Промокоды ЕАптека (Eapteka) на Август
Сегодня в магазине ЕАптека доступно 19 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про ЕАптека
Как получить промокод ЕАптека?
Как получить максимальную скидку в аптеке?
Все промокоды ЕАптека актуальны?
Сколько действуют промокоды?
Лучшие промокоды ЕАптека
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Дополнительная скидка 10%+ кэшбек Спасибо 15%
|SH2***
|Промокод
|Скидка до 25% по программе лояльности
|не требуется
|Промокод
|Скидка 20% на анализы от 1000 рублей
|PRF***
|Промокод
|Бесплатная доставка заказов
|не требуется
|Промокод
|-20% на витамины и БАД
|не требуется
|Промокод
|Распродажа товаров со скидкой до 50%
|не требуется
|Промокод
|До 20% скидки на лечебную косметику
|не требуется
|Промокод
|50% скидки на товары дня
|не требуется
|Промокод
|До 40% скидки на товары месяца
|не требуется
|Промокод
|Четыре упаковки Азурикс и Урдокса по цене трех
|не требуется
Подробнее о сайте ЕАптека
ЕАптека — это сайт для покупки лекарств, БАДов, товаров для красоты и здоровья. В каталоге аптеки более 50 тысяч сертифицированных товаров. ЕАптека является крупнейшей сетью аптек в России, работает на рынке с 2000 года, и ежедневно в ней совершают выгодные покупки до 7 млн человек. У ресурса есть лицензии и сертификаты, разрешающие ему дистанционную торговлю лекарственными препаратами. В 2020 году EApteka попала в список социально значимых проектов России.
Забрать заказ можно в одном из 100 пунктов выдачи в 70 крупных городах России или в аптеках-партнерах. По Москве работает срочная доставка лекарств в течение часа. При самовывозе аптека выдает заказ через час после оформления покупки.
Заказы на сайте оформляются круглосуточно, их доставкой занимается курьерская служба. При транспортировке лекарств строго соблюдаются условия хранения, особенно для термолабильных препаратов. На сайте через чат-поддержку можно получить консультацию фармацевта в любое время.
У ресурса есть мобильное приложение, облегчающее процесс покупки лекарств и аптечных товаров. В EApteka действует система скидок, а дополнительный дисконт можно получить по промокоду.
Ассортимент лекарственных средств ЕАптека
Каталог интернет-аптеки насчитывает более 50 тысяч товаров. Навигация по сайту осуществляется по разделам:
лекарства;
витамины и БАДы;
товары для красоты: аптечная косметика, шампуни, гели;
товары гигиены;
линзы;
товары для матери и ребенка: питательные смеси, подгузники, бутылочки;
медтовары;
зоотовары: лекарственные препараты корма, ошейники;
медтехника: электрические зубные щетки, вибромассажеры, ингаляторы;
мерч: футболки с фирменными принтами.
В отдельном разделе каталога собраны акционные предложения и товары, участвующие в распродаже.
На главной странице интернет-аптеки можно купить товар дня со скидкой, действие которой ограничено сроком проведения акции.
Акции и промокоды сайта ЕАптека
Чтобы покупать в EApteka со скидкой, можно воспользоваться выгодными предложениями интернет-аптеки. Товары с краткосрочным дисконтом публикуются на главной странице в разделе «Товар дня». Дисконт на определенные группы товаров и бренды нужно искать в разделе каталога «Акции», а на основной ассортимент — в разделе «Скидки». Также дополнительную выгоду можно получить, используя промокод ЕАптека. Все действующие промокоды собраны на этой странице.
Как активировать промокод на сайте
Чтобы воспользоваться скидкой по промокоду в аптеке ЕАптека, необходимо выполнить следующие действия:
На странице акций от ресурса EApteka выбрать подходящий купон.
Активировать купон: кликнуть по нему, чтобы код скопировался в буфер обмена.
Вернуться на страницу аптеки ЕАптека и добавить в корзину товары, соответствующие условиям акции.
В корзине вставить скопированный код в специальное поле.
Оформить заказ.