Промокоды Строительный двор (Строительный двор) на Август
Сегодня в магазине Строительный двор доступно 7 купонов.
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Подробнее о заказе товаров на сайте поставщика строительных и отделочных материалов Строительный двор
Компания работает на российском рынке с 1993 года. За это время ее сеть существенно расширилась, а выбор товаров стал исчисляться десятками тысяч. Изначально она специализировалась на оптовых поставках материалов для строительства, но затем решила приглядеться к розничной нише. И это принесло свои плоды: сегодня компания открыла уже более 50 строительных гипермаркетов в 17 городах России, а в штате ее сотрудников — около 2,5 тыс. человек. Площадь всех торговых помещений, складов и баз ритейлера составляет 244 тыс. квадратных метров. Здесь поддерживается огромный товарный запас из 3,3 млрд позиций.
С учетом роста популярности интернет-покупок, в 2010 году открылся сайт компании — Sdvor.com. Хотя пока его доля в общем числе покупок невелика и составляет не более 10%, это число постоянно растет. Не последнюю роль в этом играет активная бонусная политика, постоянные акции и раздача промокодов покупателям. Товары при заказе в интернет-магазине доставляются быстро, а благодаря тому, что все позиции есть в наличии, не нужно несколько дней ждать следующей поставки.
Самые популярные категории товаров в магазине Строительный Двор
Ритейлер реализует огромное количество товаров для строительства, ремонта, оформления интерьера и приусадебного участка. Среди поставщиков представлены российские и иностранные производители, но есть в каталоге и модели собственного производства. Найти подходящий товар на сайте можно, введя его артикул или название в соответствующую форму на главной странице или перейдя в один из разделов:
метизы и крепеж: саморезы, гвозди, уголки, монтажные ленты, фунтира и прочие товары;
электрика и освещение: кабели, электромонтажные изделия, светильники, удлинители, системы безопасности, розетки, звонки;
средства индивидуальной защиты: товары для обеспечения безопасности труда;
наружная отделка: сайдинговые, фасадные, дренажные системы, тротуары и дорожки;
напольные покрытия: покрытия, расходные материалы, подложки и инструменты;
отопительное оборудование: котлы, дымоходы, радиаторы, теплые полы, газовое и тепловое оборудование, камины, водонагреватели;
товары для сада и огорода: заборы, садовая техника, одежда и обувь, инструменты, товары для отдыха, теплицы;
кровельные материалы: металлическая, композитная и мягкая кровля, пленки и ленты, водосточные системы и шифер;
строительные материалы: смеси, грунтовки, листовые и пиломатериалы, пены, герметики, клей, блоки;
весь инструмент: электрический и бензиновый инструмент для реализации различных работ;
внутренняя отделка: обои, плитка, окна, двери, стеновые панели и лакокрасочные материалы;
хозяйственные товары: пленки, коробки, емкости, химические средства, щетки, уплотнители;
сантехника: смесители, ванны, душевые, раковины, унитазы, сушители, мебель;
водоснабжение и канализация: насосы, фильтры, трубы, шланги, баки, измерительные приборы;
вентиляция и кондиционирование: техника, хомуты, фланцы, решетки, люки, вентиляторы, воздухоочистители.
На сайте представлены десятки тысяч товаров в разных категориях, но самый популярный сегмент — строительные материалы. Здесь можно купить все для возведения зданий и их ремонта.
Программа лояльности для постоянных клиентов магазина Строительный Двор
Оформляя первый заказ на сайте Sdvor.com, можно присоединиться к программе лояльности бренда. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте и сделать покупку. С каждого заказа на счет будет начисляться определенное количество бонусных рублей. Баллами можно оплачивать товары, компенсируя часть их стоимости.
Особенность бонусной системы сайта заключается в том, что баллами можно оплатить даже всю стоимость покупки. Главное, чтобы суммарный объем оплаченных до этого заказов был больше 3 тыс. рублей. Баллы можно использовать вместе с промокодами и оплачивать ими товары, реализующиеся по спеццене.
Как оплатить заказ
Внести оплату за товары можно в момент оформления, при получении или онлайн по номеру заказа. Для онлайн-оплаты подойдут банковские счета, карты Visa или MasterCard любого банка.
Особенности доставки покупок
Транспортировка осуществляется собственной спецтехникой и курьерской службой компании. Выбрать удобный способ доставки и рассчитать ее стоимость можно на этапе оформления заказа.
Процесс возврата товаров
У компании гибкая политика возврата. Чтобы обменять товар или получить обратно свои деньги, не нужен чек. Достаточно уточнить дату покупки. Вернуть можно брак, товары ненадлежащего качества и даже излишки, не понадобившиеся в ходе проведения работ.
Как получить скидку по промокоду в магазине Строительный Двор
Среди всего множества акций, проходящих в магазине, попадаются скидочные купоны. В них для снижения цены понадобится применить цифро-буквенный код в корзине покупок. Сделать это можно так:
Выбрать подходящий код купона. На этой странице перечислены все предложения, нужно лишь кликнуть на подходящее.
Скопировать номер. После клика по коду откроется окно с его номером. Он копируется, а посетитель переадресовывается в магазин.
Выбрать товары. На этом этапе нужно переместить товары в список покупок, указав их характеристики и количество.
Перейти к оформлению покупки. Корзина открывается при клике на соответствующий значок в верхней части экрана.
Ввести код купона. В корзине есть пункт «Промокод», в него и нужно вставить скопированную ранее комбинацию.
После применения скидки к заказу можно будет завершить оформление. Понадобится указать удобный способ оплаты и получения, ввести персональные и контактные данные. Для уточнения деталей заказа и при возникновении вопросов с покупателем свяжется менеджер.