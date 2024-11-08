Компания Вам Свет работает на российском рынке осветительных товаров с 2009 года. Ее фирменный интернет магазин предлагает более 76 000 наименований продукции от 129 брендов. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга готовы помочь с установкой, сборкой и подключением оборудования.

Кроме этого, на официальном сайте гипермаркета есть онлайн-сервисы, упрощающие процесс заказа: калькулятор освещения, виртуальная примерочная, подбор светильника по фото, фильтры. Еще клиентам магазина доступны неплохие скидки по распродаже, акциям и промокодам Vamsvet.