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Промокоды Диван Босс на Август

Сегодня в магазине Диван Босс доступно 1 купонов.

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Promoland Диван Босс

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

7000Р
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Скидка 7 000 рублей при покупке от 70 000 до 99 999 рублей
Действует до До 15.7.2024
Применили 12 раз
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7000Р
10000Р
Промокод
Скидка 10 000 рублей при покупке от 100 000 рублей
Действует до До 15.7.2024
Применили 14 раз
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10000Р
5000Р
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Скидка 5 000 рублей при покупке от 50 000 до 69 999 рублей
Действует до До 15.7.2024
Применили 16 раз
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5000Р
3000Р
Промокод
Скидка по купону 3 000 рублей при покупке от 50 000 рублей
Действует до До 2.5.2024
Применили 9 раз
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3000Р
2000Р
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Скидка по купону 2 000 рублей при покупке от 30 000 рублей
Действует до До 2.5.2024
Применили 15 раз
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2000Р

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Подробнее о магазине Диван Босс

Магазин Divan Boss специализируется на продаже качественной и стильной мебели. В ассортименте компании представлены различные модели мягкой и корпусной мебели разных размеров, материалов, расцветок и дизайна.

Мебель Диван Босс подойдет для любого интерьера: от компактных моделей для квартир с небольшой площадью до больших и удобных диванов для просторных гостиных. Продукция компании изготавливается из высококачественных материалов и имеет прочную конструкцию, что гарантирует ее долговечность и надежность.

Компания предлагает удобную систему оплаты и доставку по России. На сайте действует гибкая система скидок и акций для постоянных и новых клиентов, что делает покупку еще более выгодной.

Специалисты онлайн-чата всегда готовы помочь с выбором и ответить на любые вопросы. 

Ассортимент магазина Divan Boss

В магазине Divan Boss вы найдете все, что нужно для создания уютной и комфортной обстановки в доме.

На сайте представлен большой выбор стильных диванов: здесь вы найдете угловые и прямые модели, диваны-кровати, модульные, с пружинным блоком и многое другое.

Помимо диванов, Диван Босс предлагает большой выбор кроватей — от односпальных до кинг-сайз. В наличии есть также матрасы различной жесткости, чтобы обеспечить вам максимальный комфорт во время сна.

Если вы ищете мебель для гостиной, то вам понравятся различные варианты стенок, шкафов, столов и стульев. Для создания уюта как нельзя лучше подойдут кресла, пуфы и тумбы, а для организации хранения — комоды. 

Как сэкономить на покупке мебели

Для выгодных покупок стильной мебели есть несколько способов. Компания регулярно предлагает скидки на разные категории товаров. Например, в период распродаж вы можете приобрести мебель со скидкой до 50%. Кроме того, на сайте интернет-магазина есть раздел с акциями на конкретные товары, например диваны или кровати. Подпишитесь на рассылку, чтобы не пропустить выгодные предложения.

Ассортимент магазина включает модели в разной ценовой категории. Чтобы сэкономить на покупке, вы можете выбрать мебель с более простым дизайном или без дополнительных функций. Также вы можете рассмотреть возможность покупки прошлогодних моделей. В Divan Boss регулярно обновляется ассортимент, поэтому мебель из прошлых коллекций может продаваться по более выгодной цене. К слову, на сайте есть специальный фильтр по моделям, который так и называется — «Недорогие».

И, наконец, вы можете использовать промокоды на скидку. Их можно получить при регистрации на сайте, после покупки, через специальные акции или на сайте с промокодами. 

Как активировать промокод на скидку

Использовать промокод для выгодных покупок очень просто. Для этого необходимо выполнить следующие действия:

  1. Выберите необходимую мебель на сайте и добавьте ее в корзину.

  2. Перейдите в корзину, где вы увидите список выбранной мебели и сумму заказа. Введите промокод в соответствующее поле и нажмите кнопку «Применить».

  1. Завершите оформление заказа, введя данные для доставки и оплаты.

Если вы приобретаете мебель в розничном магазине, то промокод на скидку нужно предъявить при оформлении покупки. Сотрудник магазина пересчитает стоимости покупки с учетом скидки.

Промокод на скидку может иметь условия использования, например ограничения по сроку действия, сумме заказа и т. д. Пожалуйста, ознакомьтесь с условиями промокода перед его использованием, чтобы выгодно купить мебель в Диван Босс.