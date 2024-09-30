Бигам — интернет-магазин с товарами для строительства и дома от 1000 производителей. На сайте регулярно проводятся сезонные распродажи и другие акции, в рамках которых можно получить выгоду от 7% до 40% на отдельные товары. Они действуют ограниченное время и регулярно обновляются.

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