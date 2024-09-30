Промокоды Бигам (Bigam) на Август 2024
Сегодня в магазине Бигам доступно 19 купонов.
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Предложение не действует на товары брендов Stihl, Remeza, Caiman.
Акция не действует на товары брендов Stihl, Remeza, Caiman.
Акция не действует на товары брендов Stihl, Remeza, Caiman.
На товары брендов Stihl, Remeza, Caiman акция не действует.
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Акция для новых покупателей. Предложение не действует на товары брендов Stihl, Remeza, Caiman.
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Лучшие промокоды Бигам
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 3% от суммы заказа 2000 рублей до 19 999 рублей
|HIT***
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|При заказе от 2000 рублей до 19 999 рублей - скидка 3%
|ADV***
|Промокод
|Скидка 1000 рублей при заказе от 20 000 рублей
|HIT***
|Промокод
|На заказы от 20 000 рублей - скидка 1000 рублей
|ADV***
|Промокод
|Скидка 500 рублей на корзину от 7000 рублей
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|Промокод
|При заказе от 7000 рублей - скидка 500 рублей
|ADV***
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|Доставка бесплатно при заказе от 2000 рублей
|не требуется
|Скидка
|Персональная скидка после авторизации на сайте
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 20% на сервис для корпоративных клиентов
|не требуется
|Скидка
|Скидка 15% на первый заказ для юридических лиц
|не требуется
Подробная информация о сайте Бигам
Портал Бигам — это отечественный интернет-магазин, специализирующийся на продаже инструментов и техники. Работает с 2009 года и на данный момент предоставляет порядка 40 000 товаров от более 1000 отечественных и зарубежных компаний. Есть собственный сервисный центр для починки продукции и транспортная база. Клиенты могут заказать товар в любой из регионов России бесплатно при покупке от 2000 рублей.
На сайте регулярно проводятся акции и распродажи, направленные на привлечение новых и удержание постоянных клиентов. Минимальный размер скидки — 7%, ее дают промокоды и купоны.
Ассортимент товаров сайта Бигам
По выгодной цене клиенты интернет-магазина Бигам могут приобрести разнообразные инструменты, все для сада и огорода, водоснабжения, сантехнику, сварочное оборудование и др. Самая популярная категория — первая, где есть все для строительства: от электроинструментов до пил.
Вторая по популярности и разнообразию категория — строительная техника. По выгодным ценам здесь предлагается оформить заказ на компрессоры, тачки, затирочные машины, виброоборудование, газовое оборудование. На все без исключений действует дисконт по купонам, и можно применить на этапе оформления заказа для Бигам промокод на скидку.
Не менее популярный раздел — «Уборка и клининг». Клиенты найдут мойки высокого давления, пылесосы, чистящую химию, комплектующие и уборочный инвентарь. Их можно использовать не только при строительстве, но и в повседневной жизни, например для самостоятельной мойки автомобиля. Для них также применим купон Бигам с выгодой.
Скидки и акции магазина Bigam
На отдельные категории товаров распространяется дисконт до 20%. Каждый месяц акции меняются, поэтому можно приобрести нужный товар по выгодной цене. Применять промокоды к такого типа предложениям не требуется, финальная цена отображается на странице с товаром по скидке.
Второй вид — при покупке товаров из определенных категорий доступна выгода на другие. Например, если купить электроинструмент в определенный временной промежуток (обычно 30 дней), можно получить скидки на ручной инструмент. Предлагается всем клиентам, даже не участвующим в бонусной программе.
Во время крупных распродаж, к примеру сезонных, для пользователей действуют предложения до 40% на товары из разных категорий. Они собраны в одном разделе с тематическим названием «Лучшие предложения месяца». Участвует не менее 50 позиций, на которые действует одинаковый размер дисконта для всех или по индивидуальному предложению при авторизации в личном кабинете.
Как активировать промокод на сайте Bigam
Первый шаг — скопировать промокод Бигам с этой страницы сайта, нажав на один из действующих купонов. Уникальный набор символов окажется в буфере обмена, и произойдет перенаправление в интернет-магазин. Для активации кода нужно выполнить действия:
Выбрать один из разделов, кликнув на него.
Навести курсор на изображение понравившегося товара.
Кликнуть на кнопку «В корзину».
Перейти к корзине, нажав на ее изображение в углу сайта.
Под изображением товара найти поле «У меня есть промокод».
Вставить скопированный ранее код.
Нажать на «Применить».
После того как применен на Бигам купон с кодом, нужно кликнуть на кнопку «Оформить заказ». Потребуется выбрать способ получения, оплаты, указать контактные данные и при необходимости добавить комментарий к заказу.