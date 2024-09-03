Промокоды Аптека от Склада Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине Аптека от склада доступно 12 купонов.
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Об интернет-магазине Аптека от склада
Удобный онлайн-сервис Аптека от склада предлагает 25 000 наименований медикаментов и товаров для здоровья напрямую от производителей и официальных дистрибьюторов. Сделав заказ через сайт или мобильное приложение Аптека от склада, клиент получит:
сертифицированный товар;
надежную логистику с соблюдением правил транспортировки лекарственных средств;
возможность самовывоза из ближайшего аптечного пункта или доставку на дом;
низкие цены на популярные БАДы, медикаменты и другой ассортимент;
квалифицированных фармацевтов, готовых проконсультировать online по вопросам работы сервиса;
участие в бонусной программе, скидки, акции и купоны.
Сервис Аптека от склада быстро доставляет заказы в более 900 аптечных пунктов, расположенных по всей России: от Москвы до Иркутска. На этой странице пользователь найдет актуальные купоны и информацию о распродажах, в рамках которых скидки достигают 70%.
Ассортимент сервиса Аптека от склада
В каталоге Аптеки от склада 25 тысяч наименований. Здесь можно заказать медикаменты, в том числе дефицитные лекарства зарубежного производства. Также здесь большой выбор БАДов, товаров для мамы и малыша, оптики, медицинских приборов, косметики, спортпита и диетического питания, средств для гигиены и даже зоотоваров.
Важно учитывать, что рецептурные лекарства можно заказать только с доставкой до ближайшей аптеки, а при самовывозе потребуется предъявить фармацевту рецепт. Что касается БАДов, косметики, средств гигиены и прочих товаров, не требующих рецепта, их можно заказать в интернет-магазине Аптека от склада с доставкой на дом.
В рубриках «Уцененные товары» и «Акции» сайта аптеки ежедневно можно найти позиции по самым низким ценам, а промокоды помогут получить скидку на товары, продающиеся по полной цене.
Как сэкономить на покупке медикаментов в Аптеке от склада
На сайте Аптека от склада всегда обилие акций, купонов и других специальных предложений для новых и постоянных клиентов. Так, пользователи, скачавшие мобильное приложение сервиса, получают приветственный промокод на скидку. Также клиенты, сделавшие первую покупку на сайте или в мобильном приложении, автоматически становятся участниками бонусной программы. Это позволяет получать кэшбэк 10% от стоимости заказа из наличия на складе, а при достижении общих покупок 1500 рублей в следующем месяце кэшбэк для них вырастет до 30%. Еще новым и постоянным покупателям Аптека от склада доступны промокоды, дающие право на дисконт от определенной суммы, на весь заказ и при выполнении других условий акций.
Кроме этого, в интернет-магазине и приложении Аптеки от склада предусмотрены рубрики с актуальными акциями и товарами по сниженной цене. А еще интернет-аптека дарит презенты, переводит на бонусный счет повышенный кэшбэк за покупку некоторых товаров и организует глобальные распродажи. Отследить самые выгодные спецпредложения очень просто. Достаточно подписаться на рассылку магазина и регулярно просматривать эту страницу. Здесь время от времени можно найти эксклюзивный промокод Аптека от склада. У сервиса Аптека от склада промокод имеет ограниченный срок действия и активируется по инструкции, приведенной ниже.
Как применить промокод в аптеке
Здесь пользователь всегда найдет актуальные купоны с описанием акций и кодами на фиксированную и процентную скидку. Для активации кода достаточно выполнить 5 действий:
Изучить все специальные предложения, представленные на этой странице, и выбрать подходящее.
Кликнуть на купон и перейти на официальный сайт или в мобильное приложение Аптеки от склада.
Добавить в корзину выбранные товары и перейти к оформлению покупки.
Ввести цифры мобильного телефона и принять запрос от аптеки.
Вставить код купона в предназначенную для активации скидки ячейку и кликнуть «Применить».
После применения кода купона цена заказа снизится на номинал промокода.