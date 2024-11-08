Промокоды Асна (Asna) на Август
Сегодня в магазине Асна доступно 12 купонов.
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Где можно забрать покупки в Асна?
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Больше информации о сайте бронирования лекарственных препаратов Asna
Удобно, когда выбрать и заказать лекарственные препараты можно в одном месте, не посещая аптеки города в поисках самой выгодной цены. Такое желание учла Ассоциация независимых аптек и обеспечила покупателям высокий уровень сервиса. Сегодня Асна — это около 12 тыс. пунктов продаж по всей России, десятки тысяч доступных к покупке препаратов и высокий уровень сервиса. За год объединение компаний открывает около 2 тыс. новых точек продажи. Такой прирост возможен за счет заключения новых контрактов с партнерами и обеспечивает расширение географии присутствия.
В основе развития компании — инновационные решения в работе аптечных сетей. За счет оптимизации внутренних процессов, использования инструментов автоматизации и других приемов Ассоциация независимых аптек предлагает клиентам выгодные условия покупки. Цены на сайте действуют при онлайн-бронировании препаратов. Дополнительно снижать стоимость покупок помогают множественные акции и промокоды. Кроме того, покупатели могут присоединяться к программе лояльности, накапливать бонусы и оплачивать ими заказы.
Популярные категории препаратов и других товаров
В каталоге магазина десятки категорий, и в каждой из них — масса различных препаратов. Чтобы быстро найти подходящие медикаменты, можно использовать форму поиска по каталогу на главной странице магазина. В нее нужно ввести часть названия лекарства, действующее вещество или артикул. После этого система выполнит поиск по всем разделам и выдаст список товаров, соответствующих критериям поиска.
В магазине можно купить лекарства, БАДы, медицинские изделия, ортопедические товары, оптику, косметические и гигиенические средства. В отдельных категориях представлены товары для дома, материнства, спортивное, диабетическое, оздоровительное питание. Скидка по промокоду или в рамках акции может действовать на средства отдельных брендов, товары отдельных категорий или все средства из каталога.
Популярность тех или иных лекарственных продуктов и групп препаратов зависит от сезонности. К примеру, в летнее время в корзине покупателей чаще появляются средства от насекомых, в то время как зимой — противовирусные, отхаркивающие и противомикробные средства. Хиты продаж есть в каждом разделе каталога, они помечаются соответствующим значком. Чтобы посмотреть самые популярные товары раздела, нужно выбрать соответствующий тип сортировки.
Бонусная система «Огонь» и программа АСНА экономия
Покупатели могут экономить уже при оформлении первого заказа. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте, перейти в раздел подписки «Огонь», изучить условия предложения и оформить ее. Подписчики получают дополнительные скидки в рамках лимитированных акций, спецпредложения и рассылки. Кроме того, с каждой покупки, оформленной при активной подписке, клиент получает кэшбэк.
Деньги возвращаются на специальный счет в виде бонусных рублей. Кэшбэк начисляется на товары, отмеченные значком «Огонь», с каждой покупки таких препаратов подписчик получает до 15% от суммы в виде бонусных баллов. Они начисляются сразу после того, как клиент заберет свою покупку, и могут использоваться уже при следующем заказе. Бонусными баллами можно оплатить до 50% цены товаров. Подписка оплачивается ежемесячно и может продлеваться автоматически. Для этого нужно подключить соответствующую функцию в личном кабинете участника.
Кроме подписки, на сайте действует программа АСНА экономия. Она подразумевает снижение цены товаров при покупке на определенную сумму. После этого в каталоге появятся товары со сниженной стоимостью, помеченные зеленым ценником.
Оплата покупок
Сайт предназначен для бронирования лекарственных средств. Оплатить их можно будет при получении.
Способы доставки лекарственных препаратов и сопутствующих товаров
Свой заказ можно забрать в ближайшем пункте самовывоза. При заказе косметических средств, бытовой химии и других товаров возможна доставка курьером.
Обмен и возврат
Претензии к качеству и количеству товаров принимаются только в момент получения заказа. После этого выполнить обмен или возврат уже нельзя. Некоторые товары, включая медицинское оборудование, сопровождаются гарантией. Информацию о возврате, обмене и ремонте в таком случае можно узнать у консультантов сайта.
Как в Asna купить лекарства со скидкой по промокоду
При бронировании препаратов на сайте можно получить дополнительную экономию, применив скидочный купон. Промокод может действовать на все товары или отдельные категории, давать скидку только на первую покупку или использоваться также и постоянными клиентами. Независимо от типа кода купона, применить его можно, выполнив несколько простых действий:
Выберите акцию, включающую в себя цифро-буквенный код, скопируйте его, кликнув по предложению.
Дождитесь, пока откроется сайт Asna, и переместите подходящие товары в корзину.
Перейдите к оформлению заказа и выберите подходящий способ доставки.
На этапе указания личных данных покупателя найдите поле для ввода промокода и вставьте в него скопированную ранее комбинацию.
Примените скидку к списку товаров и завершите оформление.
На сайте бронирования препаратов постоянно появляются новые акции. В рамках проведения некоторых из них можно суммировать скидки по программе лояльности и оплачивать часть покупки бонусами. Это делает покупки еще выгоднее. Все предложения ассоциации аптек Asna собраны на нашем сервисе.