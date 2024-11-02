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Промокоды Цвет Диванов (Zvet divanonv) на Август 2024

Сегодня в магазине Цвет Диванов доступно 26 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Цвет Диванов

В каком режиме работает сайт Zvet.ru?

В чем уникальность мягкой мебели производителя?

Зачем компания выпустила мобильное приложение?

Насколько выгодны условия рассрочки?

Где найти купоны от магазина Цвет Диванов?

Лучшие промокоды Цвет Диванов

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 3% на товары в заказе для пенсионеров PEN***
Промокод Скидка 3% на товары в заказе для новоселов NOV***
Скидка До 4.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Скидка 500 рублей за подписку не требуется
Скидка При покупке дивана кресло-кровать за 9999 рублей не требуется
Скидка Рассрочка на мягкую мебель на три года не требуется
Скидка Акции, скидки и спец. предложения не требуется
Скидка Доставка и оплата заказов не требуется
Скидка Меняем старое на новое - скидки до 25% не требуется
Скидка Кэшбек до 10% на заказы не требуется

Цвет Диванов –– магазин мягкой и корпусной мебели

Интернет-магазин Цвет Диванов предлагает мебель для дома и дачи. Более 70% товаров, представленных в каталоге, изготовлены из российских материалов (за исключением обивочных тканей) на собственных заводах в Подмосковье и Рязани. Изделия проходят строгую проверку качества на всех этапах, от закупки сырья и производства до транспортировки на склады магазинов и адреса покупателей.

Особой гордостью компании является мягкая мебель. Металлокаркасы для диванов, кресел и кроватей создаются по технологии NEXT, разработанной партнером проекта Via Ferrata. Благодаря такому основанию изделия намного легче своих аналогов и при этом выдерживают куда более серьезные нагрузки (до 1 т на спальное место). Качество обивки тоже соответствует европейским стандартам. Гарантийный срок для NEXT –– 5 лет, тогда как для остальных составляет 18 месяцев. 

Заказать такую мебель можно через сайт Zvet.ru. Кроме того, в 65 городах России работают фирменные магазины сети. А начиналось все в 2004 году с перепродажи продукции отечественных и зарубежных брендов. Новой точкой отсчета в истории организации стал 2014 год, когда компания всерьез занялась собственным производством, объединившись для этого с известными торговыми марками Via Ferrata и Rival. Тогда же случился и ребрендинг, вследствие которого Цвет Диванов стал таким, каким его знают сегодня.  

Организация активно работает над привлечением новых клиентов, проводя регулярные рекламные акции. Многие товары предлагают по дисконтной цене, а в отдельном разделе собраны уцененные предметы обстановки. На этой странице бесплатно доступны промокоды, применение которых позволит получить подарок или скидку. Для постоянных покупателей создана отдельная бонусная программа.

Товары и услуги

Магазин Цвет Диванов известен своей мягкой мебелью, но ею выбор не ограничивается. Основные разделы на сайте продавца.

  • Диваны. Прямые, угловые и модульные. Кресла, пуфы, кушетки, кресла-кровати.

  • Шкафы. Купе, распашные и угловые. Витрины и стеллажи.

  • Кровати и матрасы. Мягкие и деревянные, банкетки. Матрасы, подушки, одеяла, белье, наматрасники.

  • Корпусная мебель. Для гостиной, прихожей, спальни и детской. Полки, зеркала, стеллажи.

  • Тумбы и комоды. Прикроватные, для установки в прихожей

  • Столы. Обеденные, письменные, журнальные, придиванные. 

  • Текстиль. Покрывала, декоративные подушки, пледы, ковры и средства ухода.

Также предлагаются услуги ремонтного мастера, но только для жителей Москвы. Если захочется обновить мебель, можно воспользоваться программой Trade-In. Сдав предмет, купленный на Zvet.ru или в магазине менее 5 лет назад, клиент получит скидку от 20% на новую модель.

Бонусная программа

Участники интерьер-клуба «Цвет Диванов» получают регулярный кэшбэк при покупках. Он начисляется в бонусных рублях, которыми можно частично оплачивать последующие заказы, а его процент зависит от статуса клиента. После накопления определенной суммы расходов покупатель переходит на новый уровень, что означает больше компенсации. Всего в программе 3 статуса. 

При использовании промокодов и скидок по акциям рассчитываться баллами нельзя, но при этом они начисляются за покупку, хотя иногда и в меньшем объеме. Оформить бонусную карту для участия в программе можно после регистрации на сайте или при покупке в магазине.

Оплата

Получая заказ от курьера, можно рассчитаться наличными, а в магазинах и на складах перевозчиков плюс еще и картой, но лучше уточнять это заранее. В случае предварительной оплаты на сайте Zvet.ru принимают Visa, MasterCard и Мир. Операция проводится через шлюз ПАО «Сбербанк». Можно также оформить рассрочку или кредит на товар (доставка и сборка оплачиваются отдельно).

Доставка  

Товар доставляют по указанному адресу с 9:00 до 22:00 в часы, заранее согласованные с клиентом. Если не получается встретить курьера лично, нужно оформить доверенность своему представителю. Подъем на этаж и сборка оплачиваются отдельно, как и транспортные расходы на поездку за пределы города (от 50 км).

Возврат и обмен

Мебель надлежащего качества, за исключением отдельных изделий, можно вернуть в течение 7 дней. Но для этого должны быть сохранены ее потребительские свойства и внешний вид, а также отсутствовать следы эксплуатации. К товару нужно приложить документ, подтверждающий факт покупки, и заявление. Расходы по обратной доставке оплачивает покупатель. Деньги возвращают не позднее 10 календарных дней. 

Мебель ненадлежащего качества могут обменять или отремонтировать за счет продавца. Клиент также вправе потребовать назад свои средства.

Как активировать промокод на сайте компании Цвет Диванов

На этой странице доступны действующие купоны мебельного магазина. Большинство из них содержат промокод, который нужно активировать на сайте продавца для получения скидки или бонуса. Код представляет собой уникальный набор символов или просто слово. Если он отсутствует, значит в акции может принять участие любой, кто перейдет на ее страницу по ссылке. Порядок действий при активации скидочного купона:

  1. Скопировать промокод, появившийся после клика по бонусному предложению.

  2. Перейти на сайт магазина Цвет Диванов по ссылке.

  3. Выбрать товар и поместить в корзину.

  1. Перейти к оформлению заказа.

  2. Ввести контактные данные, выбрать способ оплаты.

  1. Вставить скопированную комбинацию в поле «Промокод» и нажать «Пересчитать». 

  1. Убедиться в получении бонуса и завершить покупку.

Если на товар уже установлена дисконтная цена, возможность применения купона зависит от размера скидки. Промокоды нельзя использовать одновременно с бонусными баллами и при оплате мебели, покупаемой в рассрочку.