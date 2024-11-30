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Промокоды Medical On Group (Медикал Он Груп) на Август

Сегодня в магазине Medical On Group доступно 12 купонов.

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Promoland Medical On Group
8000Р
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Лазерная эпиляция зоны глубокого бикини, голеней, подмышечных областей всего 8000 рублей
Действует до До 30.11.2024
Применили 3 раза
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8000Р
2500Р
Акция
Первичный прием врача-кардиолога + ЭКГ по цене 2500 рублей
Действует до До 30.11.2024
Применили 2 раза
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2500Р
Акция
Выгодные цены на анализы
Действует до До 30.11.2024
Применили 5 раз
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Акция
Акционные предложения - ежемесячное обновление
Действует до До 31.1.2025
Применили 5 раз
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Специальные предложения
Действует до До 31.1.2025
Применили 4 раза
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50%
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Скидки до 50% - акции и подарки
Действует до До 1.2.2025
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До -15% на медицинские услуги
Действует до До 31.7.2025
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15%
Акция
Бесплатное приложение для iOS и Android
Действует до До 31.7.2026
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100%
Акция
Скидка 100% на консультацию
Действует до До 31.7.2025
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100%
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Бесплатные статьи о медицине
Действует до До 1.10.2025
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30%
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Доход до 30% по франшизе
Действует до До 31.1.2025
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30%

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Акция
Эксклюзив
Специальные предложения
Действует до До 7.11.2023
Применили 5 раз
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Акция
Акционные предложения - ежемесячное обновление
Действует до До 7.11.2023
Применили 3 раза
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2700Р
Акция
Прием флеболога и УЗИ вен ног всего 2700 рублей с Medical On Group промокодом
Действует до До 30.11.2022
Применили 1 раз
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2700Р
3300Р
Акция
Купон Medical On Group: прием маммолога и УЗИ всего 3300 рублей
Действует до До 30.11.2022
Применили 4 раза
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3300Р

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Лучшие промокоды Medical On Group

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Medical On Group СКИ***
Скидка Лазерная эпиляция зоны глубокого бикини, голеней, подмышечных областей всего 8000 рублей не требуется
Скидка Первичный прием врача-кардиолога + ЭКГ по цене 2500 рублей не требуется
Скидка Выгодные цены на анализы не требуется
Скидка Акционные предложения - ежемесячное обновление не требуется
Скидка Специальные предложения не требуется
Скидка Скидки до 50% - акции и подарки не требуется
Скидка До -15% на медицинские услуги не требуется
Скидка Бесплатное приложение для iOS и Android не требуется
Скидка Скидка 100% на консультацию не требуется