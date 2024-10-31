Промокоды МаксидоМ (Maxidom) на Август
Сегодня в магазине МаксидоМ доступно 14 купонов.
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Как я могу получить скидку на доставку?
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Лучшие промокоды МаксидоМ
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Заказ от 1000 рублей со скидкой 3%
|ADM***
|Промокод
|Скидка 5% при покупке от 6000 рублей
|WHI***
|Скидка
|До 1.8% кешбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей
|не требуется
|Скидка
|По купону скидки до 7% по программе лояльности
|не требуется
|Скидка
|Товары из подборки "Школьный базар"
|не требуется
|Скидка
|Ликвидация садовой мебели со скидками до 30%
|не требуется
|Скидка
|Бумага и бумажные изделия в ассортименте от 19 рублей
|не требуется
|Скидка
|Садовая техника в ассортименте от 200 рублей
|не требуется
|Скидка
|Мягкая мебель в ассортименте от 688 рублей
|не требуется
|Скидка
|Краски Eskaro Moda со скидками до 20%
|не требуется
Подробнее о Максидом
В сети гипермаркетов Максидом продается все, что нужно для ремонтных и строительных работ, обустройства интерьера и создания уютной придомовой или дачной территории. Широчайший ассортимент включает в себя свыше 60 000 товаров от 700 популярных российских, азиатских, европейских и американских марок. Их можно приобрести в 20 магазинах, находящихся в 7 регионах РФ и каждый день посещаемых более чем 45 000 покупателями. С 2011 года также работает удобный интернет-магазин Maxidom, который ежегодно в два раза увеличивает объемы своих продаж.
Постоянные покупатели сети могут получать дополнительные бонусы на карту лояльности — ею уже пользуются более двух миллионов человек. Кроме того, всем, включая новых клиентов, доступна возможность покупать товары по выгодным ценам в рамках специальных предложений. Например, предназначенный для Максидом купон на скидку позволяет сэкономить до 40% от стоимости продукции.
Ассортимент товаров интернет-магазина
Maxidom предлагает огромный выбор товаров в множестве категорий:
строительные материалы, обои, краску, плитку и напольные покрытия;
ручной, малярный и электроинструмент, строительное оборудование;
скобяные изделия, электротовары, освещение и сантехнику;
бытовую технику от кофеварок до стиральных машин, телевизоры и аудиотехнику;
все для обустройства кухни, мебель для любых зон, от спальни до кабинета;
товары для дома и декора, от свечей и ваз до аксессуаров и средств для уборки;
посуду и кухонную утварь для приготовления пищи, сервировки стола и хранения запасов;
товары для сада и отдыха, включая уличную мебель, фонтаны и бассейны, грунт и семена, а также все для барбекю.
Кроме этого, на странице сайта строительного гипермаркета можно найти большой ассортимент продукции для красоты и здоровья, автотоваров, канцтоваров и игрушек.
Акции, скидки и промокоды магазина
Уменьшить стоимость каждой покупки в Максидом со скидкой позволят несколько видов выгодных предложений.
Актуальные акции. На некоторые товары, например ванны или садовую технику, в гипермаркете на ограниченное время устанавливаются сниженные цены. Условия акций публикуются на сайте официального интернет-магазина.
Промокоды Максидом. Скидочные предложения, которые содержат промокоды, могут распространяться на любые покупки или на заказ определенной категории товаров, например покупку освещения или инструментов. Воспользуйтесь нашим сайтом, чтобы выбрать актуальный купон гипермаркета Максидом.
Программа лояльности. Дисконтная карта по вашему выбору может служить для накопления скидки, получения бонусов или одновременного использования этих двух опций. В зависимости от общей суммы покупок, карты постоянных клиентов позволяют экономить до 7% стоимости любых товаров.
Чтобы оформить карту, достаточно сделать заказ на сумму от 3000 рублей. После получения скидочной карты вместе с покупками активируйте ее в специальном разделе на сайте гипермаркета.
Кроме того, в магазине действует еще одна бонусная программа — Много.ру. Указывайте номер карты в корзине, чтобы получать бонусы и обменивать эти бонусные баллы на технику, косметику и другие призы.
Как активировать на сайте Максидом промокод со скидкой
Чтобы совершить покупку на самых выгодных условиях и не упустить возможность сэкономить, выберите бесплатный купон магазина Максидом. Если он с промокодом, выполните следующие шаги:
Кликните по кнопке нужного промокода Максидом.
Скопируйте скидочный код и дождитесь переадресации на официальный сайт фирменного магазина.
Выберите стройматериалы, мебель, технику или другие товары и начните оформление покупки.
Введите символы промокода в специальном поле корзины и примените его.
Вы получите выгоду, обещанную промокодом. Сумма заказа уменьшится на скидку.
Но не каждый скидочный купон Максидом нужно применять в корзине. Некоторые актуальные предложения направляют пользователя на страницы действующих акций, где можно приобрести товары по доступным ценам.
Как оформить заказ в интернет-магазине Максидом
Для оформления заказа выберите товары и укажите на первой странице корзины Максидом купон на скидку, а также номера своих бонусных карт.
После этого выберите один из двух способов доставки (курьерскую или самовывоз из пункта выдачи) и введите адрес. Стоимость услуги автоматически рассчитается в корзине — она зависит от этих данных, а также от габаритности товаров.
Также интернет-магазин предлагает выбрать удобный способ оплаты заказа: банковской картой онлайн на сайте или картой либо наличными при получении. Останется указать контактную информацию и подтвердить покупку.