Промокоды Будь здоров на Август
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Подробнее об аптечной сети Будь Здоров
Компания Будь Здоров — это федеральная аптечная сеть ООО «Ригла». Она предлагает десятки тысяч лекарств и другой продукции для здоровья по доступным ценам. Аптека Будь Здоров работает по всей РФ: от Калининграда до Владивостока. Приобрести лекарства можно с доставкой и самовывозом в зависимости от вида товара и адреса клиента.
Стратегия компании — поддержание широкого ассортимента выгодных цен при индивидуальном подходе к клиенту. Поэтому здесь можно купить редкие лекарства, которые в других аптеках доступны только под заказ. Для поддержания доступности медицинских препаратов компания работает напрямую с производителями, регулярно проводит акции и дарит бесплатные купоны для дисконта. Найти промокоды сети можно здесь. При их использовании скидок станет еще больше.
Ассортимент товаров аптечной сети Будь Здоров
Аптека Будь Здоров предлагает широкий ассортимент лекарств и других товаров для здоровья. В ее каталоге более 11 тысяч продуктов, доступных для заказа. Здесь можно купить безрецептурные и рецептурные препараты, а также витамины, БАДы, диетические добавки и другие фармацевтические средства.
Помимо медикаментов и продукции для здоровья, аптека Будь Здоров предлагает медицинские приборы, оптику, ортопедические изделия и средства реабилитации, гигиенические продукты и другие товары. Специальный раздел создан для мам и детей. В нем представлены подгузники, пеленки, молочные смеси и другое питание, товары для кормления и многое другое по выгодным ценам.
Тем, кто хочет всегда сохранять здоровье и красоту, поможет раздел с косметическими средствами и предметами гигиены. В нем можно купить по выгодным ценам продукты для ухода за лицом и кожей. В категории также представлены товары для бритья и депиляции, ухода за волосами, маникюра, солнцезащитные средства.
Специальные предложения и промокоды для выгодных покупок
Делать покупки в сети Будь Здоров выгодно, поскольку компания регулярно проводит распродажи. Товары, доступные по специальным ценам со скидкой, собраны в отдельной рубрике каталога, где удобно находить нужные позиции. Акции на сайте аптеки проходят регулярно, поэтому всегда здесь можно купить необходимый продукт с дисконтом.
Скидки действуют на товары некоторых брендов и категорий, тематическую продукцию (например, косметика для кожи или продукты для грудничков), а также на отдельные медикаменты. В период акций можно покупать с дисконтом наборы косметических и гигиенических средств, которые обойдутся дешевле, чем при раздельном заказе компонентов.
Для тех, кто регулярно покупает товары в сети Будь Здоров, предназначена программа лояльности «Аптечный кошелек». Чтобы участвовать в ней, нужно получить и активировать карту в одном из отделений сети. После этого можно получать на нее кэшбэк в размере до 3% от цены медикаментов, и до 10% — от нелекарственных товаров. Карта действует в сетях Будь Здоров, Ригла и Здравсити. Накопленные баллы используются для обмена на скидку. Ими можно оплатить от 50% до 99% стоимости товаров. А обладателям карт Сбербанка также доступны бонусы Спасибо, которые можно использовать для экономии.
Дополнительную экономию предоставляют промокоды компании. Найти актуальные купоны и другие выгодные предложения можно на этой странице. Используя кодовое слово при оформлении заказа, можно получить увеличенный дисконт.
Как использовать на сайте Будь Здоров промокод для получения скидки
Чтобы воспользоваться промокодом компании для получения дисконта, нужно:
Выбрать акцию на странице и скопировать кодовое слово в ее описании.
Перейти в аптеку и выбрать нужные товары.
Открыть корзину для ввода промокода и оформления заявки.
Нажать «Оформить заказ».
Выбрать способы оплаты и доставки.
В меню оформления найти специальное поле «Промокод», вставить туда код и активировать.
Завершить оформление заказа.
Использование купонов вместе с другими видами дисконта может быть ограничено правилами акции, узнать которые можно в описании специального предложения.