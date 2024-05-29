Оптово-розничная компания Мебель 169 — крупнейший поставщик качественной мебели в Москве и Московской области. Отлаженная логистика, многолетний опыт работы, экологичность материалов, удобная продукция по лучшим ценам — это то, что делает магазин Мебель 169 лучшим в своем сегменте. Все товары, представленные в каталоге, имеются на складе. При необходимости мастера компании производят замеры для подбора мебели необходимых габаритов, а также ее сборку. Вся продукция имеет сертификаты соответствия, что гарантирует качество и экологичность поставляемых товаров.

Три стационарных магазина работает в Москве (Медведково, Кунцево и Новокосино), где можно познакомиться с ассортиментом, оценить качество и габариты интересующих товарных позиций. В каждом из магазинов можно получить консультацию специалиста и заказать дизайн-проект. На сайте mebel169.ru эта функция реализована в отдельном чат-окне. При наличии актуального промокода есть возможность оформить заказ в интернет-магазине со скидкой.