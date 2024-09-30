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Промокоды Здравсити на Август

Сегодня в магазине Здравсити доступно 14 купонов.

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Скидка 8%, максимальная скидка - 500 руб., Промокод многоразовый. Ограничение: применяется на первый интернет - заказ на сайте Здравсити (только для новых клиентов).

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Часто задаваемые вопросы про Здравсити

Продукция, продающаяся сервисом, сертифицирована?

Есть ли у Zdravcity бесплатная курьерская доставка?

Что, если не получается в дату доставки забрать заказ из аптеки?

Можно ли через Zdravcity забронировать товар в определенной аптеке?

Как скоро сервис возвращает деньги, если предоплаченный заказ отменен или выкуплен частично?

Лучшие промокоды Здравсити

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 10% на первый заказ в приложении ПЕР***
Скидка До 2.9% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Cкидка до 50% на акционный ассортимент не требуется
Скидка Новая неделя – новый ассортимент со скидками не требуется
Скидка Скидка до 90% на антибактериальные лосьоны и гели не требуется
Скидка Бесплатная курьерская доставка на заказы от 999 рублей не требуется
Скидка Товары с истекающим сроком годности не требуется
Скидка Новая неделя – новый ассортимент не требуется
Скидка До -20% на то, что стоит взять в дорогу не требуется
Скидка Скидка до 20% на товары для дорожной аптечки не требуется

Больше информации о сервисе Здравсити

Онлайн-аптека Здравсити начала принимать первые заказы в 2012 году и предлагает доставку лекарств, средств гигиены и прочих товаров в 82 региона. Благодаря сети из 20 тыс. аптек партнерской сети по всей России компания обеспечивает быстрый сервис, качественное обслуживание, быструю доставку и постоянный рост ассортимента лекарственных средств.

Аптека предлагает покупателям участие в программе лояльности, а также возможность применить купон на скидку при оформлении заказа. Покупатели получают дополнительный кэшбэк. Бонусами можно компенсировать часть новых заказов. Zdravcity — это место, где таблетки, капли, сиропы и весь спектр средств можно купить не выходя из дома. Постоянные акции позволяют купить лекарства с бесплатной доставкой в любой регион, а удобный сайт упрощает поиск товаров для здоровья.

Выбор лекарственных средств и других товаров в Zdravcity

На сайте компании есть возможность выбрать около 46 тыс. товаров медицинского назначения, и практически на любой из них можно применить промокод на скидку в Здравсити. Для простоты поиска товаров они разделены на 7 категорий. Найти их можно в главном меню.

  • Лекарства. В разделе можно найти всевозможные медицинские средства.

  • БАД. Активные добавки — от фиточаев и дрожжей до комплексов по возрасту и полу.

  • Медтовары. Представлены готовые аптечки, перевязочные материалы, компрессионное белье, маски и другие позиции.

  • Медтехника. В категории можно найти медицинские товары и технику.

  • Гигиена. Здесь собраны выгодные предложения по покупке средств для ухода.

  • Мама и малыш. В категории можно выбрать и купить все для младших членов семьи.

  • Косметика. Раздел наполнен средствами для ухода за кожей и решения медицинских проблем с ней. В нем часто можно найти акционные товары по выгодным ценам.

  • Здоровое питание. Раздел будет интересен тем, кто следит за своим рационом.

Удобно, что промокод в Здравсити могут применить как новые, так и постоянные покупатели. Это простой и быстрый способ получить дополнительную экономию, покупая один из акционных товаров. Участвуя в акциях по бесплатной доставке, можно сэкономить личные средства, ведь транспортировка в отдельные регионы может стоить несколько сотен рублей. Среди доступных способов получения товаров также есть и самовывоз.

Способы снижения цены лекарственных средств в Здравсити

Онлайн-аптека Здравсити предлагает покупателям массу способов снижения цены. При этом сэкономить можно, не только используя промокод Здравсити 2024, но и применяя другие доступные инструменты.

В первую очередь это бонусная система Здравсити Плюс. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте. Начиная с первого заказа на специальный бонусный счет будут начисляться бонусы. В будущем накопленные бонусные баллы можно потратить на оплату до 70% новых покупок. Срок действия монет составляет 180 дней, и каждая из них приравнивается к одному рублю. Программа лояльности распространяется на все предложения на сайте.

Акционные товары и выгодные предложения можно найти в каждой категории товаров, но для удобства поиска они также вынесены в отдельный раздел. Найти его можно в главном меню под названием «Скидки». В каждом товаре категории указана старая цена и размер экономии, если заказать его сейчас. При покупке позиций по сниженной стоимости применить промокод в Здравсити не получится: согласно политике компании использовать несколько скидок для покупки одного и того же товара нельзя.

Процесс активации скидочного купона в Zdravcity

Использование промокодов в Здравсити — один из самых популярных и простых способов снижения цены. Воспользоваться им можно уже при первой покупке. Для этого достаточно выполнить несколько простых действий.

  1. Скопировать код купона с этой страницы сайта, кликнув по акционному предложению.

  2. Дождаться переадресации в аптеку и выбрать подходящие товары.

  3. Переместить их в корзину, кликнув кнопку «Добавить в корзину».

  1. Перейти к оформлению заказа, открыв весь список покупок.

  2. Найти в корзине поле для ввода промокода и вставить в него актуальный промокод для получения скидки. Размер экономии зависит от условий текущей акции.

Используя в аптеке Здравсити купон на скидку, можно снизить цену товаров, получить дополнительные бонусы в виде бесплатной доставки, кэшбэк, бонусные баллы, возможность участвовать в лимитированных акционных предложениях партнеров и другие преимущества. Все актуальные акции аптеки — промокоды, специальные предложения и скидки — можно найти на этой странице сайта. Список действующих сегодня предложений обновляется и актуализируется ежедневно.