Интернет-аптека Диалог — это сайт, который предлагает клиентам купить лекарственные средства и БАДы для пользователей любых возрастов: от младенцев до пожилых людей. Сама сеть создана в 2003 году дистрибьютором «ВИТТА Компани».





В основном магазины компании находятся в Москве и Московской области. Например, в Балашихе, Железнодорожном, Люберцах и еще в 19 городах.

Клиентам предлагается ассортимент товаров, которые помогают улучшить внешний вид и самочувствие пользователя. Это средства от болей и спазмов, против заболеваний кожи, глаз, гормональных нарушений и многого другого.

Если каких-то средств не окажется в магазинах или их будет очень мало, доступно онлайн-бронирование. Также можно покупать товар в розницу и оптом.

Категории товаров на сайте аптеки Диалог

Посетителям онлайн-ресурса Dialog предлагаются для изучения следующие категории товаров:

Лекарства и БАДы . Все средства для лечения и витамины расположены по пунктам, по каждому из которых можно кликнуть и изучить их детальнее.

Мама и малыш . Представлены препараты для будущих мам и детей на все случаи жизни. Например, если женщина заболеет во время ношения плода или кормления.

Красота и здоровье. Находится лечебная косметика, декоративная, уходовая, маникюрные, гигиенические принадлежности и другие.

Медицинские изделия . В разделе есть бахилы, пластыри, иглы, беруши, вакуумные банки и другие средства, которые могут пригодиться обычным пользователям и медперсоналу.

Медтехника — специализированные средства для самостоятельного использования дома или в медицинских учреждениях (градусники, тонометры, кварцеватели).

Товары на сайте можно отсортировать по названию, убыванию и возрастанию цены. Также есть поиск, через который можно ввести название конкретного препарата для его быстрого заказа без дополнительного просмотра тематических разделов.

Программа лояльности сети аптек Диалог

Клиентам интернет-магазина Dialog предлагается поучаствовать в программе лояльности. По ее условиям клиенты могут оплачивать до 50% покупки баллами. Срок их действия может отличаться в зависимости от маркетинговых акций.

Начисления осуществляются сразу после активации карты. Если средства заказываются через интернет-магазин, то на стоимость доставки бонусы не начисляются.

Списание по программе доступно только после активации карты через сайт, на кассе аптеки, в мобильном приложении или по телефону горячей линии компании.

Баллы начисляются по следующему принципу: за 1 покупку — 0,3% от суммы чека, 2-ю — 0,6%, 3-ю — 0,9%, 4-ю — 1,2%, 5-ю — 1,5%. С каждой шестой оплатой порядок начисления запускается по кругу сначала. Также есть товары, за которые начисляется увеличенное количество бонусов, например Мирамистин — 3%, Троксевазин гель — 3%.

Методы оплаты товара на сайте

Оплатить товар можно при помощи карты МИР, Visa International, MasterCard Worldwide или через международную платежную систему JCB. Перевести деньги можно при получении или отдать сумму наличными при доставке курьером, в пункте самовывоза или в сети аптек.

При оплате покупки наличными компания предоставляет кассовый чек. Также по запросу можно получить товарный чек и копии сертификатов и лицензий на препараты.

Способы доставки заказов в интернет-магазине

Получение продукции доступно тремя способами: курьером, в постаматах или самовывозом. Один из них нужно указать при оформлении заказа на сайте.

Доставка курьером распространяется на МКАД и в пределах 100 км от нее. Внутри — от 1 до 200 рублей, за пределами кольцевой автодороги — 350 рублей.

В постаматы доступен привоз при заказе на любые суммы, но до 2500 рублей это будет стоить 250 руб. За МКАД также доставляют только в пределах 100 км.

Самовывозом можно забрать заказ из любой ближайшей к клиенту точки продажи. При оформлении покупки онлайн можно посмотреть адреса по карте.

Возврат товара в интернет-магазин Dialog

От заказа можно отказаться при его получении курьером или до этого. Главное — позвонить в техподдержку сайта компании. Человек, который привез товар, должен зафиксировать повреждения или отсутствие нужных лекарственных средств. Все претензии по поводу состояния и качества продукции принимаются только в присутствии человека, который ее привез.

Вернуть часть препаратов нельзя. Если клиент хочет отказаться от заказа, то только полностью. Нужно заполнить заявление о возврате средств или замене каких-либо их средств.

Деньги будут переведены на карту пользователя в течение 5–30 рабочих дней. Наличными — курьером после подтверждения факта нарушения целостности коробки, просрочки товаров и других проблем.

Возврату не подлежат товары для профилактики и лечения заболеваний, лекарственные, косметические средства, предметы гигиены и продукция надлежащего качества. Также нельзя произвести их обмен.