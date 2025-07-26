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Промокоды Домовенок (Domovenok) на Август

Сегодня в магазине Домовенок доступно 3 купонов.

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Promoland Домовенок
Акция
Оставьте email — получите подарок
Действует до До 26.7.2025
Применили 3 раза
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Акция
Уборка после ремонта от 8790 рублей
Действует до До 26.7.2025
Применили 6 раз
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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Промокод
Скидка 10% на все услуги, кроме генеральной уборки и уборки после ремонта,
Действует до До 20.5.2024
Применили 20 раз
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Промокод
Скидка 10% на первый заказ любого клиента на мытье окон при заказе поддерживающей уборки или комплек
Действует до До 7.5.2024
Применили 5 раз
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Промокод
Скидка 20% на первый заказ любых услуг
Действует до До 29.2.2024
Применили 1 раз
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Промокод
Скидка 10% на первый заказ любого клиента на мытье окон при заказе поддерживающей уборки или комплек
Действует до До 7.2.2024
Применили 1 раз
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Промокод
Скидка 10% на первый заказ нового клиента (Нижний Новогород)
Действует до До 31.12.2023
Применили 2 раза
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Лучшие промокоды Домовенок

Тип купона Описание Код
Промокод Promoland Домовенок СКИ***
Скидка Оставьте email — получите подарок не требуется
Скидка Уборка после ремонта от 8790 рублей не требуется

Подробнее про компанию Домовенок

Через официальный сайт и приложение фирмы можно вызвать профессионалов для наведения чистоты в квартире, доме, офисе или производственном помещении. За 14 лет своего существования клининговая компания выполнила в Москве и Московской области более 700 000 заказов.

Для уборки используются экосредства собственного производства, специалисты компании Домовенок проходят обучение, а также регулярный контроль состояния здоровья. Более того, организация дает 100% гарантию на свой сервис. Если клиенты, которые пользуются услугой, недовольны результатом, исполнитель переделывает работу. Если есть повреждения, они либо ликвидируются мастером, либо хозяину выплачивается компенсация.
При заказе любых необходимых услуг можно оформить заказ со скидкой по купону и совершить оплату услуг картой.

Ассортимент услуг сайта

На сайте есть все виды клининговых услуг:

  • поддерживающая, комплексная и генеральная уборка;

  • уборка после ремонта, потопа или пожара;

  • регулярное обслуживание по графику;

  • мытье окон, обработка поверхностей и химчистка;

  • клининг офисов, производственных и складских помещений;

  • обслуживание коттеджей и жилых комплексов;

  • мытье фасадов и промышленный альпинизм.

Компания предоставляет множество дополнительных услуг, включая мытье холодильника, духовки, посуды, кухонных шкафчиков, стирку и даже глажку. На сайте есть подробная информация о том, что входит в каждый из видов работ. При этом можно выбрать разовую или регулярную услугу, а если вы становитесь постоянным клиентом, за вами закрепляется постоянный исполнитель.

Акции и промокоды Домовенок

Благодаря множеству специальных предложений для новых и повторных клиентов можно воспользоваться услугами клининговой компании со значительной экономией.

Скидка на первый заказ. Оставив свой номер телефона в форме на сайте, можно получить дисконт. Предложение действует при скачивании приложения по отправленной компанией ссылке.

Дисконт на регулярное обслуживание. При бронировании поддерживающей уборки или других клининговых услуг с регулярностью раз в две недели можно получить скидку 15%, а раз в неделю — 25%.

Акции и скидки. В этом разделе магазина можно найти все специальные предложения, включая баллы за подписку и отзывы или дисконт за приведенного друга, а также акции, которые действуют ограниченное время.

Промокоды Domovenok. На сайте нашего сервиса вы найдете все скидочные купоны клининга с промокодами. Они действуют на разные услуги, от пола, стен и потолка до мытья окон, и с их помощью можно сэкономить около 10% от стоимости работ.

Как активировать промокод на сайте

Чтобы воспользоваться промокодом, следуйте простой инструкции:

  1. Кликните по подходящему скидочному купону, скопируйте код и откройте сайт Domovenok.

  2. В форме для заказа выберите площадь квартиры или другого объекта, вид услуги и регулярность уборки.

  3. Пройдите регистрацию, указав фамилию, имя, номер телефона и адрес электронной почты.

  4. На странице оформления заказа в открывшемся после этого личном кабинете введите промокод в предназначенное для него поле.

  5. Сумма заказа к оплате станет меньше.

Обратите внимание, что скидка по промокоду активна ограниченное время.

Кроме скидочных кодов Домовенок, компанией регулярно публикуются разные акции. Их вы также найдете среди актуальных купонов на нашем сайте.