Есть несколько способов получить скидку в интернет-магазине. Самый простой — приобрести товары из раздела «Outlet». Все предметы оттуда предлагаются по выгодным ценам. Стоимость может быть меньше первоначальной на 85%.

На сайте интернет-магазина бренда Cozy действуют специальные предложения для отдельных категорий товаров. Так, в 2024 году установлены скидки на искусственные суккуленты. Экономия при их покупке составит 50% (продают 4 цветка по цене 2).

Еще один способ получить скидку — оформление заказа в период действия акций. Их условия всегда разные и зависят от конкретного промо. Например, весной 2024 года можно получить дополнительный кэшбэк бонусами в размере 100% от суммы покупки. Узнавать о специальных предложениях магазина и получать последнюю информацию о скидках можно, подписавшись на его рассылку.

В Cozy действует программа лояльности, позволяющая дополнительно сэкономить. Согласно ее условиям, клиентам магазина бренда начисляется кэшбэк до 7% на любую покупку. Когда накопится достаточное количество бонусов, их можно обменять на скидки. Возможна полная оплата заказа баллами. Чтобы получать скидки в рамках программы, нужно зарегистрироваться на сайте интернет-магазина. На старте клиенту присваивается статус «Classic» с кэшбэком 3%. Постепенно по мере роста общей суммы покупок он увеличивается до 5%, а затем и до 7%.

Некоторые акции магазина бренда Cozy доступны только в его мобильном приложении. Оно есть в магазинах ПО Play Market и App Store. Так что перед оформлением заказа стоит сравнить цену товара на сайте и в программе и купить там, где она меньше.

Но самую выгодную скидку выдают по промокоду компании. Ведь его можно применить при оформлении заказа, даже когда нет действующих акций и распродаж. Все актуальные скидочные коды интернет-магазина собраны на этой странице. Также здесь есть информация о других выгодных предложениях бренда Cozy.