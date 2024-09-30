Онлайн-аптека Здравсити предлагает покупателям массу способов снижения цены. При этом сэкономить можно, не только используя промокод Здравсити 2024, но и применяя другие доступные инструменты.

В первую очередь это бонусная система Здравсити Плюс. Для участия в ней необходимо зарегистрироваться на сайте. Начиная с первого заказа на специальный бонусный счет будут начисляться бонусы. В будущем накопленные бонусные баллы можно потратить на оплату до 70% новых покупок. Срок действия монет составляет 180 дней, и каждая из них приравнивается к одному рублю. Программа лояльности распространяется на все предложения на сайте.

Акционные товары и выгодные предложения можно найти в каждой категории товаров, но для удобства поиска они также вынесены в отдельный раздел. Найти его можно в главном меню под названием «Скидки». В каждом товаре категории указана старая цена и размер экономии, если заказать его сейчас. При покупке позиций по сниженной стоимости применить промокод в Здравсити не получится: согласно политике компании использовать несколько скидок для покупки одного и того же товара нельзя.