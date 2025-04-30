Существует несколько вариантов экономии в сети ресторанов. Самый простой — покупка блюд во время действия акций. Их цена может снизиться на 15–20%. Величина скидки зависит от условий акционного предложения.

Сеть пиццерий дарит подарки клиентам на день рождения. Она уменьшает стоимость любого заказа на 20%. Привилегированные условия действуют непосредственно в именины, а также в течение 6 суток после них.

Если клиент службы доставки покупает пиццу или другие блюда с самовывозом, цена на них снижается на 20%. Предложение действует не во всех ресторанах, а лишь в некоторых пиццериях Москвы. Их полный список можно посмотреть на официальном ресурсе сети ресторанов.

Но наиболее выгодный вариант экономии — это активация специальных скидочных кодов. Во-первых, для нее не требуется соблюдать какие-то дополнительные условия. Во-вторых, размер экономии может достигать 30–35%, это больше по сравнению с другими акциями и позволяет оформить заказ по хорошей цене. В-третьих, коды купонов есть почти всегда: если их срок действия заканчивается, сеть пиццерий сразу выпускает новые.