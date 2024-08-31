Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC по популярности в мире уступает только компании McDonald's. Основу ее меню составляют блюда из жареной курятины с оригинальными соусами, дополненные картофелем и закусками. В России KFC работает с 1993 года. За это время было открыто более 1000 ресторанов.

В Москве, СПб и других городах присутствия сети можно заказать доставку или самовывоз из кафе. Оформить покупку можно на официальном сайте компании и в мобильном приложении. Установить программу стоит в любом случае, чтобы получать специальные купоны KFC на скидку.