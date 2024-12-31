Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Республика

Промокоды Республика на Август 2024

Сегодня в магазине Республика доступно 16 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
10%
Промокод
Скидка 10% на заказ (суммируется с другими скидками)
Действует до До 31.12.2024
Применили 30 раз
Показать код
10%
Акция
Срочная доставка за 699 рублей
Действует до До 9.10.2024
Применили 3 раза
Использовать скидку
Акция
Все акции магазина
Действует до До 9.10.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
Акция
Электронный подарочный сертификат
Действует до До 9.10.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
Акция
Приём и продажа б/у виниловых пластинок
Действует до До 9.10.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
50%
Акция
Скидка до -50% на виниловые пластинки
Действует до До 17.8.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
50%
30%
Акция
Конструктор LEGO со скидкой до 30%
Действует до До 17.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
30%
24%
Акция
Книги Фредрика Бакмана со скидкой до 24%
Действует до До 17.8.2024
Использовать скидку
24%
24%
Акция
Скидка 24% на исторический текст Алексея Иванова
Действует до До 17.8.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
24%
27%
Акция
Книги о городах и странах со скидкой до 27%
Действует до До 17.8.2024
Использовать скидку
27%
85%
Акция
Скидки до 85% на подборку
Действует до До 17.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
85%
15%
Акция
Сдай от 2-х старых книг и получи скидку 15% на покупку от 2-х новых книг
Действует до До 17.8.2024
Применили 4 раза
Использовать скидку
15%
37%
Акция
Товары дня со скидкой до 37%
Действует до До 21.8.2024
Применили 2 раза
Использовать скидку
37%
%
Акция
Расплачивайтесь картой Сбербанка и получайте 5% от суммы покупки

Средства начисляются в виде бонусов СПАСИБО на бонусный счёт.

Действует до До 2.10.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
%
45%
Акция
Подписка на книги со скидкой до 45%
Действует до До 10.9.2024
Применили 1 раз
Использовать скидку
45%
27%
Акция
Новинки Funko со скидкой до 27%
Действует до До 31.8.2024
Использовать скидку
27%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

Промокод
Акция 2=3 на всю серию "Магистраль"
Действует до До 3.7.2024
Применили 1 раз
Показать код
30%
Промокод
Все книги издательства INSPIRIA со скидкой 30%
Действует до До 30.4.2024
Применили 3 раза
Показать код
30%
Промокод
Акция 3=4 на все
Действует до До 16.4.2024
Показать код
30%
Промокод
Все книги издательства INSPIRIA со скидкой 30%
Действует до До 16.4.2024
Применили 2 раза
Показать код
30%
10%
Промокод
Скидка 10% на подборку мягких игрушек
Действует до До 4.3.2024
Применили 6 раз
Показать код
10%

Похожие магазины

Издательство МИФ
Лабиринт
Литнет
book24
Читай-город
ЛитРес

Часто задаваемые вопросы про Республика

Какие из промокодов, представленных на сайте, актуальны на этот месяц?

Нужно ли дополнительно подтверждать покупку?

Как узнать точную стоимость доставки до места проживания клиента?

Как скопировать промокод на скидку с этого сайта?

Купон нужно активировать?

Лучшие промокоды Республика

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 10% на заказ (суммируется с другими скидками) HIT***
Скидка Срочная доставка за 699 рублей не требуется
Скидка Все акции магазина не требуется
Скидка Электронный подарочный сертификат не требуется
Скидка Приём и продажа б/у виниловых пластинок не требуется
Скидка Скидка до -50% на виниловые пластинки не требуется
Скидка Конструктор LEGO со скидкой до 30% не требуется
Скидка Книги Фредрика Бакмана со скидкой до 24% не требуется
Скидка Скидка 24% на исторический текст Алексея Иванова не требуется
Скидка Книги о городах и странах со скидкой до 27% не требуется

Подробнее об интернет-магазине Республика

Книжная сеть Республика — это место, где всегда можно найти интересную литературу разных жанров. В каталоге компании представлены мировые и российские бестселлеры, художественные, научные, учебные и другие издания, а также множество других товаров. Среди них — музыкальные альбомы, видеоигры, подарки, игрушки и другая продукция для досуга. Магазин работает с 2006 года и за это время завоевал большую аудиторию постоянных клиентов. Покупать все товары по выгодным ценам вам помогут акции и промокоды, которые представлены в нашем каталоге.

Ассортимент книжных изданий, канцтоваров и товаров для досуга в каталоге Республики

На сайте магазина представлены десятки тысяч товаров, в числе которых вы найдете:

  • широкий ассортимент книг и других печатных изданий;

  • музыкальные альбомы на виниле и CD;

  • канцтовары и письменные принадлежности;

  • электронику и видеоигры;

  • товары для дома и сада;

  • одежду и аксессуары;

  • товары для индивидуального творчества и рукоделия;

  • подарки, игрушки и другие продукты для детей;

  • товары для красоты и здоровья.

Весь ассортимент каталога магазина доступен для заказа онлайн. На сайте Республика книги и другие продукты из ассортимента можно купить с доставкой или самовывозом из ближайшего отделения компании или пунктов выдачи партнеров. Оплата покупок осуществляется посредством банковских карт на сайте и наличными – при получении.

Выгодные предложения и купоны интернет-магазина Республика

Чтобы вы могли покупать книжную продукцию и другие товары магазина по выгодным ценам, компания регулярно проводит акции. Распродажи здесь проходят почти постоянно, им посвящена отдельная рубрика «Скидки». Там собраны все акционные товары по сниженным ценам.

На постоянной основе в магазине работает программа лояльности. Чтобы стать ее участником, нужно просто зарегистрироваться на сайте. За каждый заказ компания начисляет виртуальные баллы в объеме от 3 до 10% от суммы в чеке. Их можно использовать для оплаты до 50% от стоимости новых заказов.

Дополнительные скидки предоставляются при использовании специальных кодов. Найти актуальный промокод вам всегда поможет наш каталог, в котором представлены все действующие купоны и другие выгодные предложения компании.

Как активировать на сайте Республика промокод на скидку

Чтобы использовать для получения скидки код, который предоставил магазин Республика, необходимо выполнить ряд простых действий:

  1. Найти в списке интересующую акцию и скопировать из ее описания промокод, предоставляющий дисконт.

  2. Открыть сайт книжного магазина и найти в его каталоге интересующие товары.

  3. Добавить выбранные продукты в корзину, чтобы оформить заказ.

  4. Перейти к корзине и нажать там кнопку «Оформить заказ».

  1. Указать контактные данные получателя, выбрать способ доставки покупок.

  2. В блоке «Способ оплаты» найти поле для скидочного кода и вставить туда промокод Республика.

  3. Активировать код для получения скидки.

После активации промокода сумма в чеке изменится. Вы сможете завершить оформление заказа, а затем дождаться курьера или забрать товары самостоятельно из выбранного пункта выдачи.