Розничные магазины и сайт компании Med Магазин занимаются продажей любых видов медицинской продукции: от средств гигиены до медицинской техники. Магазин предлагает все для заботы о вашем здоровье, красоты, спорта, ухода за больными и реабилитации.

Компания официально представляет изделия мировых брендов, включая Omron, Invacare, Hartmann, Geratherm, Beurer и другие марки, и продает их по доступной цене, рекомендованной производителем. Все товары сертифицированы и сопровождаются гарантией.

Покупатели Мед Магазин могут выбрать удобный способ оплаты заказа. Действует бесплатная доставка ортопедических изделий и любой продукции на сумму от 4990 рублей, а также бесплатный самовывоз из магазинов розничной сети. Также, используя действующий в Med Magazin промокод, можно получать скидки начиная уже с первой покупки.