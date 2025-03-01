Компания Евродом — сеть розничных магазинов, предлагающих товары премиального качества для дома. В числе ее официальных партнеров такие популярные бренды, как Nina Ricci, Gant Home, Spirella и сотни других. Некоторые марки представлены в интернет-магазине эксклюзивно.

Сайт Eurodom принимает заказы круглосуточно. На многие позиции в каталоге распространяются скидки по распродаже. В интернет-магазине действует программа лояльности, предусматривающая кэшбэк для постоянных клиентов. Также всегда есть возможность использовать промокоды, которые компания бесплатно распространяет через свои каналы и площадки партнеров.