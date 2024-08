Интернет-магазин Цвет Диванов предлагает мебель для дома и дачи. Более 70% товаров, представленных в каталоге, изготовлены из российских материалов (за исключением обивочных тканей) на собственных заводах в Подмосковье и Рязани. Изделия проходят строгую проверку качества на всех этапах, от закупки сырья и производства до транспортировки на склады магазинов и адреса покупателей.

Особой гордостью компании является мягкая мебель. Металлокаркасы для диванов, кресел и кроватей создаются по технологии NEXT, разработанной партнером проекта Via Ferrata. Благодаря такому основанию изделия намного легче своих аналогов и при этом выдерживают куда более серьезные нагрузки (до 1 т на спальное место). Качество обивки тоже соответствует европейским стандартам. Гарантийный срок для NEXT –– 5 лет, тогда как для остальных составляет 18 месяцев.

Заказать такую мебель можно через сайт Zvet.ru. Кроме того, в 65 городах России работают фирменные магазины сети. А начиналось все в 2004 году с перепродажи продукции отечественных и зарубежных брендов. Новой точкой отсчета в истории организации стал 2014 год, когда компания всерьез занялась собственным производством, объединившись для этого с известными торговыми марками Via Ferrata и Rival. Тогда же случился и ребрендинг, вследствие которого Цвет Диванов стал таким, каким его знают сегодня.

Организация активно работает над привлечением новых клиентов, проводя регулярные рекламные акции. Многие товары предлагают по дисконтной цене, а в отдельном разделе собраны уцененные предметы обстановки. На этой странице бесплатно доступны промокоды, применение которых позволит получить подарок или скидку. Для постоянных покупателей создана отдельная бонусная программа.

Товары и услуги

Магазин Цвет Диванов известен своей мягкой мебелью, но ею выбор не ограничивается. Основные разделы на сайте продавца.

Диваны . Прямые, угловые и модульные. Кресла, пуфы, кушетки, кресла-кровати.

Шкафы . Купе, распашные и угловые. Витрины и стеллажи.

Кровати и матрасы . Мягкие и деревянные, банкетки. Матрасы, подушки, одеяла, белье, наматрасники.

Корпусная мебель . Для гостиной, прихожей, спальни и детской. Полки, зеркала, стеллажи.

Тумбы и комоды . Прикроватные, для установки в прихожей

Столы . Обеденные, письменные, журнальные, придиванные.

Текстиль. Покрывала, декоративные подушки, пледы, ковры и средства ухода.

Также предлагаются услуги ремонтного мастера, но только для жителей Москвы. Если захочется обновить мебель, можно воспользоваться программой Trade-In. Сдав предмет, купленный на Zvet.ru или в магазине менее 5 лет назад, клиент получит скидку от 20% на новую модель.

Бонусная программа

Участники интерьер-клуба «Цвет Диванов» получают регулярный кэшбэк при покупках. Он начисляется в бонусных рублях, которыми можно частично оплачивать последующие заказы, а его процент зависит от статуса клиента. После накопления определенной суммы расходов покупатель переходит на новый уровень, что означает больше компенсации. Всего в программе 3 статуса.

При использовании промокодов и скидок по акциям рассчитываться баллами нельзя, но при этом они начисляются за покупку, хотя иногда и в меньшем объеме. Оформить бонусную карту для участия в программе можно после регистрации на сайте или при покупке в магазине.

Оплата

Получая заказ от курьера, можно рассчитаться наличными, а в магазинах и на складах перевозчиков плюс еще и картой, но лучше уточнять это заранее. В случае предварительной оплаты на сайте Zvet.ru принимают Visa, MasterCard и Мир. Операция проводится через шлюз ПАО «Сбербанк». Можно также оформить рассрочку или кредит на товар (доставка и сборка оплачиваются отдельно).

Доставка

Товар доставляют по указанному адресу с 9:00 до 22:00 в часы, заранее согласованные с клиентом. Если не получается встретить курьера лично, нужно оформить доверенность своему представителю. Подъем на этаж и сборка оплачиваются отдельно, как и транспортные расходы на поездку за пределы города (от 50 км).

Возврат и обмен

Мебель надлежащего качества, за исключением отдельных изделий, можно вернуть в течение 7 дней. Но для этого должны быть сохранены ее потребительские свойства и внешний вид, а также отсутствовать следы эксплуатации. К товару нужно приложить документ, подтверждающий факт покупки, и заявление. Расходы по обратной доставке оплачивает покупатель. Деньги возвращают не позднее 10 календарных дней.

Мебель ненадлежащего качества могут обменять или отремонтировать за счет продавца. Клиент также вправе потребовать назад свои средства.