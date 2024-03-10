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Промокоды Gipfel (Гипфел) на Август

Сегодня в магазине Gipfel доступно купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Gipfel

Где найти перечень действующих акций Gipfel?

Как в Гипфел применить код купона?

Можно ли оформить заказ в Gipfel без регистрации?

Сколько дней занимает доставка из магазина Гипфел?

Как можно вернуть товары Gipfel?

Подробнее о магазине бренда Gipfel

Немецкий посудный бренд появился в 1997 году. Ее специализация — разработка качественных и практичных аксессуаров и принадлежностей для кухни. Линейка товаров расширялась ежегодно, и в скором времени Гипфел начал покорять иностранные рынки. Одним из направлений стала Россия. Здесь посуда бренда пользуется большой популярностью из-за конкурентной цены и неизменно высокого качества.

В 2011 году появилась серия De Luxe — первые продукты, получившие тридцатилетнюю гарантию. Они выполнялись из пятислойной нержавеющей стали, что сделало ее устойчивой к внешним физическим воздействиям. И теперь такая продукция — стандарт компании. В линейке товаров уже около 3000 наименований, и ежегодно к этому списку добавляется еще 150. Сегодня посуда продается уже в 500 магазинах в 52 странах мира. Gipfel участвует в тематических международных выставках и мероприятиях, постоянно предлагая покупателям инновационные решения.

Постоянные клиенты магазина могут участвовать в программе лояльности, а новые посетители — применять промокоды и получать скидки. Акции могут распространяться на весь выбор товаров, отдельные категории или модели указанных серий.

Самые популярные модели и категории посуды

Товары компании одинаково уместны на профессиональной и домашней кухне. Они подходят для разных печей, отличаются безопасностью и не влияют на вкус продуктов. Несколько тысяч наименований разделены в каталоге по коллекциям и назначению. В главном меню есть такие категории:

  • посуда: изделия из керамики, нержавеющей стали, пластика, алюминия, сковороды, кастрюли, крышки, наборы;

  • сервировка стола: кружки, чайники, блюдца, вилки, ложки, графины, емкости, кофейники, мармиты, молочники;

  • для кухни: всевозможные аксессуары, брызгозащита, весы, венчики, турки, кофемолки, ножницы, ложки для подачи блюд;

  • кухонные ножи: изделия из стали и других материалов для нарезки продуктов, а также наборы;

  • товары для дома: все для обустройства кухни, ванной, спальни, дачи и декора;

  • для бара: ведра для льда, джиггеры, креманки, кулеры и декантеры для вина, готовые наборы, открывалки, подставки для бутылок;

  • мебель: кухонные гарнитуры из натурального дерева и других материалов.

Самая востребованная категория товаров в магазине — всевозможная посуда для ежедневного использования. Сервизы для праздничного стола выбирают реже. Также популярны модели для приготовления пищи: кастрюли, сковороды, формы для запекания. Такая посуда подходит для обустройства собственной кухни или в качестве подарка, а благодаря использованию промокодов за покупки можно платить меньше.

Товары со скидкой для участников программы лояльности

В бонусной системе бренда участвуют все авторизованные пользователи сайта. Постоянные клиенты накапливают бонусы, начиная с первой покупки в онлайн-магазине или мобильном приложении. Для участия в программе нужно создать профиль на сайте, указав свою персональную и контактную информацию, оформить и оплатить первый заказ. Сразу после этого на счет начисляются бонусные рубли — 300 баллов. Использовать их нужно в течение 10 дней.

Сумма кэшбэка зависит от того, была ли скидка на товар. Если посуда куплена по полной стоимости, пользователь получит 10% бонусов, а в случае применения промокода или участия в акции — только 5%. Если клиенту товары достались за 40% или менее обычной цены, то бонусы не начисляются.

Использовать накопления можно для оплаты последующих заказов, компенсируя ими до 30% цены. Оплата бонусами совместима с применением промокодов и участием в акциях, если скидка на товар по ним не более 40%. Баллы программы лояльности нужно использовать в течение 6 месяцев.

Способы оплаты покупок

В магазине предусмотрено несколько основных способов оплаты: наличный и безналичный расчет, оплата онлайн картами VISA, MasterCard, Maestro, Мир, JCB, систем ApplePay, GooglePay, Qiwi, WebMoney, Сбербанк Онлайн и Альфа-Клик. Кроме того, клиенты могут оплатить покупки средствами электронного сертификата, оформить кредит в банках-партнерах или рассрочку по карте Халва.

Получение покупок

У Gipfel есть курьерская служба, занимающаяся транспортировкой посылок. Забрать покупку можно в одном из фирменных магазинов или в отделениях транспортных компаний СДЭК, Boxberry, DPD и Почта России.

Процесс возврата товаров

Вернуть товары можно в течение 14 дней с момента получения. Для этого следует обратиться к менеджерам компании, оставить заявку и указать удобный способ отправки.

Как купить посуду со скидкой по промокоду в Gipfel

На этой странице посетители могут найти все действующие скидочные купоны магазина. Для участия в некоторых акциях понадобится применить промокод, скопировав цифро-буквенный номер на этой странице и перейдя в магазин. Далее останется:

  1. Переместить товары в корзины. Выбрав необходимую посуду и аксессуары, нажать «Купить».

  2. Перейти к оформлению заказа. Открыть список покупок, кликнув на значок корзины.

  3. Ввести промокод. Сбоку от списка покупок есть поле для ввода кода. В него нужно вставить скопированную ранее комбинацию и нажать на стрелку, активировав скидку.

  1. Указать данные покупателя. Для этого нужно кликнуть «Оформить заказ». Страница обновится, и появится поле для ввода номера телефона, а далее — страница с персональными данными. Заполнив поля, останется дождаться подтверждения покупки и доставки товаров.

Промокод может давать фиксированную скидку или снижать цену на определенный процент от стоимости товаров.