиентам обычно дарят промокод уже на первую покупку.

Кроме персональных бонусов, магазин Глобус предлагает и общедоступные. Найти их можно на странице «Акции» или на сайтах партнеров, например у нас. Здесь собраны все актуальные промокоды компании, готовые к активации прямо сейчас. Такой купон позволяет получить скидку на определенную сумму или процент от чека, бесплатную доставку Глобус и другие услуги.