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Промокоды ВамСвет (VamSvet) на Август

Сегодня в магазине ВамСвет доступно 30 купонов.

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Промокод Промокод «Вам свет»: скидка 500₽ на заказ от 10000₽ VSE***
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Промокод 30% скидки на светильники не требуется

Вам Свет — гипермаркет осветительной техники

Компания Вам Свет работает на российском рынке осветительных товаров с 2009 года. Ее фирменный интернет магазин предлагает более 76 000 наименований продукции от 129 брендов. Жителям Москвы и Санкт-Петербурга готовы помочь с установкой, сборкой и подключением оборудования. 

Кроме этого, на официальном сайте гипермаркета есть онлайн-сервисы, упрощающие процесс заказа: калькулятор освещения, виртуальная примерочная, подбор светильника по фото, фильтры. Еще клиентам магазина доступны неплохие скидки по распродаже, акциям и промокодам Vamsvet.

Ассортимент товаров на сайте ВамСвет

В ассортименте магазина Vamsvet есть все, что нужно для домашнего и профессионального освещения:

  • люстры;

  • светильники;

  • лампочки;

  • споты и бра;

  • торшеры;

  • настольные лампы;

  • уличное освещение;

  • декор.

Клиентам гипермаркета доступна бесплатная рассрочка по карте «Халва». На сайте Vamsvet можно даже заказать дизайн-проект интерьера, получив при этом в подарок скидку на покупки.

Специальные предложения по акциям и промокодам Vamsvet

Новым посетителям сайта интернет-магазин предлагает возможность выиграть бонус, бесплатно запустив Колесо Фортуны. Можно на ровном месте получить бесплатную доставку или установку, приглашение на секретную акцию гипермаркета Vamsvet или подарок-сюрприз. В дальнейшем специальные предложения и промокоды компании будут присылать на электронную почту, если дать согласие на отправку сообщений. 

На сайте гипермаркета Вам Свет есть раздел «Распродажа». Скидки на отдельные позиции достигают 90%. На странице «Акции» собраны другие бонусные предложения компании и ее партнеров. Например, при покупке 3 товаров из категории «Распродажа» один клиенту подарят. Для этого достаточно активировать промокод Вам Свет, указанный в описании акции. Еще сайт Vamsvet сегодня дарит лампочки при покупке от 5000 рублей.

Бесплатные купоны на скидку, выпускаемые магазином ВамСвет, доступны не только его постоянным клиентам. Все актуальные промокоды гипермаркета можно найти на этой странице. Их можно скопировать и активировать прямо сейчас без дополнительных условий.

Как применить промокод Вам Свет на сайте магазина

Код содержится не во всех купонах гипермаркета ВамСвет. Такие специальные предложения — это ссылки на страницы акций. Наличие промокода Vamsvet означает, что потребуется дополнительная активация. Процедура получения скидки или подарка по купону не займет много времени и усилий:

  1. Выбрать промокод Вам Свет и скопировать его.

  2. Посетить интернет-магазин. 

  3. Выбрать товары и перейти в корзину для оформления заказа.

  4. Ввести код купона в соответствующее поле и нажать «Применить».

  5. Проверить новую цену и оформить покупку.

Если интернет-магазин не принимает купон, следует еще раз проверить условия акции. Возможно, на товар распространяется другое специальное предложение или он не подпадает под скидку. Некоторые общедоступные промокоды рассчитаны на определенное количество акций, также нельзя забывать о сроках. Если видимых причин не обнаружено, остается обратиться в техподдержку гипермаркета Vamsvet или просто взять другой бесплатный купон с этой страницы.