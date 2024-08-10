Светодом (Svetodom) — компания, продающая технику, изделия и аксессуары для освещения домашних и офисных помещений с 2008 года. Каталог интернет-магазина включает более 85 000 оригинальных позиций. Здесь есть светильники, люстры, лампы и многие другие электротовары. На сайте постоянно проводятся распродажи со скидками до 90%. Если сделать заказ от 10 000 рублей, выдается дисконтная карта, дающая бонус при каждой покупке. Еще можно сэкономить, участвуя в акциях магазина и его поставщиков или активируя бесплатные промокоды Svetodom.