Промокоды Очкарик (Ochkarik) на Август 2024
Сегодня в магазине Очкарик доступно 18 купонов.
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Очкарик: популярный интернет-магазин для покупки линз и очков
Онлайн-магазин Очкарик — лидер в собственном сегменте. В его ассортименте только самая современная оптическая продукция: корригирующие изделия, оправы, очки и мягкие контактные линзы. На сайте известной компании можно сделать заказ на очки как для взрослых, так и для детей.
Собственная научно-производственная база позволяет фирме Ochkarik наилучшим образом удовлетворять покупательские потребности. Например, важнейшим конкурентным преимуществом компании является 3-летняя гарантия на представленную на ее сайте корригирующую продукцию.
Очкарик думает о здоровье своих покупателей, заботясь также и о доступности собственных товаров. По этой причине компания регулярно организует разнообразные акции, которые позволяют делать покупки со скидками. Большинством из них можно воспользоваться с помощью промокодов. На этой странице можно найти все актуальные дисконтные предложения Ochkarik.
Скидки на популярные товары на сайте Очкарик
Онлайн-магазин привлекает своих покупателей прежде всего доступными ценами на удобные мягкие контактные линзы, которые популярны среди молодежи благодаря комфортному использованию. Также спросом пользуются капли для глаз и очки — солнечные и для коррекции зрения.
На большинство своих востребованных предложений Ochkarik предлагает скидки по промокодам. Последние представляют уникальную цифро-буквенную комбинацию, которая позволяет сэкономить во время оформления заказа на сайте. Ее нужно ввести в предназначенное для этого поле в корзине. Перед применением промокода стоит проверить, действителен ли он и соответствует ли товар условиям акции. Действующие варианты можно подобрать прямо на этой странице.
Услуги, которые предоставляет клиентам Ochkarik
Очкарик предоставляет целый ряд качественных медицинских услуг:
проверку зрения;
подбор очков/контактных линз;
консультацию офтальмолога или оптика-консультанта;
изготовление очков для коррекции зрения;
гарантийное обслуживание приобретенной продукции.
Ими смогут воспользоваться взрослые и дети от 14 лет.
Способы оплаты покупок
Для максимального удобства своих клиентов компания предлагает два способа оплаты заказа — наличными и банковской картой. Первый вариант рассчитан на доставку курьером или самовывоз из пункта выдачи заказов, а второй — на онлайн-оплату товара непосредственно на сайте магазина.
В случае безналичной оплаты, при получении заказа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. При этом не все карты позволяют делать покупки через интернет: если у вас карта Visa или MasterCard, то проблем возникнуть не должно, однако для других карт оплата через интернет может быть невозможна. Подробности можно узнать в службе поддержки вашего банка.
Варианты доставки приобретенной продукции
Заказанный товар можно получить в сетевых салонах оптики, универсамах и постаматах «Пятерочки», пунктах выдачи заказов, почтовых отделениях и курьером. Для Москвы и Санкт-Петербурга (в пределах МКАД/КАД) действует опция срочной доставки, обеспечивающая ее в день оформления заказа.
При использовании курьерской услуги товар оплачивается картой или наличными. Сроки доставки сообщаются при оформлении покупки. Кроме того, их можно спросить непосредственно у оператора. При этом указанный временной интервал для доставки носит ориентировочный характер и не является обязательным. Поэтому онлайн-магазин может в одностороннем порядке увеличить срок доставки, например, по причине отсутствия нужного товара на складе. Период выполнения заказа напрямую зависит от времени, которое требуется производителю на изготовление продукции, и может достигать более полутора месяцев.
В случае заказа доставки по адресу со строгой пропускной системой нужно встретить курьера у пункта охраны. Также стоит указать наличие парковки или платной стоянки в непосредственной близости от места доставки. При получении товара его нужно проверить на предмет полноценной комплектации. В случае какого-либо несоответствия заказ можно вернуть курьеру. Подробности о сроках доставки или же ответ на любой другой вопрос можно узнать по бесплатному телефону колл-центра онлайн-магазина (8-800-444-40-44).
Условия возврата заказанного на сайте товара
Отменить заказ можно как по электронной почте zakaz@ochkarik.ru, так и с помощью бесплатного телефонного номера 8 (800) 444-40-44. Также можно отказаться от приобретенной продукции и после доставки ее курьером. Возвращаемый товар должен иметь неповрежденную оригинальную упаковку и все необходимые документы.
Как воспользоваться скидочным купоном Очкарик
Для использования скидки по промокоду требуется:
Выбрать купон на скидку.
Кликнуть на него.
Скопировать код купона.
Перейти на сайт магазина.
Добавить в корзину один или несколько товаров.
Ввести в нужное поле код.
Завершить процедуру оформления заказа.
После этого ценник товара, на который распространяется дисконт, сократится на соответствующую сумму. Нужно учитывать, что сегодня большинство купонов имеет ограничение по сроку использования. Поэтому, если есть желание приобрести тот или иной товар со скидкой, стоит поспешить, пока действует дисконтная акция.