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Промокоды Аптека от Склада Август-Сентябрь 2024

Сегодня в магазине Аптека от склада доступно 12 купонов.

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Специальные предложения на средства от аллергии от 109 рублей
Действует до До 3.9.2024
Применили 1 раз
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Акция "Аптечка в отпуск" от 122 рублей
Действует до До 3.9.2024
Применили 3 раза
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Специальные предложения на средства от укачивания от 166 рублей
Действует до До 3.9.2024
Применили 1 раз
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Специальные предложения на линзы от 240 рублей
Действует до До 3.9.2024
Применили 2 раза
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Специальная цена на средства по восстановлению волос от 223 рублей
Действует до До 3.9.2024
Применили 1 раз
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Скидки до 30% на товары месяца − акция «Аптека от Склада»
Действует до До 8.11.2024
Применили 81 раз
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Скидки до 30% по программе лояльности «Аптека от Склада»
Действует до До 8.11.2024
Применили 66 раз
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Косметика по выгодным ценам в Аптека от Склада
Действует до До 8.11.2024
Применили 6 раз
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Низкие цены на средства для похудения в Аптека от Склада
Действует до До 8.11.2024
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Применили 3 раза
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Все акции и скидки до 70% в «Аптека от Склада»
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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450 рублей скидки на первый заказ от 2000 рублей!
Действует до До 15.11.2023
Применили 25 раз
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Скидка 450 руб. на заказ от 2000 руб. новым покупателям!
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250 рублей скидки на первый заказ от 1200 рублей!
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Применили 12 раз
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250 рублей скидки на первый заказ от 1200 рублей!
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Применили 6 раз
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250 рублей скидки на первый заказ от 1200 рублей!
Действует до До 15.10.2023
Применили 2 раза
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Часто задаваемые вопросы про Аптека от склада

Как сделать заказ в Аптеке от склада?

Что значит Аптека от склада?

Как забрать заказ в аптеке?

Можно ли заказывать лекарства на дом?

Как узнать, сколько бонусов в Аптеке от склада?

Лучшие промокоды Аптека от склада

Тип купона Описание Код
Промокод Специальные предложения на средства от аллергии от 109 рублей не требуется
Промокод Акция "Аптечка в отпуск" от 122 рублей не требуется
Промокод Специальные предложения на средства от укачивания от 166 рублей не требуется
Промокод Специальные предложения на линзы от 240 рублей не требуется
Промокод Специальная цена на средства по восстановлению волос от 223 рублей не требуется
Скидка Скидки до 30% на товары месяца − акция «Аптека от Склада» не требуется
Скидка Скидки до 30% по программе лояльности «Аптека от Склада» не требуется
Скидка Косметика по выгодным ценам в Аптека от Склада не требуется
Скидка Низкие цены на средства для похудения в Аптека от Склада не требуется
Скидка Январь — лучшие предложения от Аптека от Склада! не требуется

Об интернет-магазине Аптека от склада

Удобный онлайн-сервис Аптека от склада предлагает 25 000 наименований медикаментов и товаров для здоровья напрямую от производителей и официальных дистрибьюторов. Сделав заказ через сайт или мобильное приложение Аптека от склада, клиент получит:

  • сертифицированный товар;

  • надежную логистику с соблюдением правил транспортировки лекарственных средств;

  • возможность самовывоза из ближайшего аптечного пункта или доставку на дом;

  • низкие цены на популярные БАДы, медикаменты и другой ассортимент;

  • квалифицированных фармацевтов, готовых проконсультировать online по вопросам работы сервиса;

  • участие в бонусной программе, скидки, акции и купоны.

Сервис Аптека от склада быстро доставляет заказы в более 900 аптечных пунктов, расположенных по всей России: от Москвы до Иркутска. На этой странице пользователь найдет актуальные купоны и информацию о распродажах, в рамках которых скидки достигают 70%.

Ассортимент сервиса Аптека от склада

В каталоге Аптеки от склада 25 тысяч наименований. Здесь можно заказать медикаменты, в том числе дефицитные лекарства зарубежного производства. Также здесь большой выбор БАДов, товаров для мамы и малыша, оптики, медицинских приборов, косметики, спортпита и диетического питания, средств для гигиены и даже зоотоваров.

Важно учитывать, что рецептурные лекарства можно заказать только с доставкой до ближайшей аптеки, а при самовывозе потребуется предъявить фармацевту рецепт. Что касается БАДов, косметики, средств гигиены и прочих товаров, не требующих рецепта, их можно заказать в интернет-магазине Аптека от склада с доставкой на дом.

В рубриках «Уцененные товары» и «Акции» сайта аптеки ежедневно можно найти позиции по самым низким ценам, а промокоды помогут получить скидку на товары, продающиеся по полной цене.

Как сэкономить на покупке медикаментов в Аптеке от склада

На сайте Аптека от склада всегда обилие акций, купонов и других специальных предложений для новых и постоянных клиентов. Так, пользователи, скачавшие мобильное приложение сервиса, получают приветственный промокод на скидку. Также клиенты, сделавшие первую покупку на сайте или в мобильном приложении, автоматически становятся участниками бонусной программы. Это позволяет получать кэшбэк 10% от стоимости заказа из наличия на складе, а при достижении общих покупок 1500 рублей в следующем месяце кэшбэк для них вырастет до 30%. Еще новым и постоянным покупателям Аптека от склада доступны промокоды, дающие право на дисконт от определенной суммы, на весь заказ и при выполнении других условий акций.

 Кроме этого, в интернет-магазине и приложении Аптеки от склада предусмотрены рубрики с актуальными акциями и товарами по сниженной цене. А еще интернет-аптека дарит презенты, переводит на бонусный счет повышенный кэшбэк за покупку некоторых товаров и организует глобальные распродажи. Отследить самые выгодные спецпредложения очень просто. Достаточно подписаться на рассылку магазина и регулярно просматривать эту страницу. Здесь время от времени можно найти эксклюзивный промокод Аптека от склада. У сервиса Аптека от склада промокод имеет ограниченный срок действия и активируется по инструкции, приведенной ниже.

Как применить промокод в аптеке

Здесь пользователь всегда найдет актуальные купоны с описанием акций и кодами на фиксированную и процентную скидку. Для активации кода достаточно выполнить 5 действий:

  1. Изучить все специальные предложения, представленные на этой странице, и выбрать подходящее.

  2. Кликнуть на купон и перейти на официальный сайт или в мобильное приложение Аптеки от склада.

  3. Добавить в корзину выбранные товары и перейти к оформлению покупки.

  4. Ввести цифры мобильного телефона и принять запрос от аптеки.

  5. Вставить код купона в предназначенную для активации скидки ячейку и кликнуть «Применить».

После применения кода купона цена заказа снизится на номинал промокода.