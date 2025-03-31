Промокоды MED-Магазин (Мед-Магазин) на Август
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Подробнее об интернет-магазине Med Магазин
Розничные магазины и сайт компании Med Магазин занимаются продажей любых видов медицинской продукции: от средств гигиены до медицинской техники. Магазин предлагает все для заботы о вашем здоровье, красоты, спорта, ухода за больными и реабилитации.
Компания официально представляет изделия мировых брендов, включая Omron, Invacare, Hartmann, Geratherm, Beurer и другие марки, и продает их по доступной цене, рекомендованной производителем. Все товары сертифицированы и сопровождаются гарантией.
Покупатели Мед Магазин могут выбрать удобный способ оплаты заказа. Действует бесплатная доставка ортопедических изделий и любой продукции на сумму от 4990 рублей, а также бесплатный самовывоз из магазинов розничной сети. Также, используя действующий в Med Magazin промокод, можно получать скидки начиная уже с первой покупки.
Ассортимент товаров сайта Мед Магазин
В интернет-магазине Med Magazin можно купить товары множества типов:
тонометры, термометры, глюкометры и другую домашнюю медтехнику;
средства реабилитации — от инвалидных кресел до слуховых аппаратов;
санитарные приспособления для туалета и купания;
компрессионный трикотаж, ортопедические подушки, матрасы и обувь;
средства гигиены для рук, ног и тела, подгузники и прокладки;
косметику, бьюти-приборы, лекарственные средства и БАДы;
массажеры, тренажеры, спортинвентарь, весы и алкотестеры;
все для пожилых, беременных, мам и детей;
товары для врачей и оснащения кабинетов.
В ассортимент продукцииМед Магазин также входят кресла-коляски, ходунки и медицинские кровати, которые можно взять напрокат.
Как в Мед Магазин попасть на скидку
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