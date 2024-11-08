Удобно, когда выбрать и заказать лекарственные препараты можно в одном месте, не посещая аптеки города в поисках самой выгодной цены. Такое желание учла Ассоциация независимых аптек и обеспечила покупателям высокий уровень сервиса. Сегодня Асна — это около 12 тыс. пунктов продаж по всей России, десятки тысяч доступных к покупке препаратов и высокий уровень сервиса. За год объединение компаний открывает около 2 тыс. новых точек продажи. Такой прирост возможен за счет заключения новых контрактов с партнерами и обеспечивает расширение географии присутствия.

В основе развития компании — инновационные решения в работе аптечных сетей. За счет оптимизации внутренних процессов, использования инструментов автоматизации и других приемов Ассоциация независимых аптек предлагает клиентам выгодные условия покупки. Цены на сайте действуют при онлайн-бронировании препаратов. Дополнительно снижать стоимость покупок помогают множественные акции и промокоды. Кроме того, покупатели могут присоединяться к программе лояльности, накапливать бонусы и оплачивать ими заказы.

Популярные категории препаратов и других товаров

В каталоге магазина десятки категорий, и в каждой из них — масса различных препаратов. Чтобы быстро найти подходящие медикаменты, можно использовать форму поиска по каталогу на главной странице магазина. В нее нужно ввести часть названия лекарства, действующее вещество или артикул. После этого система выполнит поиск по всем разделам и выдаст список товаров, соответствующих критериям поиска.

В магазине можно купить лекарства, БАДы, медицинские изделия, ортопедические товары, оптику, косметические и гигиенические средства. В отдельных категориях представлены товары для дома, материнства, спортивное, диабетическое, оздоровительное питание. Скидка по промокоду или в рамках акции может действовать на средства отдельных брендов, товары отдельных категорий или все средства из каталога.

Популярность тех или иных лекарственных продуктов и групп препаратов зависит от сезонности. К примеру, в летнее время в корзине покупателей чаще появляются средства от насекомых, в то время как зимой — противовирусные, отхаркивающие и противомикробные средства. Хиты продаж есть в каждом разделе каталога, они помечаются соответствующим значком. Чтобы посмотреть самые популярные товары раздела, нужно выбрать соответствующий тип сортировки.

Бонусная система «Огонь» и программа АСНА экономия

Покупатели могут экономить уже при оформлении первого заказа. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, перейти в раздел подписки «Огонь», изучить условия предложения и оформить ее. Подписчики получают дополнительные скидки в рамках лимитированных акций, спецпредложения и рассылки. Кроме того, с каждой покупки, оформленной при активной подписке, клиент получает кэшбэк.

Деньги возвращаются на специальный счет в виде бонусных рублей. Кэшбэк начисляется на товары, отмеченные значком «Огонь», с каждой покупки таких препаратов подписчик получает до 15% от суммы в виде бонусных баллов. Они начисляются сразу после того, как клиент заберет свою покупку, и могут использоваться уже при следующем заказе. Бонусными баллами можно оплатить до 50% цены товаров. Подписка оплачивается ежемесячно и может продлеваться автоматически. Для этого нужно подключить соответствующую функцию в личном кабинете участника.

Кроме подписки, на сайте действует программа АСНА экономия. Она подразумевает снижение цены товаров при покупке на определенную сумму. После этого в каталоге появятся товары со сниженной стоимостью, помеченные зеленым ценником.

Оплата покупок

Сайт предназначен для бронирования лекарственных средств. Оплатить их можно будет при получении.

Способы доставки лекарственных препаратов и сопутствующих товаров

Свой заказ можно забрать в ближайшем пункте самовывоза. При заказе косметических средств, бытовой химии и других товаров возможна доставка курьером.

Обмен и возврат

Претензии к качеству и количеству товаров принимаются только в момент получения заказа. После этого выполнить обмен или возврат уже нельзя. Некоторые товары, включая медицинское оборудование, сопровождаются гарантией. Информацию о возврате, обмене и ремонте в таком случае можно узнать у консультантов сайта.