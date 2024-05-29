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Промокоды Мебель 169 (Mebel 169) на Август

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Promoland Мебель 169

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Подробнее об интернет-магазине Мебель 169

Оптово-розничная компания Мебель 169 — крупнейший поставщик качественной мебели в Москве и Московской области. Отлаженная логистика, многолетний опыт работы, экологичность материалов, удобная продукция по лучшим ценам — это то, что делает магазин Мебель 169 лучшим в своем сегменте. Все товары, представленные в каталоге, имеются на складе. При необходимости мастера компании производят замеры для подбора мебели необходимых габаритов, а также ее сборку. Вся продукция имеет сертификаты соответствия, что гарантирует качество и экологичность поставляемых товаров.

Три стационарных магазина работает в Москве (Медведково, Кунцево и Новокосино), где можно познакомиться с ассортиментом, оценить качество и габариты интересующих товарных позиций. В каждом из магазинов можно получить консультацию специалиста и заказать дизайн-проект. На сайте mebel169.ru эта функция реализована в отдельном чат-окне. При наличии актуального промокода есть возможность оформить заказ в интернет-магазине со скидкой.

Ассортимент товаров на сайте

Каталог магазина Мебель 169 насчитывает сотни товарных позиций мебели для кухни, ванной комнаты, прихожей, гостиной, спальни, детской и офиса. По функциональному назначению это могут быть диваны и кресла, кухни, кровати и матрасы, шкафы, столы и стулья, тумбы, декор для дома, органайзеры, товары из текстиля , светильники и лампы, сантехника, бытовая техника, входные и межкомнатные двери. А в отдельную категорию собраны товары со скидками. 

Также на сайте онлайн-магазина можно оформить доставку и занос товаров в квартиру, сборку и установку. В зависимости от габаритов, наличия лифта и этажности будет сформирована конечная стоимость заказа. Используйте промокод на доставку, чтобы сэкономить на дополнительных услугах.

Акции и скидки от магазина 169 RU

Чтобы получить дополнительную выгоду от покупок в магазине mebel169.ru, воспользуйтесь:

  • акционными предложениями (собраны в отдельном разделе сайта) на покупку нескольких единиц товаров, создание проекта, товаров определенного бренда;

  • специальными ценами из категории «Распродажи»: здесь можно поймать «цену дня» или скидку от производителя;

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Как активировать промокод на сайте

Актуальный промокод — это возможность получить гарантированный дисконт на акционную позицию из каталога. Промокоды ограничены сроками проведения акции и могут быть использованы единоразово, поэтому список действующих скидочных купонов постоянно обновляется. Чтобы активировать дисконт на покупки в онлайн-магазине, необходимо:

  1. На этом сайте подобрать промокод, соответствующий товару, который вы собираетесь заказать.

  2. Кликнуть по нему и скопировать актуальный код.

  3. Вернуться на mebel169.ru и добавить в заказ товары, соответствующие условиям акции промокода. 

  4. Когда корзина будет сформирована, перейти к оформлению покупки.

  5. Вставить скопированные символы промокода 169.ru в специальное поле и нажать кнопку «Применить».

  1. Если скидка сработала, то можно переходить к оплате и оформлению доставки.

  2. Завершить оформление заказа.

Если условия активации скидки выполнены, но пересчет суммы заказа не произошел, необходимо связаться со службой поддержки интернет-магазина.