Купоны и промокоды Алло Пицца Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине Алло Пицца доступно 12 купонов.
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Действует только в пиццерии Фили.
Подарок на выбор: скидка 20% (Скидка применяется при оплате) пицца Маргарита Ранч 23 см. пицца Пекпперони Лайт 23 см.
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Часто задаваемые вопросы про Алло Пицца
Как оформить заказ на доставку еды на ресурсе Алло Пицца?
Как оплатить покупки в Алло Пицца?
Есть ли возможность забрать пиццу из ресторана самому?
Как быстро доставляют пиццу в сети ресторанов?
Продают ли в сети пиццерий алкогольные напитки?
Лучшие промокоды Алло Пицца
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 20% в День Рождения
|У М***
|Скидка
|При покупке «Пиццы дня» – «Натуральный морс» объемом 0,5л. в подарок
|не требуется
|Скидка
|До 1.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|Скидка 10% на весь ассортимент пицц при самовывозе
|не требуется
|Скидка
|Соусы за 50 рублей
|не требуется
|Скидка
|Салаты от 345 рублей
|не требуется
|Скидка
|Напитки от 135 рублей
|не требуется
|Скидка
|Мастер-класс по приготовлению пиццы в Купчино
|не требуется
|Скидка
|Пицца Сладкая с Маршмеллоу от 535 рублей
|не требуется
|Скидка
|При самовывозе от 1000 рублей предоставляется подарок на выбор ('Новые Ватутинки')
|не требуется
Подробнее о пиццерии Алло Пицца
Сеть пиццерий под брендом Алло Пицца заработала еще в 2000 году, тогда у нее был всего лишь один ресторан в столице. Спустя несколько лет компания запустила собственный сервис доставки. Но работал он на ограниченной территории — исключительно в ЮЗАО столицы. Позже компания начала расти, открыла несколько ресторанов в Москве и других городах страны.
В Алло можно купить вкусную пиццу по выгодной цене. Сэкономить и получить привлекательную скидку в популярном ресторане можно с помощью промокодов компании. Все актуальные специальные предложения сети пиццерий собраны здесь. Сведения об акциях регулярно обновляются, так что тут — только свежие данные.
Ассортимент пиццерии
Кроме приготовленной по различным рецептам пиццы, сеть ресторанов предлагает широчайший ассортимент блюд. В меню пиццерии можно найти следующее:
горячие закуски: блинчики, жареные куриные крылья, наггетсы, картофель фри;
салаты: греческий, цезарь, столичный, овощной с баклажанами и прочие;
супы: том-ям, грибной из шампиньонов, томатный с чесноком и гренкой, солянку;
пасту: тальятелле, удон, карбонару;
вкусные десерты: бельгийские вафли, блинчики со сладкой начинкой, чизкейк.
При этом в сети пиццерий большое внимание уделяется качеству продуктов. На всех блюдах из меню сети пиццерий можно сэкономить путем активации промокодов.
Как сэкономить на заказе пиццы и получить скидку
Существует несколько вариантов экономии в сети ресторанов. Самый простой — покупка блюд во время действия акций. Их цена может снизиться на 15–20%. Величина скидки зависит от условий акционного предложения.
Сеть пиццерий дарит подарки клиентам на день рождения. Она уменьшает стоимость любого заказа на 20%. Привилегированные условия действуют непосредственно в именины, а также в течение 6 суток после них.
Если клиент службы доставки покупает пиццу или другие блюда с самовывозом, цена на них снижается на 20%. Предложение действует не во всех ресторанах, а лишь в некоторых пиццериях Москвы. Их полный список можно посмотреть на официальном ресурсе сети ресторанов.
Но наиболее выгодный вариант экономии — это активация специальных скидочных кодов. Во-первых, для нее не требуется соблюдать какие-то дополнительные условия. Во-вторых, размер экономии может достигать 30–35%, это больше по сравнению с другими акциями и позволяет оформить заказ по хорошей цене. В-третьих, коды купонов есть почти всегда: если их срок действия заканчивается, сеть пиццерий сразу выпускает новые.
Как активировать промокоды Алло Пицца
Чтобы воспользоваться действующим промокодом Алло Пицца, необходимо:
Ознакомиться с предложениями сети пиццерий отсюда.
Выбрать подходящий код на скидку, а затем скопировать его.
Перейти на сайт пиццерии.
Выбрать блюдо и добавить его в корзину.
На странице оформления заказа ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».
Завершить покупку.
Активация промокода Алло Пицца в приложении сети пиццерий немного отличается. В корзине отсутствует специальное поле для ввода кода. Оно появляется только после нажатия на соответствующую кнопку.
В ряде случаев бесплатный купон сети кафе активируется иначе. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо изучить выгодные предложения ресторана отсюда, нажать на подходящее, а после перехода на сайт компании просто оформить заказ. Цена покупки снизиться автоматически, вводить код пиццерии для этого не потребуется.