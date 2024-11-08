Сайт Grohe — официальный онлайн-магазин популярной немецкой марки, профилирующийся на сантехнике для кухни и ванной. Продукция бренда отличается не только высоким качеством, но и непревзойденным дизайном. А столпами ее производства являются принципы экологичности и использования передовых технологий.

За восемьдесят лет присутствия на рынке компания открыла по всему миру полтора десятка офисов, большую часть своей продукции отправляя на экспорт. В РФ сантехнику Grohe можно купить в торговых точках сети DIY, различных строительных супермаркетах, у представителей немецкой компании и в интернет-магазине.

Помимо широкого продуктового ассортимента, официальная торговая онлайн-площадка Грое регулярно организует для своих посетителей скидочные акции, распродажи, а также купоны с промокодом. На этой интернет-странице всегда можно подобрать подходящее актуальное дисконтное предложение.

Популярная продукция Grohe со скидками

Наибольшим спросом со стороны клиентов онлайн-магазина пользуются смесители для ванной и туалета, сантехническая керамика, душевые смесители, а также мойки и прочие аксессуары для кухни.

Практически на все востребованные товарные позиции Грое предоставляет приятный дисконт по промокоду — уникальной комбинацией из цифр и латинских букв. Ее нужно вставить в определенное, предназначенное для этого поле корзины, в которой уже есть как минимум один товар. После применения дисконта стоимость товара отображается уже со скидкой.

Прежде чем его использовать, стоит перепроверить, что он действителен, а подобранная товарная позиция соответствует акции. Преимущество промокодов на этой странице в том, что они все являются действующими. Их актуальность проверяется сотрудниками интернет-портала.

Установка сантехнического оборудования Грое

Отсутствие проблем при эксплуатации и срок службы сантехники во многом зависят от профессиональной установки. Клиенты Grohe могут рассчитывать на услуги профессиональных монтажеров официального партнера компании в Москве. Их преимущества — это большой опыт, профессиональное консультирование, годовая гарантия и страховка.

Чтобы воспользоваться качественной услугой по установке, необходимо выполнить описанные дальше шаги. Во-первых, следует оформить заказ на сайте компании. При этом нужно поставить галочку напротив пункта «Заказать установку».

После этого требуется принять звонок от установщика и договориться о точных сроках монтажа, а также встретить мастера дома в обозначенное время. Стоимость установки озвучивается во время телефонного разговора с установщиком и в дальнейшем не пересматривается.

Способы и условия оплаты

Для максимального удобства клиентов онлайн-магазин Grohe предлагает несколько вариантов для оплаты покупок:

Наличными при получении у курьера или в ПВЗ.

Картой при получении или на сайте во время онлайн-платежа.

Подарочным сертификатом.

Последним заказ на сайте Grohe можно оплатить как полностью, так и частично. Им можно воспользоваться вне зависимости от способа доставки. Для этого необходимо добавить товар в корзину и ввести код сертификата в специальное поле с названием «Подарочный сертификат».

Способы доставки

Для клиентов онлайн-магазина доступна как курьерская служба доставки, так и опция самовывоза. Доставка в Подмосковье и в регионы РФ выполняется следующими ТК — Dostavka-Club, Boxberry, Почтой России и др. Если в населенном пункте нет курьерской доставки, то заказ отправляется в ближайшее отделение Почты России.

Правила возврата товаров

Вплоть до момента передачи продукции от нее можно отказаться в любой момент. После этого — на протяжении 100 дней. Для оформления возврата товара требуется соблюсти ряд условий. Все они указаны дальше. Во-первых, товар должен иметь полноценную комплектацию. Кроме того, на нем не должно быть признаков использования или повреждений. Оригинальная упаковка также не должна иметь повреждений. Должны присутствовать все виды маркировки или защиты, а также пломбы и фабричные ярлыки. Также обязаны быть документы, подтверждающие покупку (гарантийный талон, товарный и кассовый чек). Для оформления возврата требуется соответствующее заявление непосредственно от покупателя, в котором нужно указать причину возврата, количество, а также общую стоимость заказа.

Для упрощения процедуры возврата можно позвонить менеджеру онлайн-магазина по телефону +7 (495) 118-28-86. Он пришлет на электронную почту частично оформленное заявление. Его нужно полностью заполнить и отослать обратно.