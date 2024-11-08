Сеть торговых центров DIY-формата Petrovich создана в 1995 году как малое предприятие по фасовке цемента. С каждым годом торговое предприятие расширяло географию присутствия и объемы продаж, открывая новые магазины, увеличивая ассортимент и предоставляя клиентам дополнительные услуги. Сегодня сеть Петрович располагает 20 DIY-центами в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, где представлено более 30 тысяч позиций строительных материалов, инструментов и других товаров для строительства и ремонта.

В 2020 году продажи ритейлера выросли на 23,07% до 73,5 млрд рублей (810 млн евро). По данным исследовательской компании Infoline, это делает торговую компанию самым быстрорастущим и крупнейшим розничным продавцом товаров для дома в стране. Драйвером продаж онлайн-магазина и торговой сети служит первоклассный сервис, подразумевающий удобный формат покупки через приложение, онлайн-магазин и звонок в колл-центр, а также своевременную доставку.

Супермаркеты сети Петрович — это логистические центры с продуманной складской инфраструктурой и инновационными торговыми залами, где можно делать покупки с помощью планшета, отсканировав NFC-метки на товарах. Заказчикам также доступны бесплатные услуги дизайн-студии.

В онлайн-магазине и торговой сети регулярно проводятся распродажи, акции и другие мероприятия. Также при покупке онлайн покупатель может воспользоваться промокодом и получить персональную скидку.

Популярные товары онлайн-магазина Petrovich

В ассортименте онлайн-магазина десятки тысяч артикулов товаров. В категории «Стройматериалы» покупают железобетонные изделия, цемент, поликарбонат, фасады, кирпич, блоки, панели, сайдинг, облицовочный камень, арматуру и другие материалы для строительства и облицовки зданий и сооружений. Тем, кто затеял ремонт, предлагается большой выбор смесей для наливного пола, гидроизоляции, плиточного клея, грунтовки, штукатурки, шпаклевки, гипсокартона, листовых материалов и другой черновой отделки.

Для мастеров предусмотрен ассортимент строительных инструментов и оборудования от ведущих отечественных и зарубежных производителей. Также популярностью пользуется сервис по распилу, вывозу строительного мусора и другие услуги.

Программа лояльности

Бонусная программа «Клуб друзей Петровича» позволяет участникам копить баллы и обменивать их на подарки из специального каталога. Также накопленными бонусами можно оплатить заказанные товары из общего ассортимента магазина. Чтобы стать членом клуба, необходимо сделать покупки накопительно на сумму от 20 тысяч рублей. Затем нужно предъявить паспорт, чеки или распечатки заказов на кассе магазина и получить карту лояльности.

Также можно выпустить виртуальную карту лояльности без посещения торгового зала. Для этого нужно озвучить операторам колл-центра номера заказов, получить по email ссылку для регистрации и заполнить анкету участника клуба. При оформлении карты лояльности участнику выдаются еще четыре, которые сможет раздать родным, друзьям и получать баллы за их покупки в торговой сети.

Процент начисления баллов зависит от общей суммы, потраченной в магазине накопительно, и варианта покупки. При заказе онлайн процент начисления значительно выше, чем при покупке в торговом зале. Также баллы начисляются при переходе на новый статус, за каждые потраченные 10 тысяч рублей и другую активность клиента.

Способы оплаты

Оплатить заказанный товар можно наличными курьеру или при самовывозе из офиса продаж торговой сети. Также предусмотрена безналичная оплата онлайн в момент оформления заказа или на кассе магазина банковскими картами Visa, MasterCard и МИР. Если у клиента ограничен бюджет, он может воспользоваться кредитным предложением Сбербанка или рассрочкой от Совкомбанка, оформив карту Халва.

Онлайн-платежи на сайте магазина проводятся через защищенный шлюз Сбербанка по безопасному протоколу шифрования SSL. Это гарантирует анонимность и безопасность платежных реквизитов клиента.

Варианты доставки

Онлайн-маркет доставляет товары по Москве в черте МКАД курьером. Также доступна перевозка на грузовом транспорте. За отдельную плату можно заказать услуги грузчика с подъемом на любой этаж. Доставку товара можно заказать в конкретный интервал времени в пределах 4 часов. А если водитель не привезет заказ в согласованное время, то доставка для клиента будет бесплатной.

Условия возврата

Покупатель может вернуть неподошедший и оставшийся после ремонта товар в течение 360 дней, а если карта клуба клиента имеет статус «Эксперт», то срок возврата не ограничен. Магазин примет товар обратно и вернет деньги при условии сохранности его товарного вида, потребительских свойств, пломб, фабричных ярлыков и неистекшего срока годности. Также необходимо сохранять товарные и кассовые чеки либо иные документы, подтверждающие факт оплаты. Если в процессе распаковки и эксплуатации покупатель обнаружил дефект товара, то для решения вопроса по возврату необходимо обратиться в колл-центр по телефону, указанному на сайте магазина.