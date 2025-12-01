Онлайн-магазин Очкарик — лидер в собственном сегменте. В его ассортименте только самая современная оптическая продукция: корригирующие изделия, оправы, очки и мягкие контактные линзы. На сайте известной компании можно сделать заказ на очки как для взрослых, так и для детей.

Собственная научно-производственная база позволяет фирме Ochkarik наилучшим образом удовлетворять покупательские потребности. Например, важнейшим конкурентным преимуществом компании является 3-летняя гарантия на представленную на ее сайте корригирующую продукцию.

Очкарик думает о здоровье своих покупателей, заботясь также и о доступности собственных товаров. По этой причине компания регулярно организует разнообразные акции, которые позволяют делать покупки со скидками. Большинством из них можно воспользоваться с помощью промокодов. На этой странице можно найти все актуальные дисконтные предложения Ochkarik.

Скидки на популярные товары на сайте Очкарик

Онлайн-магазин привлекает своих покупателей прежде всего доступными ценами на удобные мягкие контактные линзы, которые популярны среди молодежи благодаря комфортному использованию. Также спросом пользуются капли для глаз и очки — солнечные и для коррекции зрения.

На большинство своих востребованных предложений Ochkarik предлагает скидки по промокодам. Последние представляют уникальную цифро-буквенную комбинацию, которая позволяет сэкономить во время оформления заказа на сайте. Ее нужно ввести в предназначенное для этого поле в корзине. Перед применением промокода стоит проверить, действителен ли он и соответствует ли товар условиям акции. Действующие варианты можно подобрать прямо на этой странице.

Услуги, которые предоставляет клиентам Ochkarik

Очкарик предоставляет целый ряд качественных медицинских услуг:

проверку зрения;

подбор очков/контактных линз;

консультацию офтальмолога или оптика-консультанта;

изготовление очков для коррекции зрения;

гарантийное обслуживание приобретенной продукции.

Ими смогут воспользоваться взрослые и дети от 14 лет.

Способы оплаты покупок

Для максимального удобства своих клиентов компания предлагает два способа оплаты заказа — наличными и банковской картой. Первый вариант рассчитан на доставку курьером или самовывоз из пункта выдачи заказов, а второй — на онлайн-оплату товара непосредственно на сайте магазина.

В случае безналичной оплаты, при получении заказа потребуется предъявить документ, удостоверяющий личность. При этом не все карты позволяют делать покупки через интернет: если у вас карта Visa или MasterCard, то проблем возникнуть не должно, однако для других карт оплата через интернет может быть невозможна. Подробности можно узнать в службе поддержки вашего банка.

Варианты доставки приобретенной продукции

Заказанный товар можно получить в сетевых салонах оптики, универсамах и постаматах «Пятерочки», пунктах выдачи заказов, почтовых отделениях и курьером. Для Москвы и Санкт-Петербурга (в пределах МКАД/КАД) действует опция срочной доставки, обеспечивающая ее в день оформления заказа.

При использовании курьерской услуги товар оплачивается картой или наличными. Сроки доставки сообщаются при оформлении покупки. Кроме того, их можно спросить непосредственно у оператора. При этом указанный временной интервал для доставки носит ориентировочный характер и не является обязательным. Поэтому онлайн-магазин может в одностороннем порядке увеличить срок доставки, например, по причине отсутствия нужного товара на складе. Период выполнения заказа напрямую зависит от времени, которое требуется производителю на изготовление продукции, и может достигать более полутора месяцев.

В случае заказа доставки по адресу со строгой пропускной системой нужно встретить курьера у пункта охраны. Также стоит указать наличие парковки или платной стоянки в непосредственной близости от места доставки. При получении товара его нужно проверить на предмет полноценной комплектации. В случае какого-либо несоответствия заказ можно вернуть курьеру. Подробности о сроках доставки или же ответ на любой другой вопрос можно узнать по бесплатному телефону колл-центра онлайн-магазина (8-800-444-40-44).

Условия возврата заказанного на сайте товара

Отменить заказ можно как по электронной почте zakaz@ochkarik.ru, так и с помощью бесплатного телефонного номера 8 (800) 444-40-44. Также можно отказаться от приобретенной продукции и после доставки ее курьером. Возвращаемый товар должен иметь неповрежденную оригинальную упаковку и все необходимые документы.