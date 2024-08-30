Промокоды АКСОН на Август-Сентябрь 2024
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Информация об интернет-магазине Аксон
Холдинг Аксон — это компания, которая предлагает широкий выбор строительных материалов и инструментов. Основанная в Костроме в 1992 году, она прошла путь от небольшого предприятия до крупной сети, работающей в ЦФО. Интернет-магазин стройматериалов Akson предлагает большой выбор продукции для строительства, ремонта, обустройства территорий. Его каталог включает сотни тысяч товаров, купить которые можно в обычных магазинах и онлайн. Компания располагает более 100 тыс. квадратных метров торговых площадей, а интернет-магазин строительных материалов ежемесячно посещает более 1 млн человек.
Компания регулярно проводит акции и распродажи, публикует тысячи выгодных предложений скидок. Часть из них доступна всем, часть — только покупателям, имеющим промокод. Найти актуальный купон магазина Аксон всегда можно на этой странице. Список промокодов постоянно обновляется и содержит только действующие предложения.
Ассортимент строительных материалов в магазине Аксон
Ассортимент интернет-магазина включает сотни тысяч товаров. Здесь доступен выбор строительных материалов: штукатурок, смесей, металлических изделий, отделочных, кровельных материалов, плитки и других категорий. В каталоге также представлены готовые решения, трубы и трубопроводная арматура, сантехника, скобяные изделия и многое другое. Имеется большой выбор электротоваров и осветительной техники. Мастерам доступен выбор электрического и ручного инструмента.
Аксон не ограничивается продажей строительных материалов. Здесь можно также купить мягкую и корпусную мебель, посуду, товары для дома, бытовую технику. Для автомобилистов предусмотрен раздел автотоваров, а любители активного отдыха найдут в интернет-магазине выбор снаряжения для туризма, спортивного инвентаря и других категорий товаров. Купить их с дисконтом помогут акции компании и купоны Аксон, доступные в этом разделе. Здесь всегда можно найти предоставленный компанией Аксон код на скидку.
Акции и промокоды в интернет-магазине Akson
Акции в интернет-магазине строительных материалов проходят постоянно. Благодаря специальным предложениям каждый может купить товары для строительства, ремонта и обустройства дома по выгодным ценам. Действующие скидки собраны в разделе «Акции». Чтобы узнавать о новых предложениях, получать от магазина Аксон купоны и персональный дисконт, можно подписаться на рассылку новостей магазина.
Для постоянных клиентов действует бонусная программа. Ее участники получают кэшбэк от 5 до 15% от суммы покупок. Чем выше объем заказов, тем больше баллов получает клиент за покупки. Дополнительные бонусы предоставляются за отзывы и другие действия. Ими можно оплачивать до 30% от стоимости заказов.
Тем, кто профессионально занимается строительно-ремонтными работами или продажами материалов и инструмента, компания предлагает особые условия сотрудничества. Оптовым покупателям строительные материалы и другие товары интернет-магазина доступны по более выгодным ценам. Также им предоставляется отсрочка платежа до 30 дней, кэшбэк и другие привилегии.
Как использовать промокод Аксон для получения дисконта
Чтобы получить дисконт, используя купон на скидку, необходимо найти акцию на этой странице и скопировать код в ее описании. После этого можно переходить в интернет-магазин строительных материалов для выбора нужных товаров и делать заказ:
Найти в каталоге продукты, которые интересуют и при заказе которых действует промокод.
Добавить товары в корзину, а после добавления перейти в нее для применения купона Аксон и оформления покупки.
Внизу справа в меню заказа найти поле «У вас есть промокод?». В него нужно вставить предоставленный магазином Аксон код.
Применить код, чтобы активировать скидку. Стоимость товаров будет пересчитана с учетом предоставленного дисконта.
Применив в магазине Аксон купон, необходимо завершить оформление покупки. Для этого нужно указать данные покупателя, ИНН (для юридических лиц), выбрать способ доставки и адрес или магазин компании для самовывоза. Затем следует назначить дату доставки, выбрать дополнительные услуги (при необходимости), а также способ оплаты. После подтверждения заказ будет укомплектован и отправлен.