Крупная торговая сеть по продаже строительных и отделочных материалов, предметов декора, мебели Стройландия основана в 1996 году и сегодня уже объединяет более 2000 сотрудников и 3,5 миллиона розничных и оптовых покупателей. В ассортименте компании 50 тысяч наименований, перечень которых постоянно растет. При этом клиентам доступны дополнительные сервисы: расширенная гарантия, послепродажное обслуживание, монтаж и установка, колеровка, оверлок и т. д.

Гипермаркеты, супермаркеты, магазины у дома, которые входят в группу Стройландия, работают только с сертифицированными товарами от надежных поставщиков и производителей, что гарантирует высокое качество продаваемой продукции. Ориентируясь на предпочтения клиентов, Stroylandiya регулярно обновляет ассортимент, расширяет перечень сервисных услуг, привлекает клиентов бонусной программой, промокодами на первый заказ, сезонными предложениями, подарками, чтобы потребители получали лучшие цены в любимой сети.

Что покупают в Стройландии

В обширном ассортименте компании можно найти все: от крепежных деталей до крупногабаритной мебели, от отделочных материалов до декора. Все товары, представленные в магазине, разбиты на категории: «Сантехника», «Стройматериалы», «Напольные покрытия», «Отделка», «Керамическая плитка», «Двери», «Пиломатериалы», «Отопление», «Текстиль», «Посуда», «Автотовары» и т. д.

В топовые позиции, как правило, попадают сезонные товары и стройматериалы: сухие смеси, обои, напольные покрытия, крепежи и фурнитура. Хиты продаж вынесены в отдельную категорию каталога и дублируются на главной странице. Также здесь можно найти действующие акции тем, кто охотится на скидку.

Клубная карта Стройландии

Клиенты торговой сети Стройландия могут стать участниками бонусной программы, получать акционные баллы, специальные предложения и привилегии постоянных покупателей. Чтобы стать участником программы, необходимо на сайте компании оформить виртуальную карту клиента, привязав ее к мобильному номеру и заполнить анкету. Виртуальная карта будет доступна в личном кабинете пользователя или в приложении Stroylandiya для iOS и Android.

За любую покупку на виртуальный счет клиента будут начисляться бонусы в размере 1% от суммы заказа. Активация бонусов происходит в течение 14 дней с момента совершения покупки. Бонусными баллами можно оплатить до 99% приобретаемого товара. Чтобы списать заработанные баллы со счета, необходимо предъявить виртуальную или физическую карту Стройландии на кассе магазина до момента оплаты. Срок действия бонусных баллов — 12 месяцев.

Обратите внимание, что баллы не начисляются на табачную продукцию, товары из категории «Низкая цена», «Фиксированная цена», «Рассрочка», подарочные сертификаты, услуги, а также при оплате картой Халва от Сбербанка.

В рамках отдельных акций и индивидуальных предложений клиентам могут начисляться повышенные баллы за определенный товар.

Оплата заказа

Оплатить понравившийся товар можно сразу на сайте, при получении посылки у курьера либо в отделении почты или курьерской службы, на кассе магазина торговой сети. Доступна оплата наличными, банковскими картами Visa, MasterCard, МИР, сервисами Google Pay и Apple Pay, через QR-код и по безналичному расчету (для юрлиц). Обратите внимание, что при оплате онлайн на сайте магазина предоставляется дополнительная скидка — 3% от суммы заказа.

При оформлении курьерской доставки указывайте плательщиком того, кто будет забирать заказ (для получения посылки понадобится предъявить удостоверение личности).

Доставка заказа

Получить приобретенный товар клиенты могут одним из следующих способов:

самовывозом из стационарных магазинов (в течение трех суток с момента оформления заказа);

стандартной доставкой: подвоз груза по городу осуществляется в течение ближайших дней. Товар доставляется до подъезда. Выгрузка и подъем оплачиваются отдельно.

экспресс-доставкой — в течение 4 часов с момента оформления заказа. Этот вид доставки имеет ограничения по времени и габаритности груза;

доставкой к определенному времени — к конкретному часу, на следующий день после оформления заказа;

курьером в течение 2 часов после оформления заказа;

почтой.

Итоговая стоимость доставки будет зависеть от дальности перевозки, тарифа, габаритности и веса груза, необходимости выгрузки и заноса товаров на этаж. Все эти моменты можно просчитать при оформлении заказа.

Как вернуть товар

Возврат товара надлежащего качества при сохранении его товарного вида, упаковки и чека может быть произведен в магазины Stroylandiya в течение 7 дней с момента покупки. К возврату не принимается продукция, изготовленная под заказ. При оформлении возврата необходимо подать заявление на возмещение денежных средств или обмен указанного товара на аналогичный.

Возврат денег покупателю происходит в течение 10 дней с даты заявления одним из способов: наличными в кассе магазина, почтовым переводом или банковским на карту плательщика.