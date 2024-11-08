Сайт Yves Saint Laurent — это ритейлер от одноименного бренда, который предлагает более 200 позиций товаров, от уходовых и косметических средств до аксессуаров.

Модный дом Yves Saint Laurent был открыт в 1961 году французским модельером Ивом Сен-Лораном и предпринимателем Пьером Берже. Средства на запуск проекта предоставил американский миллионер Джордж Мак Робинсон. Первая коллекция одежды была показана уже на следующий год, а в 1963-м был подписан контракт с Charles of the Ritz на создание ароматов для бренда. Впоследствии был создан знаменитый парфюм под названием «Опиум».

В журнале Vogue писали, что Ив Сен-Лоран перевернул мир моды в 60-х и 70-х годах прошлого века. Именно он создал гардероб современных женщин, одев их в костюмы, сделав повседневной военную форму и дизайнерскую линейку прет-а-порте для массового потребления. Также, помимо Opium, появились ароматы Y и Black Opium, узнаваемые по всему миру.

Наиболее популярные товары в интернет-магазине

У посетителей онлайн-магазина большой популярностью пользуются товары с дисконтом. Скидки предлагаются по праздникам, например на Черную пятницу, или при распродаже старых коллекций. Наиболее популярны среди клиентов:

бархатные косметички;

блески для губ;

карандаши для глаз;

увлажняющие помады;

лосьоны для увлажнения кожи;

мужские косметички.

Также часто покупают ароматы Y, Libre, Black Opium, палетки, монотени, компактные румяна, хайлайтеры для естественного сияния, жидкие матовые помады, двухфазные средства для снятия макияжа глаз и губ, мицеллярную воду и питательные кремы для лица.

Программа лояльности для клиентов

В Yves Saint Laurent предусмотрено 4 уровня программы лояльности. В каждом предлагаются особые условия по проценту кэшбэка, возможности оплаты покупок баллами, а также разные варианты подарочных средств, прикладываемых к заказу и подаркам на день рождения. На каждую из карт распространяется один процент скидки — 25.

Чтобы принять участие в программе лояльности, нужно зарегистрироваться на сайте и совершить покупку на любую сумму. Для перехода к картам Silver, Gold и Black минимальный заказ должен быть 5000 рублей.

Баллы за подписку на соцсети и при покупке хранятся на счету в течение 365 дней с момента начисления. Остальные сгорают через 14 дней.

Способы оплаты покупок

Оплатить заказ, сделанный на сайте Ив Сен-Лоран, можно онлайн, при получении банковской картой, наличными курьеру или в пункте самовывоза, если есть техническая возможность. Наличными можно оплатить только те покупки, которые в сумме не превышают 8000 рублей.

Интернет-магазин не принимает виртуальные банковские карты. Для оплаты потребуется указать данные пластика: номер, ФИО владельца, срок действия и CVV/CVC код. Денежные переводы осуществляются через сервер процессингового центра банка с использованием карт следующих платежных систем: VISA, MasterCard, Мир.

Оплата осуществляется по безопасному платежному шлюзу согласно протоколу шифрования SSL. Это значит, что данные карты покупателя будут сообщены только на официальный ресурс банка. Вся информация сохраняется на специализированном сервере платежной системы. Сайт магазина не собирает личные сведения клиентов по пластиковым картам.

Варианты получения заказа

Онлайн-магазин Yves Saint Laurent пользуется услугами курьерских служб Стриж, СДЭК, DPD по Москве, Санкт-Петербургу, их областям и другим городам России. Минимальная стоимость доставки – 200 рублей, при заказе от 3000 посылку привезут бесплатно.

Второй способ получения товара – самовывоз из пунктов выдачи PickPoint, CDEK и DPD. Минимальная стоимость доставки – 150 рублей. Проверить актуальный статус перемещения посылки можно на официальном сайте компании, занимающейся перевозкой. Ссылка на сайт перевозчика и номер заказа будут указаны в письме от Ив Сен-Лорана.

Возврат товара

В случае курьерской доставки или получения заказа в пункте выдачи клиенту необходимо проверить целостность упаковки и внутреннего содержимого в присутствии сотрудника компании. Если будет обнаружен брак, повреждение товара или другие недочеты, представитель службы доставки составит акт о возврате.

После приемки заказа в обязательном порядке подписываются документы, что претензии к товару отсутствуют. Если этот пункт выполнен, дальнейшие письма с жалобами по внешнему виду и комплектации не принимаются.

Возврат товара надлежащего качества можно оформить в течение 7 дней с момента получения при условии сохранения его товарного вида, потребительских свойств и документа, подтверждающего факт покупки.