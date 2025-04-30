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Купоны и промокоды Алло Пицца Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Алло Пицца доступно 12 купонов.

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20%
Промокод
Скидка 20% в День Рождения
Действует до До 30.4.2025
Применили 31 раз
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20%
Акция
При покупке «Пиццы дня» – «Натуральный морс» объемом 0,5л. в подарок

Действует только в пиццерии Фили.

Действует до До 15.8.2024
Применили 81 раз
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Алло Пицца
Акция
До 1.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
Действует до До 31.3.2025
Применили 77 раз
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1,5%
10%
Акция
Скидка 10% на весь ассортимент пицц при самовывозе
Действует до До 31.12.2024
Применили 114 раз
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10%
50Р
Акция
Соусы за 50 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 24 раза
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50Р
345Р
Акция
Салаты от 345 рублей
Действует до До 10.8.2024
Применили 12 раз
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345Р
135Р
Акция
Напитки от 135 рублей
Действует до До 31.8.2024
Применили 9 раз
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135Р
Акция
Мастер-класс по приготовлению пиццы в Купчино
Действует до До 10.8.2024
Применили 10 раз
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535Р
Акция
Пицца Сладкая с Маршмеллоу от 535 рублей
Действует до До 10.8.2024
Применили 11 раз
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535Р
Акция
При самовывозе от 1000 рублей предоставляется подарок на выбор ('Новые Ватутинки')

Подарок на выбор: скидка 20% (Скидка применяется при оплате) пицца Маргарита Ранч 23 см. пицца Пекпперони Лайт 23 см.

Действует до До 31.8.2024
Применили 14 раз
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20%
Акция
-20% на вынос в Измайлово, Суханово и в Санкт-Петербурге
Действует до До 31.8.2024
Применили 4 раза
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20%
Акция
При заказе на вынос на сумму от 700 рублей предоставляется подарок к заказу (Шипиловская)
Действует до До 8.10.2024
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Акция
При заказе на доставку или вынос на сумму от 2 000 рублей подарок на выбор (Коммунарка)
Действует до До 31.7.2024
Применили 3 раза
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Акция
При повторном заказе на доставку от 1300 рублей в течение месяца предоставляется подарок (Шипиловская)
Действует до До 31.7.2024
Применили 10 раз
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4845Р
Акция
Комбо из 7 пицц за 4845 рублей
Действует до До 20.7.2024
Применили 11 раз
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4845Р
225Р
Акция
Все десерты за 225 рублей
Действует до До 3.7.2024
Применили 15 раз
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225Р
Акция
При заказе на доставку или вынос на сумму от 2 000 рублей - подарок на выбор (Коммунарка)
Действует до До 30.6.2024
Применили 93 раза
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Часто задаваемые вопросы про Алло Пицца

Как оформить заказ на доставку еды на ресурсе Алло Пицца?

Как оплатить покупки в Алло Пицца?

Есть ли возможность забрать пиццу из ресторана самому?

Как быстро доставляют пиццу в сети ресторанов?

Продают ли в сети пиццерий алкогольные напитки?

Лучшие промокоды Алло Пицца

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 20% в День Рождения У М***
Скидка При покупке «Пиццы дня» – «Натуральный морс» объемом 0,5л. в подарок не требуется
Скидка До 1.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Скидка 10% на весь ассортимент пицц при самовывозе не требуется
Скидка Соусы за 50 рублей не требуется
Скидка Салаты от 345 рублей не требуется
Скидка Напитки от 135 рублей не требуется
Скидка Мастер-класс по приготовлению пиццы в Купчино не требуется
Скидка Пицца Сладкая с Маршмеллоу от 535 рублей не требуется
Скидка При самовывозе от 1000 рублей предоставляется подарок на выбор ('Новые Ватутинки') не требуется

Подробнее о пиццерии Алло Пицца

Сеть пиццерий под брендом Алло Пицца заработала еще в 2000 году, тогда у нее был всего лишь один ресторан в столице. Спустя несколько лет компания запустила собственный сервис доставки. Но работал он на ограниченной территории — исключительно в ЮЗАО столицы. Позже компания начала расти, открыла несколько ресторанов в Москве и других городах страны.

В Алло можно купить вкусную пиццу по выгодной цене. Сэкономить и получить привлекательную скидку в популярном ресторане можно с помощью промокодов компании. Все актуальные специальные предложения сети пиццерий собраны здесь. Сведения об акциях регулярно обновляются, так что тут — только свежие данные.

Ассортимент пиццерии

Кроме приготовленной по различным рецептам пиццы, сеть ресторанов предлагает широчайший ассортимент блюд. В меню пиццерии можно найти следующее:

  • горячие закуски: блинчики, жареные куриные крылья, наггетсы, картофель фри;

  • салаты: греческий, цезарь, столичный, овощной с баклажанами и прочие;

  • супы: том-ям, грибной из шампиньонов, томатный с чесноком и гренкой, солянку;

  • пасту: тальятелле, удон, карбонару;

  • вкусные десерты: бельгийские вафли, блинчики со сладкой начинкой, чизкейк.

При этом в сети пиццерий большое внимание уделяется качеству продуктов. На всех блюдах из меню сети пиццерий можно сэкономить путем активации промокодов.

Как сэкономить на заказе пиццы и получить скидку

Существует несколько вариантов экономии в сети ресторанов. Самый простой — покупка блюд во время действия акций. Их цена может снизиться на 15–20%. Величина скидки зависит от условий акционного предложения.

Сеть пиццерий дарит подарки клиентам на день рождения. Она уменьшает стоимость любого заказа на 20%. Привилегированные условия действуют непосредственно в именины, а также в течение 6 суток после них.

Если клиент службы доставки покупает пиццу или другие блюда с самовывозом, цена на них снижается на 20%. Предложение действует не во всех ресторанах, а лишь в некоторых пиццериях Москвы. Их полный список можно посмотреть на официальном ресурсе сети ресторанов.

Но наиболее выгодный вариант экономии — это активация специальных скидочных кодов. Во-первых, для нее не требуется соблюдать какие-то дополнительные условия. Во-вторых, размер экономии может достигать 30–35%, это больше по сравнению с другими акциями и позволяет оформить заказ по хорошей цене. В-третьих, коды купонов есть почти всегда: если их срок действия заканчивается, сеть пиццерий сразу выпускает новые.

Как активировать промокоды Алло Пицца

Чтобы воспользоваться действующим промокодом Алло Пицца, необходимо:

  1. Ознакомиться с предложениями сети пиццерий отсюда.

  2. Выбрать подходящий код на скидку, а затем скопировать его.

  3. Перейти на сайт пиццерии.

  4. Выбрать блюдо и добавить его в корзину.

  5. На странице оформления заказа ввести промокод в специальное поле и нажать «Применить».

  6. Завершить покупку.

 Активация промокода Алло Пицца в приложении сети пиццерий немного отличается. В корзине отсутствует специальное поле для ввода кода. Оно появляется только после нажатия на соответствующую кнопку.


В ряде случаев бесплатный купон сети кафе активируется иначе. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо изучить выгодные предложения ресторана отсюда, нажать на подходящее, а после перехода на сайт компании просто оформить заказ. Цена покупки снизиться автоматически, вводить код пиццерии для этого не потребуется.