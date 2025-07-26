Благодаря множеству специальных предложений для новых и повторных клиентов можно воспользоваться услугами клининговой компании со значительной экономией.

Скидка на первый заказ. Оставив свой номер телефона в форме на сайте, можно получить дисконт. Предложение действует при скачивании приложения по отправленной компанией ссылке.

Дисконт на регулярное обслуживание. При бронировании поддерживающей уборки или других клининговых услуг с регулярностью раз в две недели можно получить скидку 15%, а раз в неделю — 25%.

Акции и скидки. В этом разделе магазина можно найти все специальные предложения, включая баллы за подписку и отзывы или дисконт за приведенного друга, а также акции, которые действуют ограниченное время.

Промокоды Domovenok. На сайте нашего сервиса вы найдете все скидочные купоны клининга с промокодами. Они действуют на разные услуги, от пола, стен и потолка до мытья окон, и с их помощью можно сэкономить около 10% от стоимости работ.