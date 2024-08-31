Промокоды KFC (КФС) на Август
Сегодня в магазине KFC доступно 14 купонов.
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Предложение действует в дневные часы с 14:00 до 17:00. Промокод может быть применен пользователем 1 раз в день в часы действия акции. Акция действует на 1 блюдо из списка продуктов-участников в одном чеке.
Предложение активно в утренние часы с 8:00 до 11:00.
Воспользоваться предложением можно с 20:00 до 23:00.
Промокод может быть применен пользователем не более 3 раз.
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Лучшие промокоды KFC
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|На заказа от 599 рублей скидка 15%
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|При заказе навынос - скидка 10%
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|Бери 6 наггетсов всего за 1 рубль!
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|Скидка 15% на первый заказ в мобильном приложении
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|Скидка
|Блюда за 1 рубль в мобильном приложении
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|Скидка
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|Ланчи и Комбо в подборке
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|Баскеты от 279 рублей
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|Бургеры от 189 рублей
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KFC: лучшие блюда из жареной курицы
Американская сеть ресторанов быстрого питания KFC по популярности в мире уступает только компании McDonald's. Основу ее меню составляют блюда из жареной курятины с оригинальными соусами, дополненные картофелем и закусками. В России KFC работает с 1993 года. За это время было открыто более 1000 ресторанов.
В Москве, СПб и других городах присутствия сети можно заказать доставку или самовывоз из кафе. Оформить покупку можно на официальном сайте компании и в мобильном приложении. Установить программу стоит в любом случае, чтобы получать специальные купоны KFC на скидку.
Меню на сайте сети быстрого питания
Жареная курица с фирменными соусами — классика, которая принесла компании KFC всемирную славу. На сайте сети можно заказать доставку:
стрипсов и байтсов,
ножек и крылышек,
наггетсов,
твистеров,
бургеров.
Особой популярностью пользуются баскеты — блюда, упакованные в фирменные ведерки КФС. Есть наборы комбо на 2 и 3 человека и баскет-ланчи. В дополнение к курице и соусам предлагают картофель, снэки, напитки, мороженое и десерты. Многие блюда сразу доступны со скидкой, если использовать подаренные КФС купоны. Для поиска этих специальных предложений не придется даже покидать сайт компании.
Скидки по акциям и купонам КФС
Получить скидку от компании КФС можно уже на первую покупку. Бесплатные купоны доступны в одноименном разделе на сайте и в приложении. Зарегистрировавшимся на площадке промокоды присылают напрямую. Специальные предложения KFC распространяют и через партнеров сервиса. Актуальные купоны на сегодня можно найти в списке на этой страницы.
Регистрация на сайте или в мобильном приложении компании КФС позволит присоединиться к программе лояльности «Чикен клаб». За каждый заказ, самостоятельно забранный в ресторане сети, клиент получает от 1 до 3% кэшбэка для новых покупок. Акция не распространяется на блюда с доставкой. Со скидочными купонами и другими бонусами компании скидка по баллам не сочетается.
Как активировать промокод на сайте KFC
Если внутри специального предложения сети ресторанов быстрого питания KFC промокод отсутствует, значит это приглашение на акцию. Такие купоны сразу переводят клиента на страницу, где он сможет сделать заказ на выгодных условиях. Промокоды нужно активировать в процессе оформления покупки на сайте или в мобильном приложении:
Оценить предоставленные компанией КФС купоны на этой странице.
Скопировать промокод из предложения KFC.
Перейти на сайт KFC или в мобильное приложение компании.
Выбрать блюда и напитки из меню ресторана быстрого питания.
Указать в корзине адрес доставки или выбрать ресторан сети для самовывоза.
Сообщить контактные и личные данные.
Выбрать способ оплаты, ввести комбинацию промокода КФС в одноименном поле и нажать «Применить».
Оплатить заказ после изменения цены с учетом скидки по купону.
КФС купоны, публикуемые на сайте компании, активируются автоматически. Достаточно кликнуть по кнопке специального предложения — и акционные блюда добавятся в корзину. Промокоды КФС имеют срок годности, по завершении которого становятся недействительными. Купоны KFC не суммируются с другими акциями сети ресторанов быстрого питания.