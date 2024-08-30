Холдинг Аксон — это компания, которая предлагает широкий выбор строительных материалов и инструментов. Основанная в Костроме в 1992 году, она прошла путь от небольшого предприятия до крупной сети, работающей в ЦФО. Интернет-магазин стройматериалов Akson предлагает большой выбор продукции для строительства, ремонта, обустройства территорий. Его каталог включает сотни тысяч товаров, купить которые можно в обычных магазинах и онлайн. Компания располагает более 100 тыс. квадратных метров торговых площадей, а интернет-магазин строительных материалов ежемесячно посещает более 1 млн человек.

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