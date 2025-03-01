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Промокоды Евродом (Eurodom) на Август

Сегодня в магазине Евродом доступно 7 купонов.

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Лучшие промокоды Евродом

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Евродом СКИ***
Скидка Скидка 10% за подписку на Яндекс.Дзен не требуется
Скидка Бесплатная доставка по Москве и Санкт-Петербургу. не требуется
Скидка Скидка 3% при оплате на сайте не требуется
Скидка Скидка 5% за подписку на новости сайта не требуется
Скидка Распродажа премиального товара. Скидки до 70% не требуется
Скидка Раздел товаров с новинками ! не требуется

Евродом — товары из Европы

Компания Евродом — сеть розничных магазинов, предлагающих товары премиального качества для дома. В числе ее официальных партнеров такие популярные бренды, как Nina Ricci, Gant Home, Spirella и сотни других. Некоторые марки представлены в интернет-магазине эксклюзивно.

Сайт Eurodom принимает заказы круглосуточно. На многие позиции в каталоге распространяются скидки по распродаже. В интернет-магазине действует программа лояльности, предусматривающая кэшбэк для постоянных клиентов. Также всегда есть возможность использовать промокоды, которые компания бесплатно распространяет через свои каналы и площадки партнеров.

Что продают на сайте Евродом

В интернет-магазине Eurodom можно найти практически все для дома, кроме мебели и крупной бытовой техники. Основные разделы:

  • кухня;

  • столовая;

  • спальня;

  • ванная;

  • порядок в доме;

  • интерьер и декор;

  • одежда и аксессуары;

  • зонты.

На странице «Подборки» собраны специальные тематические предложения магазина Eurodom. Заказ можно оплатить при получении картой или наличными, но в отдельных случаях обязательна полная предоплата через сайт. Кстати, если сразу рассчитаться картой, компания предоставляет дополнительную скидку 3%. Также интернет-магазин Eurodom может подарить бесплатную доставку, если сумма чека выше установленного лимита.

Специальные предложения и промокоды официального сайта компании Евродом

Для получения приветственного промокода от интернет-магазина Eurodom достаточно сообщить адрес электронной почты. На него сразу вышлют бесплатный Евродом купон, активация которого дает 5% экономии уже при первой покупке. В дальнейшем такие подарки будут приходить регулярно. Если не хочется оставлять свои контакты, всегда можно найти актуальные промокоды Eurodom на этой странице.

В разделе Sale собраны товары, изначально предлагаемые по дисконтной цене. Специальная распродажа предусмотрена для именинников, зарегистрированных на сайте магазина. В течение недели до и после дня рождения они могут сделать покупку в Eurodom со скидкой 30%. 

В интернет-магазине Евродом действует программа лояльности. Ее участники при каждом заказе получают кэшбэк в виде баллов. Этими средствами можно оплатить до 20% от стоимости любой следующей покупки в Eurodom. Бонусы не сочетаются со скидками по распродаже, акциям и промокодам. Кроме того, специальные предложения не распространяются на товары брендов WMF, Kaiser и EMSA.

Как активировать на сайте Евродом купон

Чтобы воспользоваться промокодом, нужно сообщить его при оформлении покупки в Eurodom. Активировать бонус после принятия заказа нельзя, но можно применить его в следующий раз. Главное — успеть, пока не закончилась акция. Краткое руководство по активации кода:

  1. Выбрать предоставленный компанией Евродом купон и скопировать код.

  2. Перейти в интернет-магазин Евродом и выбрать товары.

  3. Приступить к оформлению покупки в корзине.

  4. Ввести данные промокода в поле «Код купона для скидки» и нажать OK.

  5. Получить скидку и продолжить подачу заявки.

Специальное предложение Eurodom не всегда идет в паре с промокодом. Такие купоны представляют собой приглашение на страницу акции. Чтобы получить от магазина подарок или скидку, достаточно сделать заказ на предложенных условиях.