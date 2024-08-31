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Промокоды COZY HOME на Август 2024

Сегодня в магазине Cozy home доступно 19 купонов.

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Скидка Оплата бонусами до 100% от суммы заказа не требуется

Информация об интернет-магазине Кози Хоум

Cozy Home — сеть магазинов для дома, работающая на российском рынке с 2015 года. Приобрести товары можно в одном из 60 шоу-румов, которые представлены во всех крупных городах страны, а также на сайте компании. Это позволяет сделать покупку клиентам из населенных пунктов, где нет розничного магазина бренда.
Сэкономить при оформлении заказа на ресурсе ритейлера можно, использовав бонусный купон или скидочный промокод Cozy Home. Все выгодные предложения компании собраны на этой странице. Информация о скидках регулярно обновляется, поэтому здесь только актуальные скидки.

Ассортимент интернет-магазина

Cozy Home — это интернет-магазин текстиля и товаров для дома. Текстильные изделия изготавливаются на собственных производственных мощностях. В каталоге продавца можно найти:

  • постельное белье;

  • домашнюю одежду;

  • интерьерный декор;

  • благовония;

  • косметику;

  • посуду.

И это далеко не полный перечень товаров с сайта магазина бренда. При оформлении заказа на любую позицию каталога можно активировать промокоды или скидочные купоны компании Cozy Хоум.

Выгодная скидка к заказу: все способы экономии в интернет-магазине

Есть несколько способов получить скидку в интернет-магазине. Самый простой — приобрести товары из раздела «Outlet». Все предметы оттуда предлагаются по выгодным ценам. Стоимость может быть меньше первоначальной на 85%.

На сайте интернет-магазина бренда Cozy действуют специальные предложения для отдельных категорий товаров. Так, в 2024 году установлены скидки на искусственные суккуленты. Экономия при их покупке составит 50% (продают 4 цветка по цене 2). 

Еще один способ получить скидку — оформление заказа в период действия акций. Их условия всегда разные и зависят от конкретного промо. Например, весной 2024 года можно получить дополнительный кэшбэк бонусами в размере 100% от суммы покупки. Узнавать о специальных предложениях магазина и получать последнюю информацию о скидках можно, подписавшись на его рассылку.

В Cozy действует программа лояльности, позволяющая дополнительно сэкономить. Согласно ее условиям, клиентам магазина бренда начисляется кэшбэк до 7% на любую покупку. Когда накопится достаточное количество бонусов, их можно обменять на скидки. Возможна полная оплата заказа баллами. Чтобы получать скидки в рамках программы, нужно зарегистрироваться на сайте интернет-магазина. На старте клиенту присваивается статус «Classic» с кэшбэком 3%. Постепенно по мере роста общей суммы покупок он увеличивается до 5%, а затем и до 7%.

Некоторые акции магазина бренда Cozy доступны только в его мобильном приложении. Оно есть в магазинах ПО Play Market и App Store. Так что перед оформлением заказа стоит сравнить цену товара на сайте и в программе и купить там, где она меньше.

Но самую выгодную скидку выдают по промокоду компании. Ведь его можно применить при оформлении заказа, даже когда нет действующих акций и распродаж. Все актуальные скидочные коды интернет-магазина собраны на этой странице. Также здесь есть информация о других выгодных предложениях бренда Cozy.

Как уменьшить цену товара по промокоду на сайте интернет-магазина

Чтобы сэкономить по промокоду в магазине бренда Cozy, необходимо:

  1. Изучить выгодные предложения ритейлера с этой страницы.

  2. Выбрать подходящий код и скопировать его.

  3. Перейти на сайт интернет-магазина.

  4. Найти товар, нажать на него и кликнуть «Добавить в корзину».

  5. Щелкнуть по значку сумки вверху экрана.

  6. Указать необходимую для оформления заказа информацию.

  7. Ввести код в специальное поле и нажать «Применить».

  8. Завершить покупку на сайте интернет-магазина.

После этого к стоимости заказа будет применена скидка, соответствующая промокоду. Размер может отличаться в зависимости от его ценности. Выгоднее всего активировать код на первый заказ. По нему предоставляются самые крупные скидки.

В приложении интернет-магазина промокод применяется к заказу немного иначе. Главное отличие в том, что оформление заказа через софт невозможно без регистрации — ее попросят пройти перед переходом в корзину, для этого достаточно подтвердить телефон. Для ввода промокода надо установить галочку напротив соответствующего пункта. После этого на экране появится поле для кода.

 

Некоторые купоны компании Cozy Хоум активируются иначе. Чтобы воспользоваться выгодным предложением интернет-магазина, нужно нажать на подходящий вариант с этой страницы, а после переадресации на сайт ритейлера сделать покупку. Вводить промокод при оформлении заказа не требуется — скидка будет применена автоматически.

Как оформить заказ в интернет-магазине бренда Cozy

Для оформления заказа необходимо выбрать товар на сайте интернет-магазина бренда Cozy, нажать на него и кликнуть «В корзину». Далее надо щелкнуть по изображению сумки вверху страницы и заполнить небольшую анкету: указать имя, фамилию, телефон и email. Также понадобится определиться с типом доставки товара. Есть два варианта: курьером до двери и в пункт самовывоза. Оплатить покупку можно прямо при оформлении заказа. Также возможна оплата картой или наличными при получении товара. В мобильном приложении бренда Cozy покупки делаются так же.