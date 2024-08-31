Промокоды Mark Formelle (Марк Формелле) на Август
Сегодня в магазине Mark Formelle доступно 13 купонов.
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Лучшие промокоды Mark Formelle
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Mark Formelle — стильная одежда для дома, жизни и спорта
История семейного бренда Mark Formelle началась в 2009 году с небольшого магазинчика в Минске. Сегодня в сети компании насчитывается более 200 торговых точек в Казахстане, Беларуси, России и Узбекистане. Ассортимент товаров в основном ориентирован на удобную, стильную, нескучную домашнюю и спортивную одежду. В каталоге представлено 8 линеек для каждого члена семьи. Производственные мощности (14 фабрик) охватывают полный цикл производства с многоступенчатым контролем качества, что гарантирует прочность и долговечность продаваемых изделий.
В штате компании работает художественно-экспериментальный отдел, главной задачей которого является поиск новых идей, неожиданных творческих решений для капсульных коллекций. Вот почему многие товары компании имеют социальную составляющую, перекликаются с событиями, происходящими в мире. Поклонники бренда отмечают не только особую атмосферу магазинов Марк Формелле, но и слаженную работу с клиентами: онлайн-магазин, акционные предложения, промокоды, гибкие условия оплаты, широкая география доставки — все это делает шопинг в белорусской сети быстрым и экономным.
Популярные линейки одежды в Mark Formelle
Огромный каталог компании разделен на три основные категории товаров: для женщин, мужчин и детей. В каждой категории собраны коллекции базовой, повседневной, спортивной одежды, нижнего белья и термобелья, пижам, купальных костюмов, чулочно-носочных изделий, аксессуаров (сумки, украшения, головные уборы, шарфы и т. д.). Ассортимент каталога регулярно обновляется: к новому сезону выходят капсульные коллекции в соответствии с модными тенденциями.
На главной странице сайта Mark Formelle в обособленные разделы собраны новинки каталога, хиты продаж и товары со скидками. В бестселлеры, как правило, попадает сезонная одежда: трикотажные платья и жакеты для женщин, худи для мужчин, свитшоты и спортивные костюмы для детей.
На главной странице сайта публикуются статьи блога о новинках сезона, модных трендах, особенностях подбора одежды для разных типов фигуры и т. д. Для тех, кто не решается на первый заказ и нуждается в помощи консультанта, предусмотрена чат-поддержка во всех популярных мессенджерах.
Партнерская программа Mark Formelle
Партнерская программа Mark Formelle построена на взаимовыгодном сотрудничестве с пользователями и предполагает получение реферального вознаграждения. Каждый клиент, зарегистрированный в партнерской программе, получает уникальный код на продвижение бренда. Этот промокод дает скидку новым клиентам в размере 5% от суммы заказа, а владельцу кода — аналогичный заработок.
Информацию о количестве заработанных средств можно просматривать в личном кабинете на сайте admitad.com: каждый оформленный заказ по персональному коду будет отображаться со статусом «В обработке», после получения посылки и оплаты статус заказа изменится на «Готовы к снятию».
Ограничений по количеству новых клиентов, а соответственно, и личному заработку нет. Деактивация кода может произойти, если в течение месяца по нему было совершено менее 5 заказов.
Оплата заказа
Оплатить заказ при доставке самовывозом из магазина Марк Формелле можно наличными или банковской картой. При онлайн-заказе доступна оплата на сайте через систему Assist платежными картами Visa и MasterCard.
Обратите внимание, что при доставке курьерской службой возможна оплата на сайте или при получении посылки. При доставке почтой — только онлайн-оплата в момент формирования заказа.
Доставка товаров Mark Formelle
Для товаров, заказанных онлайн, доступна доставка самовывозом из фирменных магазинов. Для этого при оформлении покупки необходимо выбрать из списка торговых точек ближайшую к вам. Поступление заказа в магазин по Москве и области составляет до 10 рабочих дней, в другие регионы — до 14. Клиент получит СМС-сообщение о прибытии товара в магазин. При данном варианте доставки возможна примерка и частичный выкуп товаров.
Доставка курьерской службой DPD оформляется на удобный для клиента день и время. Примерка в таком варианте невозможна. Поставка товаров курьером по Москве — в течение 5 рабочих дней, по другим регионам — 10. При самовывозе из пунктов выдачи DPD необходимо предоставить удостоверение личности, если товар был предоплачен на сайте.
Доставка в почтовое отделение осуществляется в течение 30 дней. О прибытии товара клиент узнает из СМС-сообщения. Стандартный срок хранения посылки на почте — 15 дней. Этот вариант доставки возможен только для предоплаченных товаров.
В зависимости от региона доставки порог для бесплатной услуги — 2500 рублей. С ориентировочной стоимостью доставки заказов по регионам России можно ознакомиться на сайте Mark Formelle.
Возврат товаров
Вернуть товар, который не подошел клиенту, можно как в стационарный магазин, так и по почте. Срок для возврата заказа — 14 дней с момента его получения. Товар необходимо вернуть в надлежащем виде (без следов носки, в фирменной упаковке), приложить к нему заявление на возврат и чек.
Возмещение денежных средств за товар осуществляется в течение трех дней почтовым переводом с момента поступления на склад компании или 7 дней — на банковскую карту.
Как получить скидку по промокоду в Mark Formelle
На сайте Марк Формелле можно получить дополнительный дисконт даже на первую покупку, если использовать купон на скидку. Он может давать дисконт в виде определенной суммы, выраженной в рублях, или в процентах скидки от общей стоимости заказа. Чтобы использовать скидочный купон, необходимо:
Выбрать действующий промокод, опубликованный на этой странице. Скопировать его (кликнуть по вкладке), после чего произойдет автоматическая переадресация на страницу магазина.
Добавить в корзину товары, подходящие под условия акции в купоне на скидку.
Спуститься в самый низ страницы оформления заказа, вставить скопированный код купона в поле «Промокод/Электронный сертификат» и активировать его.
Проверить, сработала ли скидка: сумма в корзине должна уменьшиться на размер дисконта, указанный в промокоде.
Выбрать способ доставки и оплаты для завершения заказа.
Обратите внимание, что актуальный промокод можно использовать только один раз и срок его действия ограничен условиями акции. Чтобы всегда иметь рабочую скидку под рукой, заходите на эту страницу перед покупкой. Здесь собраны самые свежие предложения от магазина-партнера.