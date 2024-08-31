История семейного бренда Mark Formelle началась в 2009 году с небольшого магазинчика в Минске. Сегодня в сети компании насчитывается более 200 торговых точек в Казахстане, Беларуси, России и Узбекистане. Ассортимент товаров в основном ориентирован на удобную, стильную, нескучную домашнюю и спортивную одежду. В каталоге представлено 8 линеек для каждого члена семьи. Производственные мощности (14 фабрик) охватывают полный цикл производства с многоступенчатым контролем качества, что гарантирует прочность и долговечность продаваемых изделий.

В штате компании работает художественно-экспериментальный отдел, главной задачей которого является поиск новых идей, неожиданных творческих решений для капсульных коллекций. Вот почему многие товары компании имеют социальную составляющую, перекликаются с событиями, происходящими в мире. Поклонники бренда отмечают не только особую атмосферу магазинов Марк Формелле, но и слаженную работу с клиентами: онлайн-магазин, акционные предложения, промокоды, гибкие условия оплаты, широкая география доставки — все это делает шопинг в белорусской сети быстрым и экономным.

Популярные линейки одежды в Mark Formelle

Огромный каталог компании разделен на три основные категории товаров: для женщин, мужчин и детей. В каждой категории собраны коллекции базовой, повседневной, спортивной одежды, нижнего белья и термобелья, пижам, купальных костюмов, чулочно-носочных изделий, аксессуаров (сумки, украшения, головные уборы, шарфы и т. д.). Ассортимент каталога регулярно обновляется: к новому сезону выходят капсульные коллекции в соответствии с модными тенденциями.

На главной странице сайта Mark Formelle в обособленные разделы собраны новинки каталога, хиты продаж и товары со скидками. В бестселлеры, как правило, попадает сезонная одежда: трикотажные платья и жакеты для женщин, худи для мужчин, свитшоты и спортивные костюмы для детей.

На главной странице сайта публикуются статьи блога о новинках сезона, модных трендах, особенностях подбора одежды для разных типов фигуры и т. д. Для тех, кто не решается на первый заказ и нуждается в помощи консультанта, предусмотрена чат-поддержка во всех популярных мессенджерах.

Партнерская программа Mark Formelle

Партнерская программа Mark Formelle построена на взаимовыгодном сотрудничестве с пользователями и предполагает получение реферального вознаграждения. Каждый клиент, зарегистрированный в партнерской программе, получает уникальный код на продвижение бренда. Этот промокод дает скидку новым клиентам в размере 5% от суммы заказа, а владельцу кода — аналогичный заработок.

Информацию о количестве заработанных средств можно просматривать в личном кабинете на сайте admitad.com: каждый оформленный заказ по персональному коду будет отображаться со статусом «В обработке», после получения посылки и оплаты статус заказа изменится на «Готовы к снятию».

Ограничений по количеству новых клиентов, а соответственно, и личному заработку нет. Деактивация кода может произойти, если в течение месяца по нему было совершено менее 5 заказов.

Оплата заказа

Оплатить заказ при доставке самовывозом из магазина Марк Формелле можно наличными или банковской картой. При онлайн-заказе доступна оплата на сайте через систему Assist платежными картами Visa и MasterCard.

Обратите внимание, что при доставке курьерской службой возможна оплата на сайте или при получении посылки. При доставке почтой — только онлайн-оплата в момент формирования заказа.

Доставка товаров Mark Formelle

Для товаров, заказанных онлайн, доступна доставка самовывозом из фирменных магазинов. Для этого при оформлении покупки необходимо выбрать из списка торговых точек ближайшую к вам. Поступление заказа в магазин по Москве и области составляет до 10 рабочих дней, в другие регионы — до 14. Клиент получит СМС-сообщение о прибытии товара в магазин. При данном варианте доставки возможна примерка и частичный выкуп товаров.

Доставка курьерской службой DPD оформляется на удобный для клиента день и время. Примерка в таком варианте невозможна. Поставка товаров курьером по Москве — в течение 5 рабочих дней, по другим регионам — 10. При самовывозе из пунктов выдачи DPD необходимо предоставить удостоверение личности, если товар был предоплачен на сайте.

Доставка в почтовое отделение осуществляется в течение 30 дней. О прибытии товара клиент узнает из СМС-сообщения. Стандартный срок хранения посылки на почте — 15 дней. Этот вариант доставки возможен только для предоплаченных товаров.

В зависимости от региона доставки порог для бесплатной услуги — 2500 рублей. С ориентировочной стоимостью доставки заказов по регионам России можно ознакомиться на сайте Mark Formelle.

Возврат товаров

Вернуть товар, который не подошел клиенту, можно как в стационарный магазин, так и по почте. Срок для возврата заказа — 14 дней с момента его получения. Товар необходимо вернуть в надлежащем виде (без следов носки, в фирменной упаковке), приложить к нему заявление на возврат и чек.

Возмещение денежных средств за товар осуществляется в течение трех дней почтовым переводом с момента поступления на склад компании или 7 дней — на банковскую карту.