ЕАптека — это сайт для покупки лекарств, БАДов, товаров для красоты и здоровья. В каталоге аптеки более 50 тысяч сертифицированных товаров. ЕАптека является крупнейшей сетью аптек в России, работает на рынке с 2000 года, и ежедневно в ней совершают выгодные покупки до 7 млн человек. У ресурса есть лицензии и сертификаты, разрешающие ему дистанционную торговлю лекарственными препаратами. В 2020 году EApteka попала в список социально значимых проектов России.

Забрать заказ можно в одном из 100 пунктов выдачи в 70 крупных городах России или в аптеках-партнерах. По Москве работает срочная доставка лекарств в течение часа. При самовывозе аптека выдает заказ через час после оформления покупки.

Заказы на сайте оформляются круглосуточно, их доставкой занимается курьерская служба. При транспортировке лекарств строго соблюдаются условия хранения, особенно для термолабильных препаратов. На сайте через чат-поддержку можно получить консультацию фармацевта в любое время.

У ресурса есть мобильное приложение, облегчающее процесс покупки лекарств и аптечных товаров. В EApteka действует система скидок, а дополнительный дисконт можно получить по промокоду.