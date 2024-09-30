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Промокоды Бигам (Bigam) на Август 2024

Сегодня в магазине Бигам доступно 19 купонов.

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Скидка 3% от суммы заказа 2000 рублей до 19 999 рублей

Предложение не действует на товары брендов Stihl, Remeza, Caiman.

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Применили 9 раз
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Акция не действует на товары брендов Stihl, Remeza, Caiman.

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Применили 6 раз
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На товары брендов Stihl, Remeza, Caiman акция не действует.

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Лучшие промокоды Бигам

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 3% от суммы заказа 2000 рублей до 19 999 рублей HIT***
Промокод При заказе от 2000 рублей до 19 999 рублей - скидка 3% ADV***
Промокод Скидка 1000 рублей при заказе от 20 000 рублей HIT***
Промокод На заказы от 20 000 рублей - скидка 1000 рублей ADV***
Промокод Скидка 500 рублей на корзину от 7000 рублей HIT***
Промокод При заказе от 7000 рублей - скидка 500 рублей ADV***
Скидка Доставка бесплатно при заказе от 2000 рублей не требуется
Скидка Персональная скидка после авторизации на сайте не требуется
Скидка Скидки до 20% на сервис для корпоративных клиентов не требуется
Скидка Скидка 15% на первый заказ для юридических лиц не требуется

Подробная информация о сайте Бигам

Портал Бигам — это отечественный интернет-магазин, специализирующийся на продаже инструментов и техники. Работает с 2009 года и на данный момент предоставляет порядка 40 000 товаров от более 1000 отечественных и зарубежных компаний. Есть собственный сервисный центр для починки продукции и транспортная база. Клиенты могут заказать товар в любой из регионов России бесплатно при покупке от 2000 рублей. 


На сайте регулярно проводятся акции и распродажи, направленные на привлечение новых и удержание постоянных клиентов. Минимальный размер скидки — 7%, ее дают промокоды и купоны.

Ассортимент товаров сайта Бигам

По выгодной цене клиенты интернет-магазина Бигам могут приобрести разнообразные инструменты, все для сада и огорода, водоснабжения, сантехнику, сварочное оборудование и др. Самая популярная категория — первая, где есть все для строительства: от электроинструментов до пил. 

Вторая по популярности и разнообразию категория — строительная техника. По выгодным ценам здесь предлагается оформить заказ на компрессоры, тачки, затирочные машины, виброоборудование, газовое оборудование. На все без исключений действует дисконт по купонам, и можно применить на этапе оформления заказа для Бигам промокод на скидку. 

Не менее популярный раздел — «Уборка и клининг». Клиенты найдут мойки высокого давления, пылесосы, чистящую химию, комплектующие и уборочный инвентарь. Их можно использовать не только при строительстве, но и в повседневной жизни, например для самостоятельной мойки автомобиля. Для них также применим купон Бигам с выгодой.

Скидки и акции магазина Bigam

На отдельные категории товаров распространяется дисконт до 20%. Каждый месяц акции меняются, поэтому можно приобрести нужный товар по выгодной цене. Применять промокоды к такого типа предложениям не требуется, финальная цена отображается на странице с товаром по скидке. 

Второй вид — при покупке товаров из определенных категорий доступна выгода на другие. Например, если купить электроинструмент в определенный временной промежуток (обычно 30 дней), можно получить скидки на ручной инструмент. Предлагается всем клиентам, даже не участвующим в бонусной программе. 

Во время крупных распродаж, к примеру сезонных, для пользователей действуют предложения до 40% на товары из разных категорий. Они собраны в одном разделе с тематическим названием «Лучшие предложения месяца». Участвует не менее 50 позиций, на которые действует одинаковый размер дисконта для всех или по индивидуальному предложению при авторизации в личном кабинете.

Как активировать промокод на сайте Bigam

Первый шаг — скопировать промокод Бигам с этой страницы сайта, нажав на один из действующих купонов. Уникальный набор символов окажется в буфере обмена, и произойдет перенаправление в интернет-магазин. Для активации кода нужно выполнить действия: 

  1. Выбрать один из разделов, кликнув на него. 

  2. Навести курсор на изображение понравившегося товара.

  3. Кликнуть на кнопку «В корзину». 

  1. Перейти к корзине, нажав на ее изображение в углу сайта. 

  2. Под изображением товара найти поле «У меня есть промокод».

  3. Вставить скопированный ранее код. 

  4. Нажать на «Применить». 


После того как применен на Бигам купон с кодом, нужно кликнуть на кнопку «Оформить заказ». Потребуется выбрать способ получения, оплаты, указать контактные данные и при необходимости добавить комментарий к заказу.