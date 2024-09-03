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Важно учитывать, что рецептурные лекарства можно заказать только с доставкой до ближайшей аптеки, а при самовывозе потребуется предъявить фармацевту рецепт. Что касается БАДов, косметики, средств гигиены и прочих товаров, не требующих рецепта, их можно заказать в интернет-магазине Аптека от склада с доставкой на дом.

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